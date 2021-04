Datos erróneos, gráficos inexactos y cifras dudosas: ¿sale gratis mentir en los debates?

El debate a seis que se celebró el pasado miércoles en las instalaciones de Telemadrid enfrentó, cara a cara, a los seis candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias, Mónica García, Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo y Edmundo Bal se enfrentaron en un tenso y bronco debate en el que la gestión de la pandemia fue el centro de atención. No obstante, también tuvo un papel fundamental la retahíla de datos económicos, sanitarios o fiscales que ofrecieron algunos de los candidatos que, posteriormente, demostraron ser no del todo ciertos.

Una premisa de la que muchos usuarios y espectadores se dieron cuenta, y que hoy ha ocupado las portadas de todos los medios, algunos incluso se han lanzado a desmentir muchos de estos datos. En COPE.es hemos recopilado algunos de los casos más llamativos y nos hemos preguntado si esta estrategia llevada a cabo por los candidatos, podría tener reflejo posteriormente en los resultados electorales del 4 de mayo.

El cambio de discurso de Ángel Gabilondo

Una de las más sonadas fue, precisamente, el cambio de discurso de Ángel Gabilondo al final del debate, momento en el que se abrió a pactar con el cabeza de lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cuando hace unas semanas había rechazado hacerlo por su "planteamiento extremista y radical". Fue el pasado 22 de marzo cuando Gabilondo aseguró que no estaba dispuesto a pactar con él si seguía en esa dinámica. "Con este Iglesias, no", aseveró en una entrevista en televisión. Tan solo un mes después, Gabilondo ha dado una vuelta a su discurso: "Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al Gobierno de Colón. Pablo: tenemos 12 días para ganar las elecciones", aseguró el pasado miércoles.

Defensa desmiente a Pablo Iglesias

Tampoco podemos olvidar muchos de los datos o declaraciones que ofrecieron los candidatos. En un momento concreto del debate electoral, y en un nuevo enzarzamiento con la presidenta madrileña sobre la gestión de las residencias de ancianos en los primeros meses de la pandemia en la región, Díaz Ayuso le preguntó: "¿A cuántas residencias fue usted siendo el responsable del mando único? Sólo la UME nos ayudó por parte del Gobierno de España". La respuesta de Pablo Iglesias no fue más que un escudo de defensa a la desesperada: "¿Sabe quién daba las indicaciones a la Unidad Militar de Emergencias de dónde había que desinfectar las residencias? La Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales era la que daba las indicaciones de cuáles eran las residencias que había que desinfectar".

No obstante, un informe elaborado por el Ministerio de Defensa como evaluación de la 'Operación Balmis' no hace alusión en ningún momento a una posible relación con la Vicepresidencia de Servicios Sociales. En otras palabras, el propio Ministerio ha desmentido las palabras de Pablo Iglesias.

No fue el único desliz del exvicepresidente segundo del Gobierno. También se puede hablar de la cifra de viviendas vacías en la Comunidad de Madrid que ofreció Pablo Iglesias, quien aseguró que eran 263.000 y los precios de los alquileres habían subido más del cincuenta por ciento en los últimos cinco años. Unas cifras que rápidamente desmintió el periodista y profesor de Economía, Juan Ramón Rallo, quien aseguró que ese dato "es de hace diez años". "Según las estimaciones del Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid, el número de viviendas vacías no ha dejado de caer desde entonces y se halla en mínimos históricos", continuó.

El dato de 263.000 viviendas vacías es de hace diez años.



De hecho, según las estimaciones del Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid, el número de viviendas vacías no ha dejado de caer desde entonces y se halla en mínimos históricos. https://t.co/00Hgkb5F4U — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) April 21, 2021

En otro momento del debate, Iglesias reprochó a Isabel Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid: "Es la tercera comunidd con más desalojos y desaucios por impago del alquiler según, el nada sospechoso, Consejo General del Poder Judicial". No obstante y durante el programa de Jesús Cintora en TVE, 'Las Cosas Claras', se desmintió este dato. Lo hizo una periodista del programa: "Los datos del Consejo General del Poder Judicial, y en el año 2020, reflejan que el número de desahucios en función de la población, a Madrid le sitúa en el número doce. No en el tercero. Hay once comunidades que desaucian más que Madrid".

El gráfico de Mónica García

También podemos poner de ejemplo uno de los gráficos que mostró la candidata de Más Madrid, Mónica García, para defender que el paro en la comunidad era más alto que en el resto del país. Fue uno de los momentos más criticados en las redes sociales, donde muchos usuarios han reprochado que lo escondió rápidamente. "Ni ella misma sabía lo que se representaba en la figura", escribió un usuario. Independientemente del rifirrafe que hubo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le pregunto reiteradamente cuál era la fuente de aquel gráfico, se trata de un dato que también se ha desmontado. "En realidad, es la variación, que es un dato irrelevante porque hay más variación pasando del uno al dos por ciento de paro que pasando del 40 al 41 por ciento", escribió el periodista Cristian Campos.

Este es el gráfico que Mónica García ha utilizado para decir que el paro en Madrid es más alto que en el resto de España.



En realidad, es la variación, que es un dato irrelevante porque hay más variación pasando del 1 al 2% de paro que pasando del 40 al 41%. pic.twitter.com/jwYZOJ8Pzx — Cristian Campos (@crpandemonium) April 22, 2021

¿Tiene reflejo después en los resultados?

Esta mañana hemos conocido los últimos datos del CIS, que ha presentado las conclusiones del estudio flash encargado ad hoc para la recta final de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Al contrario que todas las demás encuestas, el organismo público dirigido por el socialista Tezanos no da por segura la mayoría de PP y Vox, y permite a la izquierda soñar con una mayoría absoluta que apartaría a Díaz Ayuso de la presidencia.

Según la encuesta de Tezanos, la izquierda podría sumar 73 escaños en su horquilla más alta, muy por encima de la mayoría absoluta. PP y Vox también superarían la mayoría absoluta en su horquilla más alta, aunque por los pelos. En concreto, la encuesta da al PP un 36,7% y entre 54 y 56 escaños, mientras que Vox se sitúa en el 8,2% y entre 11 y 13 diputados, rondando juntos la mayoría absoluta. Ciudadanos, sigue fuera de la Asamblea de Madrid con el 4,6%.

Unos datos que, a priori, no transmiten el enfado de muchos ciudadanos que ayer vieron en directo el debate y observaron con estupefacción con la que los dirigentes se lanzaron a dar datos sin comprender con exactitud qué significaban o hasta qué punto podían llegar a ser ciertos. Este comportamiento podría haber servido, de alguna forma, para reflejar la pasividad con la que los ciudadanos observan los discursos políticos, acostumbrados ya a ver cambios de discurso, contradicciones y hemerotecas que son capaces de jugar contra los propios líderes políticos y, aún así, los hace aparentemente inmunes ante sus propias incoherencias.