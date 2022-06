La primera clave del día de Carlos Herrera: el enfado de Argelia tras el bandazo de Sánchez con Marruecos

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la ola de calor que afecta a nuestro país estos días y por el incendio que está afectando a Sierra Bermeja en la provincia de Málaga.

Pero una de las noticias más importantes tiene que ver con la decisión de Argelia de romper el Tratado de Buena Amistad con España después de la comparecencia de Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso, donde no dio ninguna explicación respecto al cambio de rumbo que la diplomacia española ha tomado respecto a Marruecos, algo que no gustó al país argelino.

"Después de la jornada de ayer en el Parlamento quedan varias cosas claras, una por encima de todas: no hay nada claro. Hay gato encerrado en nuestra relación con Marruecos y Argelia. La decisión personal de Sánchez, comunicada por carta clandestina, a Mohamed, cediéndole una baza de negociación que había: que era el Sáhara, no ha arreglado nada con Marruecos y lo ha empeorado todo con Argelia. Dejando una desastrosa política exterior. Ayer Sánchez no explicó nada, pero respecto a lo que Marruecos pueda chantajear al presidente sabremos más datos posiblemente más después que antes. Ese detalle de que Argelia rompe con España nos va a costar caro", ha explicado el director de 'Herrera en COPE'.

"La estrategia internacional de este Gobierno ha quedado en ridículo a ojos de todo el mundo. El Sáhara era una baza diplomática con la que siempre podrías equilibrar la relación con Marruecos, que todavía no ha abierto las fronteras y sigue enviando pateras. Ahora, hemos puesto de uñas a Argelia, nuestro principal socio de gas, ahora tenemos que comprarlo a Estados Unidos y será más caro", señala Carlos Herrera.

Por último, Herrera ha lanzado una pregunta: ¿qué hay detrás del bandazo de Sánchez con Marruecos? "Miren lo que es no tener la certeza de que Marruecos vaya a cumplir su palabra. Ahora respecto al asunto del gas podemos tener un problema, y el ministro Albares solo pone cara de incrédulo. Tiene la misma credibilidad que su presidente, cuando dijo que Argelia fue informado del cambio de rumbo con Marruecos. Han suspendido el Tratado de Buena Amistad y ayer Sánchez no quiso explicar este bandazo y si se debe a una especie de chantaje tras el espionaje de 'Pegasus'".