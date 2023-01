Herrera: "Es imposible controlar a todos los desequilibrados, pero se puede exigir cumplir las expulsiones"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Hoy seguimos conmocionados por el atentado yihadista porque fue un atentado yihadista perpetrado el pasado miércoles en Algeciras y se van conociendo detalles sobre este tío sobre Yasin Kanza, el atacante, el asesino que acabó con la vida de Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma y que hirió de gravedad a otra persona, incluso hemos visto un vídeo grabado con un teléfono móvil en el momento en el que este individuo acaba con la vida del sacristán, en plena calle.

¿Es un yihadista? ¿Es un lobo solitario? ¿Es un desequilibrado? Nadie en su sano juicio le da por asesinar en nombre de Alá, pero el hecho cierto es que ha asesinado en nombre de Alá. No es el patente desequilibrio del autor lo que define este crimen como un atentado islamista, sino la naturaleza de las víctimas, de los atacados. Fueron atacados por ser católicos, por estar en iglesias católicas. Fue a por personas inocentes por el mero hecho de practicar una fe distinta a la suya.



"El único culpable de un crimen es el asesino"

Conviene rechazar siempre las polémicas en torno a atentados terroristas, cualquiera en su sano juicio sintió repugnancia con lo que ocurrió en España el 11-M. Aquí el único culpable de un crimen es el asesino, el único culpable de la violencia es quién la ejerce, nunca las víctimas, tampoco las fuerzas de seguridad por eso es repelente que se intente sacar rendimiento político de un crimen como este.

La seguridad absoluta es ingarantizable. En los últimos años, se han producido más mil de detenciones de yihadistas en España. Es responsabilidad principal del gobierno evitar cualquier tipo de polémica en torno al terrorismo. Primero facilitando información con transparencia el gobierno no solo ha tardado en ofrecer información a la gente, sino que tampoco informó con la diligencia debida ni a los partidos de la oposición ni a las autoridades locales.

"A mi me producen enorme rechazo las polémicas políticas en torno a crímenes como el de Algeciras"

Tampoco ayuda mucho que sea el propio Gobierno el que arremeta contra la oposición con polémicas artificiales como ayer hizo la ministrita de educación, Pilar alegría de la huerta y del regadío. Ayer Feijóo dijo una cosa en absolutamente cierta, irrebatible, que hace siglos que nadie cometió un asesinato en nombre de la fe católica. Claro que los ha cometido en el pasado. A mi me producen enorme rechazo las polémicas políticas en torno a crímenes como el de Algeciras, pero no puede ser que quien busque siempre la polémica y el enfrentamiento sea el propio gobierno.

¿Cómo es posible que Gibraltar que es una cosa de juguete expulsara a este individuo a los tres días de su llegada ilegal y lo devolviera la Marruecos y aquí llevamos siete meses viéndole vivir en situación igualmente irregular? ¿Por qué mantenemos una raquítica tasa de expulsiones entre el 3 y el 5% de los tipos que llegan de forma ilegal España?

Cualquiera puede entender que es imposible controlar a todos los individuos desequilibrados o no desequilibrados que pueden iniciar un proceso de auto radicalización, lo que sí se le puede exigir al Ministerio de Interior es mayor diligencia a la hora de cumplir las expulsiones.

Datos de la EPA

Datos de la EPA, Encuesta de Población Activa, último trimestre del 2022. Fue el peor cuarto trimestre en materia de empleo en los últimos nueve años 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar por encima de los 3 millones de personas.El frenazo de la actividad económica en la segunda mitad del año se ha notado en el mercado de trabajo y no augura nada bueno para los primeros meses del año.

¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es, pero el cuadro que dibuja desde luego no justifica en absoluto el triunfalismo del Gobierno en materia económica. Si miramos el conjunto del año solo se ha creado empleo en el sector público, es decir, el que contrata el gobierno. 238.000 frente a 50.000 en el sector privado. Ya hemos empezado el año bien, lo terminamos muy mal, destruyendo empleo y vamos a ver cómo se comporta este que empezamos a vivir que es el 2023.