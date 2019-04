Herrera: "Notre Dame, símbolo irremplazable de la Europa cristiana, devorada por las llamas"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Damas y caballeros, ya son las 8 de la mañana de un día de martes. Martes 16 de abril del 2019 en el que van a subir las temperaturas por arriba, también en Baleares, también en el litoral mediterráneo, mientras para bajar en el resto de España. Se esperan chubascos en la costa atlántica, gallega, Pirineos, este de Cataluña, Baleares, algunas zonas de Canarias. Digamos que mañana ello se va a multiplicar por algo más bien.

Vienen unos días inestables de miércoles, jueves, viernes, sábado, donde todo es impredecible, donde puede llover, puede no llover, de repente estará claro, luego se difundirá... En fin, bueno, ya saben ustedes lo que viene siendo la primavera.

Es la imagen la imagen... Habrá usted el medio que quiera. Consulte usted el periódico de papel, digital, informativo, televisivo, ponga usted la radio que más le complazca, normalmente suele ser esta, pero... En fin, si es otra póngala. Póngala también y verá Notre Dame. Y verá un símbolo, posiblemente irremplazable, de la Europa cristiana.

Ser devorado por las llamas. Esta mañana todavía París queda la conmoción, a pesar de las palabras de ánimo que se dan a sí mismo los parisinos y los franceses, que nos damos todos los europeos, en la reconstrucción del Templo de Notre Dame. Un símbolo de París, un símbolo de Europa. Si no es el monumento más visitado de Europa, ahí le anda. Desde luego, más que la Torre Eiffel.

Para la cultura europea esta catedral construida como siempre, como pasaba con aquellas catedrales góticas que nacieron sobre una iglesia románica y luego derivaron en barroca en dos siglos, porque hubo un tiempo ,queridos niños, en Europa, en el que no importaba estar dos siglos construyendo algo porque la noción del tiempo, la progresión del tiempo, tenía otro compás. Digámoslo así.

Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en Notre Dame para que se haya levantado ese fuego pavoroso? Bueno, pues al parecer un fallo en los trabajos de renovación de la catedral, que estaba en ese momento realizándose, que, oigan, a veces las cosas más tontas acaban con edificios como ese. En el Liceo de Barcelona una chispa de una soldadura. Una chispa. Una simple chispa fue a una cortina, la cortina prendió, prendió otra, después otra, después los palcos, después las sillas, después el techo... Y aquello quedó en el esqueleto prácticamente.

Aquí, digamos que se ha salvado la estructura del templo y los bomberos han hecho un buen trabajo y, digamos que ahora mismo en este preciso instante el incendio está controlado. Está parcialmente sofocado. La madera seguramente ha sido devorada, tenía hasta 500 toneladas de madera, y esa madera fue la que la que hizo que todo fuera a una velocidad pasmosa. Literalmente pasmosa.

Bueno, ¿qué ha pasado con el rosetón, con las agujas, las gárgolas en vueltas por las llamas, la flecha de Nuestra Señora, esa aguja principal de 90 metros? Se ha salvado el patrimonio, parte del patrimonio histórico y artístico, se ha salvado la corona de espinas, el manto de San Luis y habrá que verlo ahora con tranquilidad a lo largo de las próximas horas. Queda por evaluar todo el patrimonio artístico del que escribió Víctor Hugo, el que coronó a Napoleón, que beatifico a Juana de Arco. Una pena. Ciertamente una pena.

Bueno, damas y caballeros, ¿en España qué pasa? Miren, Pedro Sánchez, que es el candidato que va a ganar las elecciones. Dicen: “Hombre, Herrera, ¿pero da usted por hecho eso?”. Digo, lo doy por hecho yo no, lo da por hecho todo el mundo que estudia esto. No se lo creía ni él hace 3 meses que esto fuera a ocurrir, pero han hecho una buena estrategia, muy buena estrategia, que unido a los errores que han cometido sus rivales se lo ha puesto prácticamente a huevo. Bueno, vamos a ver, dejemos esas consideraciones porque luego viene la realidad y, a lo mejor, nos cambia el discurso y entonces...

Pedro Sánchez ha cambiado varias veces de criterio en aplicación a la política territorial en España y, particularmente, la que hace referencia a Cataluña. Pero miren, es tal el afán de poder de este sujeto que cambiará el criterio las veces que haga falta. Si tiene que cambiarlo mañana, lo volverá a cambiar. De la declaración de Granada a la de Barcelona, de la Barcelona a la plurinacionalidad y ahora al autogobierno. Más autogobierno, que es lo que ha prometido, es lo que dice en este mamotreto de 300 páginas nuevo que se junta al anterior, en el que asegura que el 155 solamente lo aplicarán bajo extrema necesidad y propone más autogobierno.

¿Qué quiere hacer él con eso? Dar la imagen de la centralidad. El 155 es una cosa de las derechas estas que están ahí y la autodeterminacion y el independentismo y los referéndum son cosas de estos separatistas que también están ahí. Yo que estoy en el centro lo que propongo es más autogobierno.

Hombre, el nacionalismo catalán ha utilizado la fuerza del autogobierno para atacar a la democracia, ala democracia de todos, entonces, como dice hoy muy bien Jorge Bustos en 'El Mundo', bueno, ¿qué van a hacer? ¿,Le van a ganar terreno al mar para...? ¿Qué es lo que más queda de autogobierno en Cataluña?

Hombre, pueden tener un ejército, pero a ver quién se lo paga. Se lo tendremos que pagar los demás, que estos están en deuda. Llevaré yo sus propias relaciones internacionales. ¿Qué es lo que queda? Pues, bueno, más autogobierno. No sé si esa es la solución.

Miren, más autogobierno no deja satisfecho a nadie. Absolutamente a nadie. Pero a este estas cosas, como comprenderán, le importan poco porque todo es estrategia. Si quieren ustedes táctica. Hoy lo escribe Pablo Sebastián en 'republica.com'.

¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la secuencia? Hombre, claramente los indultos: primero la cesión del control de las presiones a la Generalidad, cosa que también se la propone al PNV para el País Vasco. Ya sabemos lo que eso va a significar. Bueno, indultos a la Generalidad quiere decir que estos serán condenados a lo que sea, pero irán a las cárceles de Cataluña y ahí la Generalidad los deja libres inmediatamente. ¿Lo siguiente qués es: que Junqueras sea presidente de la Generalidad? ¿El reconocimiento plurinacional? ¿El federalismo? ¿La confederación?

Bueno, ya entonces la autodeterminación está ahí. Y ya si de paso, oiga, hablamos de la tercera república, pues hablamos de la tercera república. Este es Pedro Sánchez. Y todo por este afán desmedido de poder.

Ahí está el día 28 de abril para que esto quede certificado o no, ya lo veremos. Desde luego, por ahora, tal y como están las cosas no cabe la menor duda de que va a ser así. Vamos, de que va a ser así, este va a ser presidente del Gobierno con estos, los chalados de Podemos, que están proponiendo cada barbaridad, cada disparate, que es para decir: Bueno, ¿en qué agujero me meto?