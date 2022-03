Herrera: “¿Está en el fondo de todo esto la pretensión de Sánchez de presidir la Comisión Europea en el 2024?"

Vídeo

Ya están aquí las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias. Día de lluvias prácticamente en todo el país, benditas lluvias, que además parece que durante toda la semana van a continuar y van a pillar parte de la otra en algunos lugares, bueno será.





LOS PROBLEMAS DE SÁNCHEZ





Verán ustedes, esta es la crónica, como lo decía desde las 6 de la mañana, de un gobierno atascado, atascado porque la carretera es pedregosa indudablemente. Pero al Gobierno no le funcionan bien las amortiguaciones, no le funciona bien casi casi nada. La huelga de transportes se mantiene, se le amontonan las críticas por el volantazo con la política del Sáhara, y Sánchez no encuentra apoyos para desindexar el gas del precio de la energía finalmente y bueno, al menos, su socio Podemos es sumiso y no le da problemas. Pero tiene problemas que indudablemente se reflejan en todos nosotros, en nuestra vida cotidiana.













EL VOLANTAZO CON EL SÁHARA





Miren, unas pinceladas nada más acerca del asunto del Sáhara que tiene una importancia trascendental, histórica en la política exterior de España, en la fortaleza de España como país en el enclave en el que se encuentra, ese Occidente, la Unión Europea, la OTAN… en fin, los países presentables del mundo, todo el mundo. Con este volantazo de Sánchez, se sienten engañados incluso aquellos que creen, que creemos, que esa decisión tomada en torno al reconocimiento del Sáhara para Marruecos es una decisión que antes o después se debía o se iba a tomar.

El problema es cómo la toma y con qué misterios la toma. El hecho de que todo el mundo se sienta engañado, ayuda a pensar que indudablemente Sánchez tiene que dar una explicación, si quieren la explicación de que ha sacrificado las formas aunque fuera solo por la discreción final de un asunto que hemos conocido gracias a Marruecos. Y cunde la sensación en todos, incluso aquellos entre aquellos que evidentemente están porque esa medida responde a los intereses de España, cunde la sensación de que hay algo que no cuentan, ni las contrapartidas que tiene ese acuerdo, ni las amenazas que planeaban o planean sobre Ceuta y Melilla y que han hecho precipitar esa decisión, ni la respuesta que cabe esperar de Argelia.

Porque ayer, el ministro de Exteriores reconoció, no explícita pero sí implícitamente, que Argelia, otro país clave en ese triángulo Argelia-Marruecos-España, no se le había informado, no dijo no le informamos Argelia. No quiso decir que se había informado a Argelia que es una forma de decir que no se le informo, ¿qué podemos esperar de Argelia? Hombre, tenemos la suerte de que Argelia necesita vender gas porque tiene las cuentas bastante maltrechas y es nuestro único consuelo. Y que Estados Unidos, uno que está muy contento con Alemania y un poquito menos Francia, pero también, de esta decisión presiona a Catar para que nos venda más gas.

Tiene el aval a media voz de la Unión Europea pero, desde luego, no tiene la satisfacción de la ONU ni mucho menos. Es verdad que la ONU es lo que es y, bueno, que la ONU se enfade o no se enfade tampoco es una cuestión capital para nosotros.

Pero de fondo en todo esto, está la manera de gobernar de Pedro Sánchez, que es una manera personal, absolutamente furtiva. Como muy bien escribía Nacho Cardero el problema es que Pedro Sánchez no acierta ni cuando aciertan, ese es el gran problema. El Gobierno nos está pidiendo un acto de fe y ha tomado una decisión histórica, como si fuera un Decreto-Ley de los suyos. A veces haciendo política ficción me pongo a pensar qué estaría pasando si esta decisión la hubiese tomado un gobierno de Feijóo, pongan ustedes por cuenta, que ayer además recibió todo el apoyo de la militancia de su partido, y en las formas en las que ha tomado esa decisión el gobierno de Sánchez. Imagínense lo que diría la izquierda, cómo estaría ahora mismo ocupando la calle en solidaridad con el Polisario, con los saharauis y con todos aquellos a los que la izquierda ha manifestado solidaridad fidelísima durante tantísimos años. Bueno, eso es si quieren ustedes materia de debate a lo largo de esta mañana.

