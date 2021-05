El alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular a nivel nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado en TRECE los resultados de las elecciones madrileñas celebradas este 4 de mayo, en las que Isabel Díaz Ayuso ha conseguido 65 diputados y por tanto podrá mantener la presidencia de la Comunidad de Madrid hasta el próximo año 2023. En este sentido, Almeida ha señalado que por delante quedan dos años muy duros de gobernanza para todos los madrileños. "Cuando el Partido Popular ha conseguido una victoria tan abrumadora, no es el Partido Popular el que tiene el problema, lo tienen el resto de fuerzas políticas que deberían respetar el mandato mayoritario que los madrileños han dado a Ayuso. Yo pido al resto de las fuerzas políticas que no compliquemos más la situación. Los madrileños han dado su opinión en las urnas y lo lógico es que se deje gobernar al Partido Popular".

En cuanto a si se han producido los primeros contactos entre Ayuso y las otras fuerzas políticas, Almeida ha señalado que no tiene constancia de que se hayan producido: "Hasta donde yo sé no se han puesto en contacto todavía. Lo que sí pediría es una reflexión, porque he escuchado la intervención de Ángel Gabilondo. Creo que Pedro Sánchez tiene que hacer una reflexión importante esta noche, ya que este resultado supone una enésima derrota política de su modelo de gobernanza. Sobre todo supone un mensaje muy claro contra el modelo que querían aplicar Pedro Sánchez y el Partido Socialista en Madrid".

Por último ha señalado que confía a que dentro de muy poco el nuevo Gobierno comienzo su andadura: "Creo que todos los partidos políticos saben que los madrileños no pueden esperar más y estamos ante una victoria clara del Partido Popular. Creo en el compromiso de todos los partidos y espero que no se produzcan bloqueos".