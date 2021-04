Herrera: "Gabilondo cambia de estrategia porque el PSOE ya no cuela como partido de centro"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya es viernes. Es 23 de abril del 2021. Hoy es el día de San ”Gorge”, el día del libro. Es festividad en Aragón, también en Castilla y León, donde recuerdan a los comuneros que se levantaron en armas porque veía un rey castellano en lugar de Carlos I, al que veían demasiado flamento, pero Carlos I era como el presidente de la UEFA, que el tío se agarraba como una garrapata, no se dejaba mover la silla y felizmente no se la movieron porque fue un gran rey, todo sea dicho, de manera que los comuneros acabaron con la cabeza en el cadalso y los austrías se quedaron en el trono de España hasta que el pobre hechizado, Carlos II, pues le dio por morirse sin tener hijos. No podía tener nada porque era un deshecho en sí mismo.

Y en los dimes y diretes de si en España tenían que encargar por Amazon o otro austria o probar suerte con los Borbones, pues se montó la guerra de sucesión en la que Barcelona, no toda Cataluña, apostó por el cabello perdedor. El 11 de septiembre del 1714 Barcelona se rindió al asedio de los Borbones y pasó a ser ese día festividad autonómica en Cataluña. Pero hoy en San Jordi en Cataluña, día del libro y de la rosa, que es una suerte de festivo oficioso en la comunidad.

¿Y por qué es el día del libro el 23 de abril? Porque tal día como hoy en 1616 fue enterrado Miguel de Cervantes. Y hoy le deseamos lo mejor al sector del libro, especialmente a las librerías pequeñas que lo han pasado muy mal con la pandemia como tantos sectores.

Bueno, ¿en qué situación estamos? Cautela y alivio. La cuarta ola o el repunte tras la Semana Santa no ha sido el tsunami de otras veces. A partir del 10 de mayo, lo contaba Dávila hace un momento, la cosa tira hacia abajo. Pero, ojo, 132 muertos. Es verdad que algo menos que el día anterior, pero 132 muertos.

Y ahora, damas y caballeros, los alemanes han reservado ya 30 millones de vacunas rusas. El día que la EMA apruebe la vacuna rusa, que habiéndola comprado o reservado Alemania seguro que la aprueba, estos ya tienen 30 millones y, además, va a cambiar el sistema de vacunación. Eso marca la pauta seguramente.

EL VOLANTAZO DE GABILONDO

Bueno, el PSOE en Madrid después de ver el propio Gabilondo que pescar que en el electorado de centro les era muy difícil, ha dejado de disimular y se ha ido a la izquierda radical sanchista, que es a la que pertenece. Ha cambiado de estrategia, “no pactaremos con Podemos, con este Pablo no”, ya lo vieron ustedes en el debate, Gabilondo dijo: “Pablo tenemos 12 días para ganar las elecciones”.

¿Y esto cómo se entiende? Rara porque cualquiera de estos dice “yo no pactaré -Sanchez- porque la gente no podría dormir si pacto con Iglesias”, y al día siguiente dice que el voto quería decir que tenía que pactar. Ni el voto quería decir eso. Lo que él quería y pactó. Pero es que esto Gabilondo lo ha hecho en plena campaña electoral. Cambiar de estrategia en plena campaña. Ayer le preguntaron qué quiso decir y, efectivamente, no se escondió.

Vamos a ver, el problema es del PSOE, no de Cs. El PSOE se ha convencido que no cuela como partido de centro y luego, qué casualidad que en ese giro de Gabilondo, aparece el fantasmita de todas las elecciones: Tezanos con los mismo que hizo en Cataluña, una encuesta flash para ver si así anima a los suyos. ¿Y en qué consiste esa encuesta flash? Que la izquierda ahora mismo gana en intención de voto a la suma de los tres partidos de izquierda, a los otros tres.

Miren, ojo porque a ver si va a ser verdad, es decir, la derecha tiene poco margen para crecer en la Comunidad de Madrid. Ha dado todo de sí, incluso puede ver tan fácil la victoria que incluso algunos se queden en casa, pero la izquierda puede movilizar a su electorado. Y ahí es donde ha entrado el CIS, ahí es donde hay que entender el CIS. Oye, que lo tenéis al alcance de la mano, movilizaros. ¿Y si tiene razón? ¿Y si resulta que PSOE, Más Madrid y Podemos estarían entre 67 y 73 y PP y Voz entre 65 y 69 y que, además, Cs no entra? Bueno, pues que cada uno, votante de cada facción se lo piense.

Y a todo esto, Pablo Iglesias, que está desdibujado en esta campaña, le tira el anzuelo Gabilondo para decirle “vas a ser mi vicepresidente”, que es en lo que se traduce la frasecita. ¿Ustedes en Madrid quieren un gobierno de Gabilondo con vicepresidencia de Iglesias subiéndoles impuestos y, además, por detrás, “María Pistolitas” revolviendo el panorama? Pues entonces movilícense si es eso lo que les apetece.

LAS MENTIRAS DE 'PABLO PINOCHO'

Ayer “Pablo Pinocho”, que es Pablo Iglesias, anduvo sembrado. Saben que fue a la tele, al debate de TeleMadrid, llegó en taxi, pero es mentira, venía en coche, se bajó dos manzanas antes, se subió en el taxi de uno que forma parte de su lista, de Podemos, y bajó del taxi haciendo ver que se había montado en taxi y luego cuando se va se mete en un coche con chófer, que no sé si era de la Vicepresidencia, de Podemos o de quién. Me da igual.

Y luego, además, el propio Ministerio de Defensa le dejó por mentiroso porque el informe de Defensa sobre la Operación Balmis no recoge ni una sola orden de la Vicepresidencia que ocupaba Iglesias para desinfectar residencias como él dijo. Era la UME la que se metía a desinfectar los centros. Iglesias estaba en su dacha o en su despacho viendo series.

Y, además, ayer como no tenía muchas explicaciones, hombre estuvo ocupado denunciando una extraña amenaza que ha recibido que han sido cartas llegadas al Ministerio del Interior con algunos cartuchos de Cetme, que es el fusil con el que hicimos la Mili los de mi edad, que ya nos han puesto AstraZeneca, no les digo más. Que, además, son cartuchos que se compran en Wallapop. Y con eso se ha tapado que Marlaska no fue reprobado ayer en el Congreso gracias al apoyo de Bildu, los herederos de ETA, y que Iglesias ni estuvo en Balmis ni desinfectó nada. Lo único que hace es blanquear a Otegi y a su nueva Batasuna desde el Gobierno de España. Sí blanqueáis a los violentos de Vallecas, a los CDR de Cataluña, a Rodrigo Lanza, vosotros ponéis de número dos de Madrid a una candidata, a Isa Serra, que fue condenada por agredir a una mujer policía, blanqueáis a salvajes, genocidas y bárbaros de todo tipo, desde Stalin a Fidel, y no lo hacéis a escondidas como el autor de esa carta que ojalá lo ponga un juez muy pronto mirando donde tenga mirar. No, no, abiertamente, con la máxima felicidad posible y apoyáis a los etarras que pateen a guardias civiles en Alsasua . ¿Ahora vas a venir tú con mieditos? Anda, hombre.