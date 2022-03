Herrera, sobre el Sáhara: “España tenía que tomar seguramente esta decisión”

Audio

Bueno, varias cosas. Primero, hoy empieza la primavera, con todo lo que ustedes quieran, empieza la primavera lloviendo con temperaturas más bajas. Segundo, ayer el fútbol vivió una jornada que para unos fue decepcionante y para otros milagrosa con la goleada del Barça en el Bernabéu.

EL MUNDO RURAL ALZA LA VOZ EN MADRID





Y luego, ayer fundamentalmente la calle en Madrid se llenó de gente del campo, de la España rural, de la España que se lamenta y protesta. Eso ha llevado a varias preguntas: una de ellas, más de calado fondo ¿ha perdido la izquierda la calle?, ¿o ha sufrido la izquierda tal metamorfosis postmoderna que PSOE y Podemos ya solo representan a movimientos como feminismo, colectivo gay, ecologismo y alguno más, y algún ismo que me queda suelto por ahí? De momento, no ha salido ningún miembro del Gobierno llamando ultraderechistas a la gente del campo que ayer pegó un grito de Madrid. Eso que hicieron, bueno eso lo han hecho los transportistas que les han llamado a todos fascistas, por unos piquetes, hombre, condenables pero no siempre representativos, ¿no?. Tiene memoles, además, que se quejen de esos piquetes los mismos que los han legalizado, los mismos que llamaban héroes y represaliados a personajillos como el Bódalo, el Alfon, el Rodrigo Lanza, los que rodeaban el Congreso… toda esa purria, toda esa basura.

Pocas veces el campo español ha salido a la calle con la contundencia que lo hizo ayer, y pocas veces se ha podido ver una manifestación de gente trabajadora que reclama unas condiciones laborales dignas, con más razón de ser. Esa es, indudablemente, una de las noticias de alcance, hombre, madurar un poco, metabolizar la magnífica manifestación de ayer en Madrid y ver las consecuencias que tiene, y ver las reacciones que hay a todo ello, y si alguien se mueve en el Gobierno al respecto.

CAMBIO DE ESTRATEGIA DE SÁNCHEZ CON EL SÁHARA





Y, lo segundo es el la crónica de un volantazo, la crónica del volantazo de un Gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez que en realidad no lo ha dado el gobierno de Pedro Sánchez lo ha dado Pedro Sánchez, él solo, tal vez con su ministro de Exteriores y algún consejero de los más cercanos, No lo sabía el Gobierno, por supuesto ni el Parlamento ni la oposición y, miren, tengo hasta mis dudas de que lo supiera el jefe del Estado. ¿El qué?, una carta carta enviada a Mohamed VI, sultán de Marruecos, en la que le decía que el Gobierno español, que España, que él, está de acuerdo con la visión marroquí y el planteamiento marroquí sobre el territorio saharaui de la que España era antigua colonia, considerarlo una autonomía más de Marruecos. Efectivamente es un volantazo de lo que supone el programa electoral del Partido Socialista, ¿eh?, promoveremos la autodeterminación del pueblo saharaui y bla, bla, bla… Ese volantazo plantea varias preguntas, ¿era el momento?, ¿era la forma?...

Oiga, además del desconcierto y el descoloque de las filas socialistas y de la izquierda en general y, supongo, que también a una parte de la derecha; y además de las explicaciones que se pide a Pedro Sánchez, se añade, ¿ese pacto contaba con la aprobación de Argelia? Argelia dice que no, de hecho ha retirado al embajador en España. ¿Ese pacto pone en peligro, o ese reconocimiento, el suministro de gas?, ¿va a ser a ser más caro el gas hasta ahora?, ¿es sólo pragmatismo?, ¿debemos añadir que es una muestra de la debilidad de España? Es que, crean ustedes, España tiene serios problemas y necesita sentirse amparada por países que han hecho exactamente lo mismo con Marruecos. ¿Por qué España, por qué el presidente del Gobierno en pocos días cambió el criterio en los gastos de Defensa anunciando una ampliación hasta el 2 % del PIB?, ¿por qué el presidente del Gobierno cambió el criterio de enviar solamente ayuda humanitaria a enviar armas de fuego a Ucrania?, ¿y por qué ahora este reconocimiento a Marruecos? Pues, hombre, si España fuese un país con menos debilidad, o tuviese una posición más fuerte la política internacional, seguramente este movimiento no habría hecho falta hacerlo así o hacerlo ahora; pero no duden que antes o después, España tenía que tomar seguramente esta decisión.









Este Gobierno tiene problemas reales con Marruecos y los tiene con Estados Unidos, y ha tenido que ceder, cuando digo este Gobierno en realidad digo Pedro Sánchez porque ha sido una decisión de Pedro Sánchez. Ahora bien, bien también les añado otras consideraciones. Miren, la ‘real politic’, la política de la realidad, es mejor considerarla antes que la política de las vísceras. Ustedes saben lo que pienso de este individuo que preside el Gobierno, y que no es mucha mejor opinión que la que tengo del sultán de Marruecos; pero esta medida, esta toma de decisión hay que analizarla desde los intereses de España, desde los intereses nacionales. Y la estabilidad de Marruecos es esencial para nosotros y para la geoestrategia mundial. ¿Por qué a pesar del error manifiesto en las formas, las incertidumbres que crea?, ¿por qué a pesar de las dudas que siembra, porque cualquiera se fía de la palabra del sultán de Marruecos, esta medida es acertada o es la que había que tomar?

