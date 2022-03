Herrera: "Hoy nos reconciliamos todos con el ser humano gracias a estos heroicos ucranianos"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Estrenamos el mes de marzo, hemos pasado ya dos meses de los meses que tiene, 12, este año y todos, o sea que quedan son 10 ¿eh? Hagan cuentas ustedes.

GUERRA EN UCRANIA

Mire, el mundo está no diré que asombrado, pero el mundo sÍ está admirado ante la lección de patriotismo, de decencia moral, histórica, de valor, de resistencia de los ucranianos ante la invasión de los rusos. Y eso está devolviendo al mundo su fe en las cualidades más nobles del ser humano: el coraje, la valentía, -que son cosas distintas-. La defensa de los principios esenciales del ser humano: el patriotismo, la dignidad, la presencia, la compasión y el cumplimiento del más sagrado sentido del deber. Hoy nos reconciliamos todos con el ser humano gracias a estos heroicos ucranianos, a los que les están bombardeando como han bombardeado los rusos en la ciudad de Járkov -que cada vez que la pronuncia lo digo de una manera diferente, pero bueno el ucraniano sabe a lo que me refiero – que está cerca del Mar Negro, al sur del país. Mientras había una delegación rusa negociando con una delegación ucraniana en Bielorrusia. Bueno, pues mientras estaban sentados Putin aprovechó para incrementar ataques incluso contra la población civil, los rusos perdieron el control de la ciudad y se lo hicieron pagar con ataques a esa población. Un misil impactó sobre un edificio de viviendas y eso es lo que grabó un conductor desde el interior del vehículo.





La ofensiva rusa, con todos sus inmensos defectos, aunque acabe ganando nos ha mostrado la cara más patética del post-imperio soviético: cobardía, indecisión, ineficiencia e ineficacia, redundancia anuladora, crueldad en la fuerza, desbandada en la derrota. Y oiga, los casos son flagrantes, columnas de blindados que acaban siendo abandonados por sus unidades porque se quedan sin combustible porque la Intendencia logística rusa es un desastre. La inmensa importancia de un pueblo alzado en armas en defensa de la dignidad, del heroísmo, tiene un hombre en el siglo XXI y es el pueblo ucraniano que son un ejemplo para todos. Miren, está muy cerca, muy cerca de Kiev las temidas tropas chechenas que controlan Chechenia con el puño de hierro gracias a la alianza que mantienen con Putin. 10.000 soldados a las órdenes del señor de la guerra, Ramzan Kadyrov, armados hasta los dientes con material de última tecnología, convencidos de que pueden tomar cualquier ciudad sin problemas. Ese es el panorama, Putin amenaza con tirar todo lo que tiene porque la ofensiva se está alargando más de lo que esperaba.





UCRANIA PIDE ENTRAR EN LA UE

Pero Ucrania ha pedido el ingreso de la Unión Europea, ha conseguido una serie de apoyos inauditos, que Suiza haya abandonado la neutralidad tradicional para suscribir las posiciones de la Unión Europea, hombre es tremendo, solamente lo de Suiza hay que valorarlo en la medida de lo que vale, además de lo de Alemania. Suiza ha congelado los activos de todos los oligarcas rusos, incluso los que esconden los activos de Putin. Y entendamos que son los rusos seguramente los mejores clientes en el mundo de la banca suiza ¿eh?, esto sí que es histórico. Como que Finlandia y Noruega vendan armas a Ucrania, cuando los noruegos no vendían a nadie desde 1950. Como Turquía ya ha cerrado el paso del Bósforo, como que Japón se haya sumado a la congelación de activos financieros, como que China esté callada, que ya es bastante.

ESPAÑA, DOBLEGADO A PODEMOS

Pero miren, mañana y usted preguntará ¿y el Gobierno español? Pues mañana irá al Congreso a dar explicaciones el presidente del Gobierno, el tal Sánchez sobre la posición de España en la guerra de Ucrania, que es la correcta, que es la correcta. Ni Sánchez ni su ministro de Exteriores están haciendo ni diciendo tonterías, que es cosa rara ya ¿eh?, pero no lo están diciendo. No hay que objetar nada. Pero también irá al Parlamento a recibir el apoyo de la Cámara y ahí es donde surge la pregunta, de quién necesita de verdad respaldo. Porque la oposición ya se lo ha dado de antemano, ¿tiene el de Podemos? Porque mientras todo el mundo menos Venezuela, Cuba, Nicaragua cierra filas con Ucrania, Podemos no deja de poner peros a apoyar, con la boquita pequeña. Lo último, bueno lo primero, pidió la disolución de la OTAN, venga, vamos. Y ayer rechazo el envío de armamento a Kiev, algo que solo ha hecho Hungría por miedo a represalias rusas contra la población de origen húngaro en zona de conflicto. Y Pedro Sánchez ayer en Televisión Española rechazó enviar armas porque Podemos había dicho que no, incluso hay quien asegura que alguna ministra del gobierno le había amenazado con dimitir si se enviaban armas a Ucrania. Se envían en conjunto toda la Unión Europea, pero cada país, miren los alemanes. Enviamos fragatas cuando no había guerra pero no armamento cuando si la hay, cuando hay una invasión. ¿Es menos socialdemócrata Scholz por prometer un arsenal para Ucrania? Y Washington, y Bruselas veían con buenos ojos al Gobierno de España por mantener en su seno a amiguetes de Caracas, de La Habana, de Teherán, y de Moscú aunque lo disimulen. Qué pensarán ahora viendo, que en el peor momento, medio gobierno vuelve a marcar distancias y en el fondo le echa un capotazo al señorito del Kremlin. Esto es soplar y sorber que es un invento muy de Podemos y consigue presentar a Putin como heredero de los zares en lugar de como discípulo de Stalin. Y, a continuación desmarcarse de Sánchez pero solo un poco diciendo ’No a la guerra’, pero en bajito para que se enteren los cuatro matados que queman banderas de la OTAN y echan de menos a Aznar para poder montar un pollo como Dios manda, a ver si con eso cuela. Decir ‘No a la guerra’ es profundamente injusto, porque decir ‘No a la guerra’ es decir no a la pelea entre dos iguales y aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de una agresión y de una invasión ante un pueblo heroico, al que estos se resisten a ayudar. ¿Y con esa tropa vamos a coger una cumbre de la OTAN en Madrid en poco más de 3 meses? Ya está ahí no se puede disimular, Sánchez gobierna con unos tíos que por la mañana apoyan la liberación de etarras y por la tarde rechazan ayudar a Ucrania, es lo que hay.





LA CRISIS QUE VENDRÁ

Y veremos exactamente como iremos toreando, cómo vamos a torear el precio de las guerras. Las guerras crean inflación, suben los precios de los mercados internacionales y hace que vayamos a vivir peor porque los precios van a subir. Miren ustedes la interanual ayer el IPC en 7,4, una infracción de 7,4 es bárbara porque además con la perspectiva que hay por delante te asegura, bueno te asegura, te hace dudar que no vayas a llegar a los dos dígitos, a los dos dígitos. ¿Cómo vamos a afrontar todo ello con un Gobierno que ahora se está planteando, a lo mejor, replantearse las previsiones económicas de los presupuestos que tenían aprobado? Ese es el panorama de las próximas horas, de los próximos días. Átense los machos porque viene una crisis de importancia, de mucha importancia.





