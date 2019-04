Herrera: “Duro es que Sánchez pacte con Bildu, los herederos de los asesinos de ETA”

“¿Qué pasa? Buenos días.

Ahí ven ustedes, se ha hecho el martes ya con nosotros y nosotros al martes. A este martes 9 de abril del 2019 que, es el día en el que teóricamente, sabremos a media mañana qué ha decidido el PSOE a través de Tezanos; qué es lo que le conviene al partido socialista a través del estudio del CIS, el sondeo de intención de voto antes de entrar en campaña electoral. Y por qué digo esto a usted que les suena seguramente un poco... Porque conocemos el paño, porque conocemos el género, fundamentalmente conocemos a José Felix Tezanos, que ahora cocinan los votos, los sirven en crudo, ahora les da la vuelta, ahora los pon del revés o del derecho, pero siempre al servicio de la causa. Y si ustedes fueran del PSOE, que muchos lo serán, o muchos estarán dispuestos a votarle, porque si no las encuestas no dirían lo que dicen, ¿qué preferiría que hoy el CIS dijese que Pedro Sánchez se sale o que corre el peligro de perder la presidencia porque las derechas y los centros derechas y toda esta gente puede sumar el número de votos necesarios o de escaños necesarios para formar un gobierno PP-Cs con el apoyo externo de Vox? ¿Ustedes qué creen que prefieren? Dirán que lo normal que quieren es que va a ganar. Esto la últimavez costó un disgursto en la sede del PSOE de Madrid.

Oye, que no vaya a decir este que vamos a ganar tan sobrados que se nos desmotiva la gente. Miren en Andalucía. Dijo Tezanos que Susana se salía, vamos, que se salía por la copa de la boca. Pues no, no se salió por la copa de España. Obtuvo resultados que ganó porque los demás también obtuvieron resultados regulares que sumaron. Bueno, vamos a ver, qué va a decir entonces.

En función de lo que diga, que ya lo sabe Sánchez y todos los que lo tienen que saber, estos vestirán o no vestirán su pretensión de que Sánchez no haga debates electorales o si hay alguno que sea un debate a cinco que ahí se pierde todo, aunque los otros cuatro vayan contra ti. Lo que no quiere es un debate con Casado. No le interesa absolutamente nada porque pues porque va de ganador y para que se va a arriesgar a que el otro te meta un par de cornadas, como te las ha metido a veces también en el en el Congreso de los Diputados. Oiga, ya sabemos ya lo sigo pendiente de lo que dice hoy el CIS si motiva o no motiva, si desmotiva, si provoca o no provoca... Miren, no nos engañemos. Vote usted a quien vote, el que tiene más posibilidades de reunir mas numeros de vosotos en Sánchez. Entre otras cosas porque la estrategia la está haciendo bien. Luego analizamos el contenido y las propuestas que algunas son para echar a correr. Me atrevo a decir que mejor que la de sus competidores.

Ayer Casado presentó su programa: el fortalecimiento de la nación, bajada de impuestos... A ver si es verdad porque luego llega y no las bajan. Llegan y dicen no, es que este es otro PP, no es el de Rajoy. Vale, bueno, ya lo veremos. Tú puedes bajar mucho los impuestos. Vamos, de hecho debes bajar mucho los impuestos, pero tienes que paralelamente bajar el gasto y bajar el gasto, mucho porque si no, a ver, aquí el bienestar el bienestar. Libertad educativa y de calidad, lista de espera para la dependencia que no supere los 30 días, crear empresas en solo 7 días que, a ver si es verdad, porque esto es una cosa de la que yo he oído a hablar desde que era pequeño, prisión permanente revisable, etc.

Y ayer, Casado soltó una frase que unos cuantos se han echado las manos a la cabeza: “Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco”. La frase es muy dura. Muy dura. Efectivamente, tiene un punto desagradable. Ha irritado a Ábalos a Patxi López. Patxi López, vamos a recordar, que el día que velan el cadáver de Isaías Carrasco en Mondragón, concejal del PSOE asesinado, el último de los asesinados socialistas, que han sido varios, impidió que Rajoy que era el líder de la oposición diera el pésame a los familiares. Levantó allí un pollo. Impidió acercarse al féretro siquiera. entonces que diga pocas cosas. Las manos manchadas de sangre. Desde luego la frase es dura, pero también es duro que el presidente del Gobierno de España pacte con Bildu, con los herederos de los asesinos de ETA que son Bildu, el apoyo en la Comisión Permanente del Congreso para sacar adelante los viernes electorales con el dinero de todos los españoles para su campaña a cambio de apoyar en el Parlamento vasco la ley de abusos policiales que es una ley que han montado los de Bildu con el PNV para ver si allí hacemos una comandita y decimos que en el País Vasco hubo de todo, violencia de todo tipo de venga de donde venga. Eso es lo que ha hecho Sánchez ya puestos.

Podemos ha presentado su catálogo sovietizante de la sociedad española es una cosa... Perdona, estos pueden gobernar. Van a tener la patita justa para calzar la mesa de Pedro Sánchez y a lo mejor pillan algo. Lo que proponen es un banco público estatal de Venezuela, a ver si llegamos pronto a la ruina, para que haya que tapar el agujero que cree como hicieron las cajas de ahorros, con dinero de todos, subir los impuestos 40 o 50 mil millones, salario mínimo de 1.200 euros. Solo la subida a 900 euros ya está perjudicando a los empleos más precarios. Como esto lo pagan los empresarios... Renta vital de 1200 euros si tienes hijos. Como estos tienen dos y van a tener otro otro, dinerito que trincan, jornada de 34 horas semanales. Como no hay trabajo para todos, que trabaje menos la gente, prohibir a los medios de comunicación que pidan crédito a los bancos, esto sería fantástico porque así conseguimos que cierren, dentista gratis para arreglarse la boca el bosque inanimado Pablo Iglesias eutanasia sí, toros no porque no les gusta. Educación concertada no, claro, hasta ahí podríamos llegar y una serie de cosas de estas que suenan a bromas de mal gusto. Pues estos pueden gobernar.

Por cierto, el juez ha levantado la imputación, el juez García Castellón de la Audiencia, el que investiga la operación púnica, ha levantado la imputación a Pedro Antonio Sánchez, el anterior presidente de la Región de Murcia porque no ve indicios de delito. Este señor tuvo conversaciones con gente de la púnica pero ni llevó nada a cambio, ni pagó nada, ni hizo nada, ni pagó nada, simplemente recibió en su despacho a unos señores que le pidieron hora.

Y dicen los que le acusaban, los del PSOE, es que no lo hizo porque no pudo. Ah bueno, vamos a juzgar a alguien por lo que no hizo pero podía haberlo hecho.

Igual que a Pilar Barreiro, la alcaldesa de Cartagena. ¿Dónde está Pedro Antonio Sánchez? En Miami trabajando. Se ha ido de España. Lo echó Ciudadanos o sino moción de censura. También le han absuelto en el caso pasarelas. Le queda el caso auditorio y tiene todas las trazas de también pasar exactamente lo mismo. Pues, las cosas que tiene la política”.