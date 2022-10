Herrera: “Si estamos en la tormenta de estanflación, consumo caro y nulo crecimiento, hay pérdida de trabajos"

Audio

Bienvenidos a este miércoles día 26. Bueno, bienvenidos, el día les habrá dado la bienvenida cuando se ha levantado, que será hace un rato, no ahora, me imagino ¿no?, como camastrones con zorrera y esas cosas. Uno, tenía que estar la cama: yo, tenía que estar en la cama. Ayer doble banderilla: brazo derecho, la gripe; brazo izquierdo, coronavirus cuarta generación. Eso es síntoma de la edad, porque ya te llama el servicio andaluz de salud y dice: “ya le toca, cuando quiera pásese por ahí”, y uno se pasa. Pues aquí está el tío, con la zorrera que tengo ahora mismo la cara desencajá, porque no saben primero, lo que duele esto; y segundo, bueno la reacción normal que causa. Pero en fin, es mejor estar vacunado que no estarlo. La opinión de uno ¿eh?, ya saben ustedes que hay gente que opina lo contrario, yo ahí no entro.

LA ESPERANZA DEL PEQUEÑO OLIVER

Hay una historia humana, fíjense. Si yo empezara hablando de presupuestos ,de ley trans, de sedición, de enmiendas a la totalidad, ahora mismo enmiendas a la totalidad en el Parlamento, hombre tiene una indudable tentación pero también las historias humanas a veces nos reconcilian un poco con el ser humano y con el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Qué me dicen ustedes de este crío malagueño que parecía desahuciado, que hoy llega a Barcelona procedente de México agarrándose a la vida. Es Oliver, un chaval de 2 años y medio de padre español y madre alemana, viven en Cancún, en fin un niño que hacía vida normal hasta que los padres empezaron a notar que el niño perdido energía, se quejaba mucho de los dolores.

Claro, no te pones en lo pero realmente la vida te dice qué es lo peor y, además, en México eso no lo operaban, no tenían protocolos para operar ese tipo de tumor, traerlo a España había que contratar un avión medicalizado, cerca de 200.000 euros, los padres no lo podían pagar. Bueno, finalmente cuando El Mundo publica la historia, un empresario español, que no quiere dar su nombre, les dice 'oye yo pongo el dinero, el que haya que poner, tú tráete a tu hijo dime lo que es y dime el número de cuenta pero no quiero que se sepa quién soy'. No sabía ni cuánto le iba a costar, así que Oliver llega hoy a España, en ese avión acompañado por su madre. Lo van a operar en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, después de que otros hospitales hayan puesto algunas pegas.

ADIÓS A ÁNHGEL MARTÍN, EL HÉROE DE TÁBARA





Así que destacamos esos nombres, el de un empresario que pone 200.000 euros y también el del héroe de Tábara, el hombre que trató de ayudar a su pueblo en aquel pavoroso incendio creando una zanja con su tractor y que ha fallecido como consecuencia de las quemaduras, de las terribles quemaduras. Aquel hombre, Ángel Martín, a cuya familia hoy enviamos un fuerte abrazo.

CAMINO A LA RECESIÓN

Bueno, el día viene muy económico y muy territorial. Son las dos patas sobre las que camina esta mañana la actualidad, dos realidades que avanzan casi en paralelo, cómo se lo diría yo… Una, negar la gravedad de la realidad económica; y la otra, descuadrar la unidad nacional con lo que haga falta con tal de seguir unos días más en La Moncloa. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque efectivamente ya se instala en el discurso económico de España la palabra maldita, la palabra recesión; pero, además, con la complicación añadida de una situación inflacionaria durante esa recesión que nos lleva a la estanflación.

Bueno, este tercer trimestre, conoceremos el viernes si sufre o no sufre, si hay o no hay parón económico. Sii hay parón económico y el próximo repite las cosas y entramos en el 2023 con la economía parada, pero con una inflación todavía pavorosa, estamos ante una situación, digamos que particularmente delicada. Porque en crecimiento cero o incluso en crecimiento negativo como se llama ahora, si no hay inflación al menos las cosas no están tan caras incluso están baratas porque baja el consumo. Pero si estamos en la tormenta de estanflación, consumo caro y nulo crecimiento de la economía hay pérdida de puestosde trabajo, hay… bueno, para qué le voy a contar el drama. ¿Reconoce el Gobierno esta situación? Ciertamente no. El Gobierno, entre usted y yo, lo que dic es: vale, no habrá crecimiento económico el año que viene en contra de los que yo preveo que sí va a haber un 2%; bueno, no lo hay, pero como habrá inflación yo seguiré ganando dinero gracias a esa inflación. Si una merluza vale 10, el IVA de esa merluza valdrá más si la merluza vale 20 por la inflación, recaudas más, tendrás más dinero y podrás hacer frente, dice el gobierno, a los pagos que tengo.

Pero miren, hay algunos indicativos que son para esto muy clarificadores: el de la concesión de hipotecas. Hoy sabremos algo más. Ha bajado, en ese termómetro hemos sabido que ha bajado drásticamente la concesión de créditos e hipotecas. Y usted dirá pero porque no piden o porque no dan cuerpo. Seguramente por las dos cosas. Primero, porque los tipos de interés han subido mucho; segundo, porque hay malas perspectivas económicas también en el mercado inmobiliario; tercero, porque hay peor solvencia del prestatario, es decir, el que pide tiene no le da demasiada confianza al que da; y después, porque los bancos no quieren arriesgarse tanto como en otras situaciones. Todo ello, ya les digo, aderezado por unos presupuestos carentes de realismo; y todo ello con determinados focos de la economía que deben despegar gracias a los fondos nueva generación de la Unión Europea y que no despegan, como hemos visto en el caso del automóvil, porque el Gobierno no hace su trabajo bien para organizar los PERTE. ¿Qué es un PERTE? A mí me da la sensación de que a veces damos por hecho que todo el mundo sabe que es un PERTE. Un PERTE es un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica, así llamado. Es decir, es un instrumento de colaboración público-privada que junta a las administraciones, a las empresas, a los centros de investigación, mediante el cual, entre todos, ellos identifican a determinados sectores, a un sector como área clave de transformación económica. Dice,¿cuáles son los sectores clave en los que nos fijamos para con los 140 millones que nos corresponden a nosotros de los 800.000 que distribuye la Unión Europea, yo creara una ayudas para el desarrollo y transformación de ese sector. Pues hombre, el sector del automóvil claramente, el desarrollo del vehículo eléctrico. Otro más, pues las energías renovables, o el hidrógeno renovable, o el sector agroalimentario, o la industria naval, o la digitalización del ciclo del agua… lo que ustedes quieran. Pero si eso no se hace con cierta agilidad y se ejecuta el dinero que ya ha llega de Europa y que llegará durante 5 años, del 21 al 26, pues tenemos a todos estos que les he dicho yo muerto de asco. Como por ejemplo, el sector del automóvil.





EL PSOE 'SE OLVIDA' DE ALFONSO GUERRA





Y ahora si quieren ya hablamos de otras situaciones, de otros desafíos que tenemos en España, el de la sedición y alguno más. Y si podemos hablamos de la fiesta del PSOE para organizarse el auto homenaje por la victoria de Felipe González, en el que a última hora han salvado el cuello Hu Jintao, ¿quién es nuestro ¿Hu Jintao? Alfonso Guerra, Hu Jintao era al que levantaron del Congreso del Partido Comunista chino y se lo llevaron, seguramente, al retrete o al inodoro Nuestro Hu Jintao es Alfonso Guerra. Al final, le han invitado, hombre. Que se han acordado de que también estaba allí aquel día