Pues, por varias razones. Porque el Sáhara es la puerta del Sahel al Atlántico, que es un criadero de yihadistas, es una tierra sin ley y un Sáhara independiente acabaría siendo dominado, o siendo un estado fallido siendo dominado por bandas criminales. En España tenemos la tendencia a creer que son saharauis solo los que apoyan el Frente Polisario que es, por cierto, una de las peores cosas que le ha podido pasar al pueblo saharaui, pero la mayoría, como consecuencia, de la invasión que se ha producido durante cerca de 40 años del territorio saharaui son marroquíes, la mayoría apoyan un pacto de este tipo o un acuerdo autonómico de este tipo con Marruecos. La mayoría se siente marroquí, familias, es verdad que divididas, el Polisario está en Argelia en Tinduf, la mayoría está en Dajla, es decir Villacisneros o El Aaiúny, muchos no coinciden con Argelia. ¿Cómo se lo podría explicar?, los saharuais no son solo los 90.000 de Tinduf y el comunicado de España tampoco es una gran novedad, se fundamenta en resolución del 2006 del Consejo de Seguridad de la ONU, y en muchas reuniones de alto nivel cumbres hispano-marroquíessiempre se reconoció que el plan de autonomía era la forma más creíble y realista de afrontar el problema, tanto el PP como Rodríguez Zapatero, como el PSOE ¿eh? Y ahora, se ha llevado a una carta que reconoce algo que pedía, vamos nadie del Consejo de Seguridad con la posición ambigua de Rusia quiere un Sáhara independiente, lo quiere Argelia porque en ese momento sería una colonia de Argelia, que ganaría un terreno hacia el Atlántico y desde luego alguna de las beldades materiales que tiene el Sáhara, fosfatos y demás.









Pero Marruecos, si nosotros tuviéramos que elegir, a pesar de que Argelia nos sirve el gas, Marruecos es una amenaza para nuestra estabilidad permanente. Argelia tiene lo suyo, desde luego, también Argelia si no colabora en los problemas de inmigración puede crearnos un serio problema, además de cerrarnos la venta del gas, cosa que seguramente no hará que también tiene que hacer negocio y tiene que vender gas. Y, a lo mejor España es la cabeza de puente de gas para Europa venido de Argelia.

Pero miren, Marruecos es un socio esencial de nuestro país, son 16.000.000 millones en intercambios bilaterales anuales, 17.000 empresas que exportan a Marruecos, España es el principal país de sus exportaciones en la Unión Europea, Marruecos después de Estados Unidos es el segundo socio comercial fuera de la Unión para nosotros. Y tiene en España la segunda mayor colonia de ciudadanos ¿eh?, aquí hay casi un millón de marroquíes legales, luego preguntemos por ahí y no contamos los que ya tienen la nacionalidad española. A España viene un millón de marroquíes de alta capacidad, gastando dinero en nuestro país a todo lo que da, el norte de Marruecos habla español, y España de esta manera se acerca la postura de Francia y Alemania y de Estados Unidos. Que algunos diplomáticos lamentan que hayan sido primero franceses y alemanes quienes hayan tomado una posición clara en este asunto del Sahara. Todo el continente africano está a favor de la autonomía del territorio del Sahara, no de la autodeterminación, solamente Sudáfrica y Kenia. Y, hombre miren, cuesta a explicarlo así pero no se puede ir contra los intereses de España solo porque Georgino Sánchez acierte, ha acertado con maneras, desde luego muy mejorables, absolutamente mejorables, pero tengan ustedes en cuenta que hay que ver todas las condiciones y todas las posibilidades para el futuro. Una invasión de Ceuta y Melilla contaría con muy poca ayuda de la OTAN, que no la contempla, y de la Unión Europea ¿eh?; y si no recuerden ustedes la invasión de la isla de Perejil donde los franceses silbaron la Marsellesa.

EE. UU. es un gran paraguas para Marruecos, después de que Marruecos reanudara las relaciones con Israel y Marruecos, además, se rearma por momento, por momentos. Ya hablábamos el otro día, rearmarse, anunciar que vas a comprar 35 F-18 o lo que ustedes quieran, es una forma de mandar un mensaje a los demás, especialmente a los enemigos, y todos los países tienen enemigos. Por eso, el aumento del gasto de Defensa es un mensaje, el que hizo Sánchez, y apoyar la reivindicación del Sáhara también lo es porque, además, seguramente se lo ha pedido EE. UU. que le habrá dicho Argelia, Rusia y Marruecos es Estados Unidos y ¿con quién hay que estar? Bueno, tú garantízate de que el gas no te falle, peor con quien hay que estar es aquí. Y ya les digo, si España tuviera una posición de mayor fortaleza esto evidentemente sería otra cosa pero, España es lo que es y, además, con este Gobierno se ha debilitado todavía más en cuestiones internacionales. Es el punto de partida, seguramente no estén de acuerdo conmigo muchos de los que hoy pasarán por el programa, y esto me entusiasma porque podremos debatir. Pero ¿qué quieren que les diga?, la honradez me invita a decirles lo que les he dicho.

