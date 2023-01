Un experto en yihadismo aclara si hay preocuparse tras el ataque en Algeciras: "Hay más seguridad que en 2017"

Una de las últimas horas en relación al ataque de este miércoles en Algeciras que ha acabado con la vida del sacristán Diego Valencia, es que se ha detectado un proceso de radicalización del detenido. Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad internacional y coautor de 'Terrorismo: causas, efectos y tendencias' ha pasado por los micrófonos de La Linterna este jueves para aclarar si es momento de preocuparse por posibles nuevos ataques.

“Hay que seguir siendo conscientes de que es un elemento de inseguridad, estamos en unos niveles de seguridad superiores respecto a hace 5 años. Lo que hay que seguir es ocupándose de la amenaza de manera preventiva, que es lo que están haciendo las FCSE de forma muy efectiva”, explica el experto a Ángel Expósito, que le pregunta cómo deberían responder los medios ante el miedo y la incertidumbre tras el ataque.

“Hay que saber que es un elemento que no ha desaparecido del todo, no es nuestra mayor amenaza de seguridad pero no ha desaparecido totalmente y la experiencia indica que ha habido otros momentos de reducción del riesgo de atentados terrorista y luego ha surgido un nuevo repunte, es una realidad típica”, advierte

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26/01/2023.- Velas y flores colocadas este jueves en el lugar en el que falleció el sacristán de la iglesia de La Palma, asesinado por Yasin Kanka, en Algeciras (Cádiz). Kanka, detenido por el ataque a dos iglesias de Algeciras en el que murió un sacristán y resultaron heridas cuatro personas, es una persona tímida y callada, que no domina el español ni llamaba la atención en el barrio.









Qué quiere decir un 'acto de salafismo yihadista'



Otra de las noticias del día es que la Audiencia Nacional ha clarificado en el auto que se trataría de un acto de salafismo yihadista. Pero, ¿qué quiere decir esto? En palabras de De la Corte, si fuera así, “significa que hay una motivación ideológica y religiosa detrás del acto, y está relacionada con una corriente de pensamiento religioso dentro del islam, bastante margina, que apela a devolver el islam a sus orígenes mediante la violencia legitimada como 'yihad'”, apunta.

Así, explica que la radicalización puede venir por influencia personal de su entorno, que aplican técnicas concretas para adoctrinar, “pero a veces hay un elemento que es el consumo de propaganda radical a través de internet, e incluso se mezclan esos dos factores”, comenta en La Linterna. El comunicador de COPE ha querido preguntar al experto en terrorismo si le sorprendió que se pusiese a orar tras el ataque y que no opusiese resistencia durante el arresto.

“Me sorprendió que no ofreciera resistencia, que se pusiese a orar no tanto, en la medida que algunas informaciones indican que estaba dando un sentido religioso a las agresiones”, subraya. Otro detalle que ha querido matizar es que ante el término “lobo solitario”, prefiere no romantizarlo y hablar de “terrorista en solitario”.

“Se refiere no sólo a personas que han atacado solos, sino que también se han radicalizado solos y todavía no podemos saber si fue así”, concluye.