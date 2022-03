Chencho Arias explica en TRECE su sospecha sobre lo que hay detrás de la decisión de Sánchez sobre el Sáhara

El diplomático Inocencio Arias ha valorado en 'El Cascabel' la decisión de Sánchez de considerar la propuesta de autonomía del Sáhara por parte de Marruecos como la más acertada. De este modo, el Gobierno español abandona su tradicional postura de neutralidad en el conflicto del Sáhara y rompe con la línea de la ONU.

"La decisión de Sánchez es totalmente sorprendente, un misterio envuelto en un acertijo y un enigma. ¿Por qué hace eso ahora y en este momento? Eso es muy gordo, le regala el Sáhara a Marruecos, pero esto no solo va en contra del consenso de la política de Exteriores española, es un tema demasiado importante, sino que va al margen de lo que ha dicho la ONU y lo que Sánchez bendecía hasta el jueves por la noche".

"Sánchez regala el Sáhara a Marruecos porque le beneficiará personalmente"

El diplomático sostiene que "el plan Baker decía que los saharauis debían votar lo que querían en dos ocasiones. Y ahora España rompe eso después de 47 años con la misma postura de todos los dirigentes españoles y me pregunto, ¿a cambio de qué? Ha querido quedarse con los marroquíes o los marroquíes se han quedado con él. Lo que ha hecho no nos puede llenar de orgullo, no podemos incordiar a Marruecos diciendo que no hacen ese referéndum. Si hubiera algo a cambio, no sería ético pero tendría sentido. No hay nada escrito. Ojalá me equivoque, pero me temo que esto es algo para beneficio personal de Sánchez para tener la fiesta en paz, pero no va a producir ningún rédito para España".