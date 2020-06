Los socios del Gobierno vuelven a la carga contra Don Juan Carlos

Era cuestión de tiempo que, después de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de asumir la investigación contra don Juan Carlos, los socios del Gobierno pidieran de nuevo la creación de una comisión de investigación en el Congreso para estudiar si el Rey emérito pudo incurrir en algún tipo de conducta delictiva. Y lo han van a hacer por partida doble.

Hoy mismo, ERC, JxCAT, PNV, la CUP, el BNG Compromís, EH Bildu y MásPaís, registrarán en la Cámara Baja una iniciativa para ello. Los socios del Gobierno estamparán su firma además en la solicitud que, por su cuenta, esta elaborando también Unidas Podemos. El partido de Pablo Iglesias quiere hilar fino para evitar que los letrados del Congreso, como ya hicieron el pasado mes de marzo, rechacen de nuevo la posibilidad de investigar a Don Juan Carlos.

En su informe se basaron en dos artículos de la Constitución: el 56.3, que recoge que “la figura del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad”; y el artículo 65, que permite al monarca distribuir libremente el presupuesto que recibe del estado. Y la Mesa, con ese informe en la mano, rechazó semanas después la petición que habían hecho los socios del Ejecutivo.

Para evitar, pues, esos obstáculos, Unidas Podemos, solicitará ahora que esa comisión de investigación se refiera solo a los actos cometidos por el Rey emérito desde junio de 2014, es decir, desde que dejó de ser el jefe del estado. Pablo Iglesias aseguraba que su iniciativa va en la línea de lo que está haciendo la Fiscalía, y subrayaba que esa solicitud estará refrendada por un quinto de la cámara.

Lo que no dice el portavoz parlamentario de UP, es que, el resto, probablemente lo rechace, como han hecho hasta ahora, ya que ni PSOE; ni PP; ni Vox, están por la labor de investigar a don Juan Carlos. Los socialistas ya han adelantado que las Cámaras están para controlar al Gobierno, pero no a otras instituciones. De hecho, ayer mismo estos tres partidos unieron sus votos en la Mesa del Congreso para rechazar la pretensión de la CUP de hacer comparecer en el Congreso al Rey emérito.