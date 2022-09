Herrera: "Juan Carlos iría al funeral de Isabel II siempre que no le indicaran lo contrario desde Zarzuela"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo va la cosa? Son las 8 de la mañana, qué alegría el lunes, si es que te cambia la cara, es que se nota en la cara, si es que otra cosa, otra expresión. ¿Qué tal mis queridos contribuyentes, cómo están? Eso lo decía Rafael Turia. Hola mis queridos contribuyentes.

Espero que estén bien y que, además, celebren la llegada de un huracán en forma, no de Carlos Alcaraz, sino en forma de tormentas que van a dejar agua en la península, poco en Canarias. La península, no llega mucho hasta el Mediterráneo, pero la franja oeste atlántica de la península van a dejar lluvias durante tres, cuatro días que, en fin, bendita sea y que vengan muchos más.

Yo creo que si usted lleva despierto un buen rato, sabrá que este chaval de 19 años de El Palmar se ha convertido, Carlos Alcaraz, en el tenista más joven en ser número uno del mundo. Yo no sé si en ganar un Grand Slam como el Open USA, pero bueno, por ahí le andará. Desde luego es una revolución. Si le respetan las lesiones, si no se viene abajo, ya saben ustedes que en el deporte esto es muy cambiante, siempre pasa de todo, estamos ante un gran campeón del largo recorrido que hace puntos de videojuego y gana puntos inverosímiles, de los que levantan a una grada de pura emoción.

Ojalá tenga suerte, que sea el inicio de una larga carrera de éxitos. El deporte nos ha dejado alguna que otra alegría, eh. La alegría de la selección de basket que se está creciendo, se está viniendo arriba. El waterpolo femenino y masculino, el Betis, qué le voy a contar, y todo lo demás.

Las últimas horas nos dejan otro nombre propio que es el nombre de Javier Marías. Para muchos el mejor novelista español de los últimos 50 años. Javier Marías fue muy especial para los premios, yo no sé si le hubieran dado el premio Nobel si lo habría rechazado o no, pero él decía que un escritor no puede ser independiente si recibe un premio del Estado. Hay que invertirlo en cultura. Ocupó un sillón de la Academia, el hijo del gran filósofo orteguiano, Julián Marías. Tenía una pátina intelectual y una narrativa adulta desde sus primeros días.

Muere con 70 años, por tanto joven, todo depende de la perspectiva con la que se miren las cosas, pero siempre son obras pendientes, además de la mucha y buena publicada. Una obra muy relevante. La obra relevante de un intelectual tremendamente independiente que ha sido un mito en varios países. Su obra ha sido traducida a 40 idiomas, en Alemania se le tiene como un escritor de culto. El mejor homenaje que se le puede hacer a un hombre como Javier Marías es leer, sin más.

Lo del Reino Unido, pues esto va a durar más que una boda gitana, porque el funeral es el día 19, de aquí al 19 hay constantes actos. La pregunta es: ¿ha cursado las debidas invitaciones la familia real británica a través de la embajada española? Algunas informaciones dicen que efectivamente sí y que se habría cursado una invitación para Juan Carlos I, que iría al funeral siempre que no le indicaran lo contrario desde Palacio de la Zarzuela o del gobierno.

¿Cómo no va a querer ir, a despedir a una prima, Lilibeth, con la que se sentía muy unido? Por otra parte, dice Zarzuela que aún no saben o no han recibido informaciones al respecto de la embajada española, pero parece ser que a la embajada española habría llegado una invitación para todos, incluido Juan Carlos. La Reina Sofía, que también es prima de la reina Isabel de Inglaterra por otra rama, pues por el príncipe Philip, Felipe de Edimburgo, que era griego, danés y por ahí están emparentados, pues posiblemente, ¿iría o no iría? ¿Se colaría Sánchez en el protocolo para chupar cámara, que es capaz de eso y de más? Pues ya veríamos.

Ayer se celebró lo que Alfonso Ussía en El Debate llama, con acierto, la diadita, el Día de la Raza de los independentistas catalanes.