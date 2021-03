Brabezo, en TRECE, tras abandonar Ciudadanos: "Votaré a Ayuso porque ha sido una presidenta ejemplar"

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Sergio Brabezo ha anunciado que se da de baja como afiliado del partido ante "la deriva insensata" del partido que puede dar la Presidencia de la Comunidad al líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, y al de Podemos, Pablo Iglesias.

"Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque (Inés) Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica. Por todo ello, me veo empujado a abandonar Ciudadanos y darme de baja del partido", ha manifestado en una carta publicada en sus redes sociales.

El diputado de la formación 'naranja' ha criticado que su partido no solo intentase frenar la convocatoria de elecciones "de manera torticera aliándose con el sanchismo" sino también que se les presionase a los diputados "para firmar una moción de censura" contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que proponía el exvicepresidente, Ignacio Aguado, como su sustituto.

En este sentido, Brabezo ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar las claves de su decisión y también explicar cómo le invitaron a firmar la moción de censura contra Ayuso: "Cuando entro el día de la moción en el despacho de Ciudadanos, lo primero que me encuentro es que me piden que firme una documentación de la que no había leído nada, luego me entero de que es para censurar el Gobierno al que pertenece, no tiene coherencia".

También se ha mostrado muy crítico por cómo se ha producido la salida de Toni Cantó de la formación naranja: "Se han sucedido unos eventos concatenados que nos han llevado a tomar la decisión, era algo lógico. Si vemos que el partido ha perdido sus valores, que Toni Cantó es apartado de la dirección y que Ignacio Aguado ha sido promocionado en la ejecutiva nacional, es todo lo contrario de lo que esperábamos. Hay diputados críticos y que analizan lo que suceden, en una situación como la que estamos viviendo, uno tiene que tomar una decisión política pero incluso a nivel profesional y personal. Este partido está tomando unas decisiones sin lógica y una deriva sin sentido. Hay que tener un poquito de sensatez".

En este sentido, Brabezo ha querido analizar la figura de Inés Arrimadas al frente de Ciudadanos: "Esto no es un problema de estrategia, viene de más profundo. Es una pérdida de principios y valores que conlleva una estrategia errónea, los que convirtieron a Ciudadanos en un partido que revolucionó la política española. Esto es de mucho más calado que un nombre o una persona. En menos de 15 meses, Arrimadas ha dejado la primera fuerza política de Cataluña con 36 diputados en 6 y ha perdido dos gobiernos fundamentales como el de Murcia y Madrid. Y no se asume ningún tipo de responsabilidad, nadie hace autocrítica. Aguado dice que salimos más fuertes, unidos y reforzados. Es inaudito, hay cosas que me parecen inexplicables".

Por último, Brabezo se ha postulado como votante de Ayuso en las elecciones del próximo 4 de mayo: "Yo lo tengo claro, si a mí alguien me pregunta a quién voy a votar responderé que Isabel Díaz Ayuso. Creo que ha demostrado que el Gobierno funcionaba y ha sido una presidenta ejemplar en estos dos duros años de gobierno. Los resultados están ahí y son los mejores de España en todo los aspectos. Después de esta mala jugada que ha hecho Ciudadanos me siento con el deber de ir a votar y apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Es la sensación que tengo".