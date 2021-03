PSOE y Cs ven "complicado" aprobar la moción de censura en Murcia

Las direcciones regionales de PSOE y Ciudadanos han reconocido que será "complicado" sacar adelante la moción de censura para desbancar al PP del Ejecutivo murciano, y han apelado a los 45 diputados a que mediten su voto porque se trata de decidir entre "corrupción o dignidad".

Así lo han comunicado este martes por la tarde el vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, y el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, en una rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Socialista antes de la segunda y última reunión de los equipos negociadores de ambas formaciones políticas.

Molina ha explicado que el objetivo de este encuentro es ultimar el programa de gobierno que acompañará la moción, que recoge 24 puntos --que simbolizan los 24 meses que quedan de legislatura-- en los que destacan actuaciones encaminadas a luchar contra la pandemia, alcanzar la recuperación económica y la regeneración y dotar de una mayor transparencia las instituciones. El documento que recoge estos puntos será firmado en un acto este miércoles, antes del debate en la Asamblea regional, por el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, y la portavoz autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal.

Según Molina, la moción de censura presentada, y cuya votación tendrá lugar este jueves, "no es solo un intento de cambiar el Gobierno", sino también "un cambio de ciclo para acabar con unas prácticas políticas que son absolutamente falta de ética". "Nos estamos jugando la calidad de nuestra democracia, y los 45 diputados tendrán que elegir entre votar dignidad o votar transfuguismo; votar, en definitiva, corrupción política", ha dicho el portavoz parlamentario de la formación 'naranja'.

A su juicio, "si el PP ha sido capaz de encontrar entre los 45 diputados tres personas sin dignidad, sin principios y sin escrúpulos", los firmantes de la iniciativa "creemos que el jueves entre esos diputados también encontraremos gente con dignidad que sabrá estar a la altura de las circunstancias y que votará a favor de esta moción de censura".

UNA REGIÓN "LIMPIA DE TRANSFUGUISMO"

Por su parte, Francisco Lucas ha insistido en que durante los últimos días se ha puesto de manifiesto "la necesidad de regenerar la Comunidad Autónoma" y, en este sentido, la moción responde a la lucha por "una región limpia de tránsfugas y de corrupción". "Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez se han paseado orgullosos estos días de haberse vendido a la corrupción y en el PP están orgullos de comprar tres votos; esto es corrupción y transfuguismo, no se le puede llamar de otra manera", ha dicho el dirigente socialista.

Lucas ha señalado que "no se puede cometer el error" de "normalizar o blanquear este tipo de comportamientos" porque de hacerlo, en su opinión, "estaríamos poniendo en juego las instituciones, las reglas de juego y, por qué no decirlo, la democracia".

Por ello, ha añadido, "seguimos trabajando por seriedad, adelante con esta moción de censura, porque es necesario recuperar la dignidad". Así, "los 45 diputados regionales deben tener claro" que lo que se vota el jueves "no es ideología, no es votar derechas o izquierdas", sino "votar si se está a favor de la corrupción o de la regeneración".

RECHAZAN NEGOCIACIONES CON VOX

Tanto Molina como Lucas han rechazado que hayan intentado negociar con los diputados de Vox para sacar adelante la moción. "No, rotundamente no", ha dicho el representante de Cs, quien ha recordado que "hace tres o cuatro días" sí que el partido mantuvo conversaciones telefónica "simplemente para tantear qué posición tenía, que era muy ambigua, y la han seguido manteniendo hasta el día de hoy que yo sepa".

Por parte del PSOE, Lucas ha aseverado que su partido "no ha negociado ni va a negociar con Vox", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la Cámara y remarcado que "el diputado o diputada que vote en contra de la moción será cómplice de la corrupción y de la descomposición de las instituciones en la Región de Murcia".

"HAY QUE SER REALISTAS"

Molina ha indicado que, en el actual contexto político y tras el cambio de opinión de tres parlamentarios de Ciudadanos que firmaron la moción, "hay que ser realistas" con respecto a la situación final de esta iniciativa.

"Está muy complicado y creemos que esos tres diputados de Vox tienen difícil votar a un gobierno en el que haya un Partido Socialista, pero vamos a seguir luchando; esperamos que, al final, como he dicho, igual que hay tres personas que no tienen ni escrúpulos, ni dignidad y se han vendido, igual puede haber una, dos, tres o más que tengan altura en estas circunstancias y apoyen esta moción de censura", ha agregado. Por tanto, ha recalcado, "está muy difícil pero no es imposible".

LA DECISIÓN DE CASTILLO

Respecto a la posición del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, miembro de Ciudadanos, Molina ha señalado que firmó la moción y, "por lo tanto, entiendo que lo que ha firmado es lo que va a votar en el debate".

"No tengo por qué pensar que va a votar otra cosa. Confío en que Alberto será fiel a su firma y a su palabra y a lo que dijo en aquella reunión en la que estuvo de acuerdo con todos sus compañeros, por tanto espero que vote sí".

Precisamente en relación con aquella reunión, el dirigente de Cs ha asegurado que es "rotundamente falso" que hubiera coacciones para firmar la iniciativa. "Se dijo que o se firmaba por todos, hablo de concejales y diputados, o no se hacía nada", y finalmente "todos, libremente, por supuesto, decidimos apoyarla", ha apostillado Molina.