Una pregunta que se planteaban, una pregunta muy interesante, ¿está en el fondo de todo esto su pretensión de presidir la Comisión Europea en el 2024? Es decir, si no se ve obligado a adelantar elecciones que, oiga, tal y como está la calle nunca se sabe. Yo no me presento y tengo a Europa contenta y soy el presidente europeo, que ya colma todas mis ansias. Pues, a lo mejor, vaya usted a saber.





LA HUELGA DE TRANSPORTES SE MANTIENE





Es el noveno día de paro en el transporte y la cosa no va mejor sino que va al contrario, porque ayer otra Plataforma, de las mayoritarias, que estaban por la labor de hablar con el Gobierno se ha sumado a esta huelga que no tiene visos en los próximos días de solventarse.

¿Qué es lo que ha propuesto el Gobierno? Pues lo que va a preferir siempre la izquierda, el código de actuación del socialismo. Por muy mal que estés, yo te sigo cobrando los impuestos y, luego con ese dinero que has tenido que sacar de no sabe dónde, yo te doy una ayudita, ayudita que siempre va a ser menos de lo que yo te he quitado en impuestos. Pero así, pasando tu dinero por mis manos, además de perder un tiempo precioso, yo parto, reparto, me quedo con la mejor parte a tu costa. Y tú, me tienes que dar hasta las gracias porque yo te estoy dando una ayudita. Eso es el socialismo, amigos.

¿Y qué es lo que pasó ayer? Pues, lo que pasó, que la propuesta, que el Ministerio, la reunión técnica a la que asistió la ministra de transportes Raquel Sánchez, a quién Dios no le ha dado la virtud de saber explicarse, dijo vamos a dar 500 millones de euros para bonificar el combustible. Eso, ahora si quieren se lo desgrano. Pero, primero vamos a ver, porque es entrañable ver a la ministra de Transportes tratar de pedalear, vendiendo la bondad de las medidas pero sin ser capaz de explicarlas en profundidad.

Están infinitamente mejorPepe Isbert y Manolo Morán en‘Bienvenido, Mister Marshall’, infinitamente mejor. 500.000.000 a repartir entre 250.000 camiones que hay más o menos en España, son 2000 € al año por camión, 12 meses que tiene el año 166 euros al mes, quitándole 2 días de descanso a la semana, bueno, 8 euros por cada día laborable, si lo divides por una media de 200 litros de gasoil sale… espérese que tengo aquí, sale que el Gobierno te está ofreciendo 4 céntimos por litro. Francia da 25, Italia 30, Portugal 30. Buneo, pues ustedes me dirán que solución es esa. Claro, les ha dado la risa a los camioneros.













TERESA RIBERA Y SU PROPUESTA PARA LA FACTURA DE LA LUZ





Y luego, por mucho que Sánchez siga de gira internacional para rebajar lafactura de la luz, lo del Consejo Europeo del próximo jueves se está complicando también. Por lo pronto la vicepresidenta Teresa Ribera, la adalid del eco progresismo, la enemiga de la caza, de los toros y todo esto que lo que quiere es… Bueno, ha tenido que renunciar a su propuesta de que va a poner un precio máximo al MW de 180 euros, alguien le habrá dicho que lo de intervenir los precios y jugar a hacer ver que las cosas no están caras como que no funciona. Los otros 80, si el MW está a 260 y tú quieres pagar 180, los otros 80 ¿quién los paga de forma sostenida en el tiempo? Y te dirán, las eléctricas. Claro y luego también les pedirás que acometan inversiones multimillonarias en renovar infraestructuras energéticas en investigación para llegar al paraíso verde que tanto deseas. La vida por desgracia es mucho más complicada de como la pinta el socialismo de sala.









