Todo preparado para la llegada del pequeño Oliver y una operación a contrarreloj: "Estamos más relajados"

A la una de la tarde, las ocho de la tarde, hora mexicana, ha salido de Cancún el avión medicalizado que traerá a Barcelona al pequeño Oliver. Un niño de dos años con un tumor cerebral del que será operado en el hospital de Barcelona. Todo esto ha sido gracias a un empresario que se ha ofrecido a costear los 196.400 euros que vale fletar un avión medicalizado de Cancún a Barcelona, la vía más rápida y segura para que Oliver pueda volar a España.

Anoche, en ‘El Cascabel’ de TRECE, el padre del pequeño aseguraba que esta era la única opción que tenían, ya que "si lo dejamos aquí se morirá en semanas o en meses. Y en Barcelona nos dijeron que si lo llevábamos le operaban". Hoy, y con el pequeño de camino, Alejandro está mucho más tranquilo: “Cuando hice escala en Madrid tenía un audio de su madre que me decía que el vuelo lo retrasaron tres horas y todavía no sabía si iba a salir o si no. Finalmente, salieron y estamos más relajados”.

En el hospital ya lo tiene todo preparado para su llegada: “Oliver ya tiene habitación. Ellos están al tanto de todas las pruebas y las intervenciones que le han hecho a Oliver y nos irán diciendo. Mañana cuando lleguemos tendremos que hablar con ellos y, con las pruebas que le hagan, tomarán decisiones”.

¿Qué síntomas tenía Oliver antes del diagnóstico del tumor?:“Es una pregunta dura para nosotros porque no es la primera vez que se siente mal Oliver. Repasando con el médico hemos ido repasando lo que le ha pasado este año y él decía que le dolía mucho el cuello y vomitaba mucho este último mes. Nos dijeron que le quitáramos la lactosa y, probablemente, todo lo que le pasaba era por el tumor, pero era imposible saberlo si no hacíamos alguna prueba más agresiva. Nunca lo sabremos”.