Herrera: "Iglesias ya tiene un chalé de protección oficial con Guardia Civil en la puerta"

Son las 8 de la mañana y ya ven ustedes la que ha caído, la que está cayendo y lo que va a seguir cayendo. Mucha prudencia, mucho cuidado porque la jornada es de lluvias en prácticamente en toda la península y Baleares, ciudades autónomas, especialmente en el Mediterráneo, sur de Cataluña, Aragón, Valencia. Sigue la alerta roja en Teruel, en Tarragona, también en Valencia, aparte de Valencia, desde luego, en Castellón. Este es el panorama para el fin de semana. Parece que mañana las lluvias se van a desplazar un poquito más al sur y el domingo se irán desapareciendo poco a poco, pero nos quedan algunas horas que van a ser parecidas a las últimas de esta gota fría, que es una gota fría particularmente incisiva. De momento, carreteras cortadas, calles anegadas, una veintena de personas atrapadas en los vehículos, rescatadas en Benicarló, 246 litros por metro cuadrado en 24 horas en Burriana, vecinos que han pasado la noche en un polideportivo en Castellón y Valencia, se han suspendido las clases en la universidad, el Puerto de Castellón ha cerrado al tráfico... Bueno, vaya, en una palabra, que la cosa está entretenida. Esperemos que no se traduzca todo ello en desgracias personales.

Verán, hoy, aquí, estamos a unas horas de saber exactamente qué dice la carta que Bruselas le ha enviado a Pedro Sánchez, a Moncloa, al Gobierno español, expresando algunas dudas acerca de las cuentas. El borrador ese de cuentas que le presentó, ese borrador urgente, con “recuita” dicen los catalanes, con un poquito de prisa, que firmaron el Gobierno de España, con el logo del Gobierno de España, y Podemos, con su logo. Esas cuentas que no parece convencer demasiado a la Comisión Europea, y que le dice: “Bueno, explíqueme más cosas. Oiga, no me fío de cómo dice usted que va a controlar el déficit. No me fío de que vaya a gastar menos de lo que debe gastar y, por lo tanto, aumente lo que debe. No me fio de muchas cosas”. Piden aclaraciones.

Precisamente, el hecho de que eso fuera con el logo, el logo del Gobierno de España, es lo que le ha dado a Pablo Iglesias las alas para sentirse Miguel Strogoff. Es que es el correo del Zar, va de romería hoy a la cárcel de Lledoners hoy a las 3 de la tarde, pero no crean que va solo a verse con un cristal por medio con el otro vestido de naranja. No, no, no. Sala de vis a vis pues, hombre, me imagino que unos canapés y varias personas y, además, sin límite de tiempo. Vamos a negociar todo lo que haya que negociar. Esto es una exhibición de poder, una exhibición de poder que ha sentado muy mal dentro de algunos ámbitos del Partido Socialista que, por eso, han obligado a Pedro Sánchez a salir a la palestra. Decir: “No, aquí el que negocia es el Gobierno o el que gobierna es el que negocia y no este señor”. Podía haber hecho la negociación, podía haber ido a ver a Junqueras de forma discreta, pero ha preferido, ha querido dar exactamente todos los tambores, todos los tambores posibles para demostrar que él es el que.... El marqués de Galapagar es el que está ahí. Es el importante, el que tiene cogido de verdad a este Gobierno.

Por cierto, le han puesto protección oficial. Le han puesto Policía y guardias como a otras 180 personas el Ministerio del Interior. Comentario muy interesante de Ginés de Buitrago en el blog de Santi que Iglesias ahora ya tiene un chalet de protección oficial. ¡Y tan de protección oficial! Con Guardia Civil y todo en la puerta.

