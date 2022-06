Herrera: "La diplomacia española es suicida, no ha arreglado nada con Marruecos, lo ha estropeado con Argelia"

Vídeo

“Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Nos esperan jornadas de mucho calor porque llega un invitado inesperado se llama Alex y no llama ni a la puerta: es un ciclón y un ciclón que va a convertir España en un horno ibérico. Este fin de semana temperaturas que pueden llegar en algunos lugares, los de siempre, a los 40 grados aproximadamente.

Esta mañana todavía se nota aquí el fresquito en la azotea del Hotel Querencia en Sevilla donde nos encontramos y en la que hoy hablaremos con Juan Marín, candidato de ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Pero en la provincia de Málaga se trabaja para extinguir el incendio de Pujerra, entre Pujerra y Benahavís, en Sierra Bermeja. En el Centro de Mando Avanzado se trabaja sin descanso para exinguirlo.

La diplomacia española ha vivido horas de alipori

La actualidad nacional hoy pasa por varias cosas. Primero, hombre, que es el día de La Rioja y de Murcia y a los oyentes que tienen un día feriado en esas comunidades les saludamos con especial cordialidad. Y segundo, que la diplomacia española ha vivido unas últimas horas de alipori,de alipori. Digamos que yo les pongo la secuencia de las últimas horas, no ya solo en lo referente a la diplomacia española, sino a ese otro ciclón -además del ciclón Alex- que es el ciclón Pedrito que todo lo que toca, vamos a dejarlo en que lo rompe. La OCDE ha rebajado el crecimiento económico de España para este año y el siguiente, mantiene la disparada inflación,es la previsión. Las empresas españolas pueden dejar de exportar Argelia hasta 3.000 millones de euros anuales; Marruecos se va a quedar con el Sáhara sin reconocer la soberanía española de Ceuta y Melilla y como nos descuidemos de Canarias y todo ello por haberle espiado a Sánchez, que ya sería casualidad que cambie de postura a la vez que te espían y que las dos cosas no tengan nada que ver. Estudiar español en Cataluña va a ser más difícil que estudiar arameo en California salvo que seas hijo de unos independentistas que tienen dinero para apuntarte al Liceo francés; la gasolina sigue a 2 euros el litro aunque se va a topar el gas solo durante unos meses y la factura bajará un 15 %, pero subirá un buen pellizco para todo los demás que pagara la diferencia y, además, anunció Pedro Antonio que quiere presentarse a la reelección en el 2023.

Yo les decía lo de la diplomacia española porque es una diplomacia suicida. En todo, el Gobierno vive en una realidad paralela, pero en la diplomática, singularmente, porque con el cambio de postura ante el Sáhara, del Sáhara, el Gobierno no ha arreglado nada con Marruecos, pero lo ha estropeado todo con Argelia. La realidad es que ahora mismo estamos debilitados en el norte de África, que nuestra seguridad está en entredicho y que ayer se presentó Sánchez en el Congreso para no explicar nada, lo cual deja la sensación de que efectivamente en este asunto hay gato encerrado. Gato encerrado, que antes o después saldrá, antes o después sabremos exactamente qué había en el teléfono de Sánchez, qué espió Marruecos (si lo espió Marruecos), si eso forzó el cambio de postura, si no lo forzó; si Argelia suspenderán importaciones españolas, es decir, ¿qué exportamos a Argelia? Carne . Se deja de comprar carne española, hay mucha gente que vende carne en el mundo, lo cual, es, efectivamente, para nuestra economía otro detalle añadido. No explicó cuáles han sido los verdaderos motivos que le han llevado a regalar el Sáhara y a traicionar a los saharauis y se ha desvestido a un Santo para no vestir a otro. La baza diplomática del Sáhara -que podría ser o no una obligación moral-, pero, bueno era una postura de España tradicional, era una baza que tú tenías que mantener o podías mantener para presionar, para negociar en determinados momentos. Se le ha regalado para tener a Marruecos contento y ayer, por parte de Argelia, llega la noticia de que se suspende el Tratado de amistad y cooperación con España. ¿Eso es re rompe relaciones diplomáticas? Hombre, no tanto, el embajador está allí, se le han llevado y no ha vuelto, pero es poner las cosas difíciles con el país que nos suministra fundamentalmente el gas en estos momentos en los que el gas, topado o no topado, es imprescindible para la generación de energía y es particularmente tema sensible debido a la Guerra de Ucrania.

Albares tienes la misma credibilidad que tu presidente

Fíjense lo que es no tener la certeza de que Marruecos vuelva tocarte las narices con la emigración o la soberanía de Ceuta y Melilla, porque el acuerdo del Sáhara no garantiza nada de eso y que, al mismo tiempo, ahora tengas problemas con Argelia en inmigración y, sobre todo, con el gas. A ver si Argelia no empieza a aprovechar cualquier recoveco legal para empeorar las condiciones de suministro o a lo mejor espera pacientemente a que venzan los contratos y no los renueva o los renueva en unas condiciones particularmente leoninas.

De momento, el ministro Albares -completamente superado, tradicionalmente engolado-, pone cara de asombro.

Tienes la misma credibilidad que tú presidente, exáctamente la misma. Lo sabe Álbares, el resto de la diplomacia española, lo sabe el presidente -que no se lo explica-, está todos los días en su en su cabaña de Moncloa preguntándose: por qué no me quieren a mí los españoles, por qué no me vitoreando a mi paso, siendo yo como soy el que más se preocupa por ellos, el más progresista, el más feminista, el más eco... tontista, por qué. Porque vosotros dos, Albares y Sánchez sois los que dijiste en su momento que Argelia había sido informada del bandazo del Sáhara y era mentira y que seguro que los argelinos se lo iban a tomar a bien y era mentira".

