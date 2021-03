Herrera: "Iglesias no va a tomar su acta de diputado en Madrid, se queda en el Congreso"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Bueno, es miércoles 17 de marzo del 2021 y, oiga, hay mucha plancha pendiente y hay mucha consecuencia del efecto mariposa, ya saben ustedes, el aleteo de una mariposa en un lugar que provoca a miles de kilómetros un auténtico vendaval. Bueno, el aleteo de la mariposa hace exactamente una semana comenzó en Murcia.

Hoy en Murcia se dirime esa moción de censura que en principio no va a salir a no ser que los tres expulsados de Vox voten con el Partido Socialista, cosa que no se contempla a pesar de que el Partido Socialista no ha hecho ascos a intentar conseguir su voto.

Bueno, les digo, la noticia ayer estaba fundamentalmente de nuevo en la Comunidad de Madrid, en la precampaña de la Comunidad de Madrid, en el intento de Pablo Iglesias de unirse o absorber o capitanear o cuando menos pactar una lista común con Más Madrid, el partido de Iñigo Errejón.

Errejón la verdad es que ha contestado con bastante habilidad. No se ha molestado siquiera en contestar a Iglesias porque les podría haber dicho: Mira, hombre, vamos a ver, que yo voy a poner mi partido de Madrid a tu servicio para que tú no desaparezcas y tú, además, sacando la cara por delante y quién te has creído. Pero él ha preferido hacerlo de otra manera, darle donde más duele, y ha mandado a su candidata, a Mónica García, a grabar un vídeo que ha sido toda una peineta envenenada.

CS, EN PELIGRO DE NO LLEGAR AL 5% DE VOTOS

El guantazo se ha escuchado hasta en los fiordos noruegos. Primero, tienes un ego estratosférico; segundo, eres un machista; tercero... Vamos a ver, ¿eso tiene alguna trascendencia electoral en la Comunidad de Madrid? Madrid no es Castilla y León o no es la Comunidad Valenciana. Madrid es una comunidad uniprovincial. Eso quiere decir que el único drama es no superar el listón del 5% para entrar en el reparto, para entrar en la asamblea, es decir, a los bloques ideológicos lo único que les debe preocupar es que todas sus patas, todos los partidos potencialmente puedan sumar juntos. Metan la cabeza en la Asamblea, pero que vayan por separado la verdad es que no les penaliza en los restos como sí ocurre en las elecciones generales, es decir, que para la izquierda no es mucho drama que Podemos y que Más Madrid vayan separados. Drama era que Podemos se quedará fuera desaprovechando literalmente sus votos porque no llegarán al 5%. Por eso, Iglesias entra precisamente en liza.

El peligro ahora lo tiene Ciudadanos, que veremos si llega al 5%. Pero, miren, se pueden hacer todas las interpretaciones que ustedes quieran acerca de lo que está pasando en España, de si Iglesias está en retirada o no lo está, de si ese plantón que le he contado a Podemos por Más Madrid da más ventajas a Ayuso en las urnas o no, de si el nombramiento de Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera y no segunda significa que Sánchez tiene o traga mucho pero no traga del todo o si Ciudadanos está escribiendo su epitafio o no.

LA DOBLE JUGADA DE IGLESIAS

Todo eso puede ser cierto o puede ser válido pero creo que hay que abrir un poquito más el foco para ver el paisaje completo, para entenderlo completo juntando los planos que ahora vemos aislados para entender la secuencia completa. Quizá lo que veamos sea distinto y ni Pablo Iglesias se esté marchando del todo ni Pedro Sánchez esté tranquilo del todo por librarse de este sujeto ni en Madrid se discute solo un gobierno autonómico. Para entenderlo hay que comenzar por Murcia, seguir por Cataluña, continuar con el País Vasco, llegar a Madrid.

El intento del PSOE de asaltar Murcia se ha convertido, con Ciudadanos, que era el pagafantas, ha desatado una tormenta tremenda, pero que va a durar porque todos los socios de Sánchez, los formales, los externos, han entendido que se quería librar de ellos o ahora o después de unas elecciones generales que podía más o menos adelantar o que estaba pensando en adelantar. Yo tengo la vacuna generalizada, tengo los fondos europeos, pues me libro de los peajes que estoy pagando a estos tíos: a Podemos, al separatismo desde la moción de censura, no digamos ya a los proetarras. Y eso pudo intentar Sánchez y eso pudieron interpretar todos sus amiguitos de un negocio en el que nunca ha habido amor. Y han reaccionado.

Primera escena en Cataluña, donde no se le está dando importancia a la importancia que tiene. Allí ha fracasasdo la operación Illa y salvo sorpresa habrá un gobierno independentista de Esquerra y los del fricandó y eso pone en solfa el apoyo de Junqueras a Sánchez y va a endurecer la factura y de qué manera. Segunda escena, en Murcia el PSOE intentó cambiar de caballo, atraer a Ciudadanos, que cayó en la trampa y Arrimadas se veía gobernando en Murcia, quizás en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía, y como socio de gobierno después en otras elecciones generales, pero esa operación también ha fallado y Madrid, además, le ha dinamitado con el adelanto electoral Díaz Ayuso, bastante audaz. ¿Y la cuarta escena cuál es? Qué Iglesias se da cuenta, como se ha dado cuenta Esquerra y Bildu, y aprovecha la circunstancia para matar dos pájaros de un tiro: se pone de candidato para evitar que Podemos se quede fuera de la Asamblea de Madrid y, además, se sale del gobierno para controlarlo mejor.

UNA CAMPAÑA A CARA DE PERRO

Tomen nota de este diagnóstico. No va a tomar su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, este se queda en el Congreso. Y desde el Congreso, pues va a ser a la vez parte del Gobierno, será también parte de la oposición y tendrá los mismos ministros que ahora y estará más suelto, guerrillero, llevarle la contraria a Sánchez en el Parlamento, en la calle y eso es lo que necesita para cuando el PSOE convoque elecciones, cosa que ocurrirá en cuanto huela, Sánchez y su ejército de asesores y creadores de eslogan que tiene algún tipo de ventaja.

Esta es la película, es una mezcla de La Matanza de Texas por La sangre derramada de la vida de Brian, por la cantidad de facciones del Frente de Liberación de Judea, de estas cosas que hay por ahí sueltos, y hasta el ejército de Pancho Villa es un ejemplo de disciplina comparado con todo esto.

Y lo que nos queda ahora es un gobierno dividido con socios externos echados al monte catalán o al vasco, un presidente que ni puede gobernar con ellos ni puede ahora adelantar elecciones.

Si no ganan en Madrid la situación para todos ellos va a ser insostenible porque la campaña en Madrid va a ser a cara de perro porque preparense para una campaña sucia, con agitación, con saqueos, con hiperactividad de todo esa legión de ociosos de Twitter que no tienen otra cosa que hacer en todo el puñetero día y que están a la orden del silbato, que sale uno por ahí y les dice: A ver, ejército de tuiteros, la consigna es esta.

Prepárense para todo tipo de manifestaciones en la Puerta del Sol, los sanitarios, las mareas, estudiantes, cualquier colectivo, no representarán al colectivo, pero serán una parte de ese colectivo, el que mejor pueda girar a la izquierda radical, la extrema izquierda. Van a movilizar lo que puedan, toda la izquierda radical antisistema que ya empieza, además, este sábado en Madrid: leninistas, okupas, antisistema, basura diversa. Y eso lo veremos en esta campaña. Aquí no se hacen prisioneros, no va a ser ninguna broma.