Bueno, pero como saben ustedes, el cambio de opinión del Tribunal Supremo, cambio de opinión en la forma de desdecirse o contradecirse en torno al pago de los impuestos de las hipotecas, ha sido la noticia que sacudió ayer, ciertamente, la España mediática. Pero es que no solo sacudió la España mediática, también se ha comido la bolsa, y de qué manera porque el Ibex 35 dio un castañazo a cuenta de la caída, a cuenta de que los accionistas no es que huyeran despavoridos, pero vendieron, se quitaron del medio. Yo creo que los accionistas, le vengo diciendo esta mañana, van a... El dinero les va a salir más a cuenta sí invierten en el bufete de abogados que van a llevar las reclamaciones directamente o en el que viste a los jueces con todo gas porque van a tener más trabajo. Mucho más trabajo.

¿Qué dice esa sentencia? Esa sentencia es del 16 de octubre, corrige la que emitió el mismo tribunal en febrero y se refiere al impuesto sobre actos jurídicos que es el que se paga con las escrituras, que depende, en unas comunidades son 0,5, en otras 1,5...- ¿Y eso qué supone? En una hipoteca media pues, a lo mejor, 1500-2000 €.

Y, miren, como venimos diciendo esta mañana, cuando vas a firmar una hipoteca al notario, aunque el notario te quiera explicar cosas, la verdad es que tú estás por lo que estás. Deme las llaves de mi casa, tengo mi casa, ya , bueno... Ya sé lo que voy a pagar al mes, adiós muy buenas. Y esos 1500 € quedan ahí. Es un impuesto que, indudablemente, hay que pagar. Indudablemente podría no pagarse, pero bueno, aquí los sacamantecas de Hacienda, de todas las Haciendas, por respirar si pueden te quitan dinero.

Y lo cierto, lo que ha dicho ahora el Supremo, es que quien tiene que pagar eso es el banco. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Hombre, la sentencia es larga, prolija, pero más o menos lo que viene a decir es que el que tiene interés en que eso se eleve a escritura pública es el banco porque de esa manera se asegura mejor el cobro que si fuera un contrato a través de privados. Privado banco y un privado cliente.

Vale, muy bien, lo tiene que pagar el banco a partir de ahora. Sí, sí, a partir de ahora. Bueno, eso primero quiere decir que las hipotecas a partir de ahora serán algo más caras. Las hipotecas... Mire, es mucho más populista y políticamente correcto decir que la banca se hincha a ganar dinero exprimiéndonos. Mire, las hipotecas no son tan gran negocio para la banca. Han bajado los beneficios notabilísimamente. Ha sido una década muy justa esta. Si, además, ya le pones eso, ¿cómo conseguirá dinero la banca para hacer frente a todo lo que tiene que hacer frente?

Pues no lo sé. Es decir, hombre, que no es mi problema. De acuerdo, no es mi problema. Pero hay que tener un ojo puesto en esas cosas. Y ahora la pregunta es: ¿El agujero que va a ser de 2000, de 9000, de 10000 euros lo que le va a costar esto a la banca? Y todo ello viene de otra pregunta, que es la gran pregunta del millón: ¿Esto tiene efectos retroactivos o no los tiene? Es decir, esto es a partir de ahora o los últimos años habrá que también analizarlo y cada uno reclamarle al banco. Deme usted los 1500 que yo puse.

El banco dice: “Oiga, eso lo ha pagado usted a las haciendas, con lo cual, entiéndase con las haciendas”. Pero las haciendas van a decir que por aquí se va a Madrid, o sea que... A partir de ahora cumplirán con el criterio del... Con el criterio del Supremo, pero ya veremos exactamente eso, como les digo antes, en qué se traduce. Si es más caro prestar dinero lo van a trasladar al cliente en forma de créditos con intereses más altos. No es más.

La cita del día, por lo tanto, es con todos aquellos que tengan una explicación o que sepan contarnos claramente este asunto sobre el que hoy se escribe, realmente se escribe mucho sobre las hipotecas. Y una consideración elemental: Las hipotecas han sido una forma de ahorro, y las hipotecas han permitido a los españoles tener una casa, que sin las hipotecas ni usted, ni yo, ni aquel, ni el otro hubiéramos podido comprar nuestra casa porque no teníamos el dinero, con lo cual, prudencia que tampoco conviene un descalabro bancario en la bolsa o en otros márgenes.