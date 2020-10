Trump se pasea en coche por las inmediaciones del hospital donde está ingresado para saludar a sus seguidores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado este domingo durante un rato las instalaciones militares en las que está siendo atendido tras haber dado positivo por coronavirus, para saludar, desde dentro de un vehículo, a sus seguidores.

Trump, quien podría ser dado de alta este mismo lunes del Hospital Walter Reed de Bethesda, Maryland, en el que ingresó el viernes tras dar positivo, ha saludado desde un automóvil para agradecer el apoyo de quienes se han congregado en los últimos días a las puertas del centro médico.

La caravana del presidente de Estados Unidos estaba formada por varios vehículos, en uno de los cuales, Trump, ataviado con mascarilla, no ha dejado de saludar a quienes él mismo ha calificado como "grandes patriotas" en un vídeo publicado antes en sus redes sociales.

"Tenemos buenas noticias de los médicos. Este es un increíble hospital, Walter Reed. El trabajo que han hecho ha sido absolutamente fantástico. Quiero agradecer a todos, enfermeros, doctores, a todo el mundo aquí", ha dicho Trump en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

.@realDonaldTrump just made another pass, waved to the media on the other side of the road at Walter Reed. @SpectrumNewsDC#coronavirus#trumppic.twitter.com/QoE759Gmql