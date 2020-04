Herrera: “Deberían tener un poco más de respeto a los muertos”

Audio

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Damas y caballeros es viernes 3 de abril del 2020, hoy si por ejemplo es un día donde claramente vemos lo que nos ha arrebatado el coronavirus, la pandemia, en relación a nuestra vida cotidiana, no en relación a las vidas que nos arrebata todos los días que ayer volvió a establecer una cifra récord, no.

ESUCHA EL EDITORIAL DE CARLOS HERRERA

Hoy es Viernes de Dolores y el Viernes de Dolores pues hay mucha gente que carga el coche, que toma un taxi para ir al aeropuerto, hay poblaciones turísticas llenándose de gente, hay pasos de Semana Santa… supongo que les importará un pimiento cuál es mi agenda del Viernes de Dolores, pero uno suele ir a la función del Valle, uno va a la famosa tertulia de los Viernes de Dolores las Vísperas, hubo uno para ver la Misión que es un paso que sale en Heliópolis el viernes por la noche charlando y tomando algo con mis amigos de Cambados… bueno la costumbre. Pues aquellos que se iban de vacaciones no se van de vacaciones, aquellos que se la cogían entera la Semana Santa están en casa, cuando no contagiados.

HERRERA EXPLICA DE DÓNDE VIENEN LOS ERTES

Desde el 14 de marzo saltamos del mundo real a esta realidad distópica en la que estamos, esta realidad que nos lleva al día de ayer uno de los peores de este siniestro año 2020, bisiesto por más señas, ayer 2 de abril coincidieron en una misma jornada el récord de fallecidos por la enfermedad del coronavirus, 950 personas y la peor cifra de desempleo de la historia de nuestro país casi 900.000 empleos destruidos; y hay unos 62.0000 hibernados qué es la palabra de moda en los ERTEs tramitados hasta el momento, de los que la ministra Yolanda Díaz, de Trabajo, por cierto que quería darnos una explicación con dibujitos yo creo que quería utilizar dibujitos para ver si entendíamos lo que son los ERTEs, como si no supiéramos lo que son los ERTEs.

�� La ministra @Yolanda_Diaz_ ha detallado hoy, en rueda de prensa, los datos de paro registrado durante el mes de marzo y las medidas del Gobierno para superar cuanto antes la crisis sanitaria del #COVID19.



�� Aquí puedes consultar toda la información: https://t.co/Ck2bWYWD0B pic.twitter.com/y1xqDxrjL9 — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) April 2, 2020

Esos ERTEs los incluyó la Reforma Laboral que encabezó Fátima Báñez en el año 2012. Los ERTEs no los ha inventado este Gobierno, los ERTEs venían en esa Reforma Laboral que ellos se llenaron la boca con querer cargársela, acabar con ella,etc, etc, etc. Si se hubieran cargado la reforma laboral no habría ERTEs, ya veríamos a ver cómo los habrían recuperado. ERTEs que permiten tener pues eso a 620.000 personas más o menos hibernados, para no decir que no están en el paro. Todos sabemos que muchos de esos 620.000 desgraciadamente va a perder el trabajo, es decir, el dato crudo de empleo será en abril y ya veremos si mayo junio y julio nos permite una recuperación que los especialistas apuestan no va a ser en V si no va a ser en U, ya veremos cuánto ancha es la U.

HERRERA ANALIZA LAS CIFRAS DEL CORONAVIRUS

Vamos a ver, nadie discute el ritmo de contagio de la enfermedad, pero tampoco nadie discute que se está frenando de manera clara. El problema es que cuando llegamos arriba del pico, arriba no hay un pico y luego una bajada, arriba hay un páramo, arriba puede haber una meseta y no sabemos cuánto tiempo esa meseta puede entretenernos. Pero vamos a ver, el desfase entre el momento de la infección y el desarrollo de la enfermedad hace que las peores cifras de fallecimientos, las que corresponden con contagios que se habrían producido hace 15 días o 20 días las estamos conociendo ahora, nos están golpeando ahora, con más dureza que nunca. Ayer 950 personas, muy cerca del peor dato absoluto de que marcó Italia con 969 fallecidos en un solo día. Claro cuando tú tienes 950 muertos, decir que la que la evolución mejora pues parece un sarcasmo macabro porque es que esto se ha cobrado ya 10.000 vidas y además, sabemos por desgracia que la cifra va a seguir creciendo durante algunos días.

Solo somos el 0’6% de la población mundial pero tenemos el 20% de los muertos, una de cada 5 personas que mueren en el mundo por coronavirus muere en España y ese dato es el que tiene desquiciado a todo el mundo, al Gobierno y a los palmeros del Gobierno. ¿Cuál es la razón de que compartamos con Italia el récord de ser el país más golpeado por esta pandemia?, ¿por qué motivo somos el país del mundo con más sanitarios contagiados por la enfermedad? Pues seguramente por un clamoroso fracaso de la prevención.

HERRERA CRITICA LAS CAMPAÑAS QUE HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO

Y ahora sí pues hay unas conmovedoras campañas de la izquierda radical, el de los activistas de la izquierda más radical lanzando en redes sociales vídeos para tratar de ocultar la realidad. Son vídeos indecentes, es una indecente colección de falsedades ‘Spanish Revolution’… el otro, el de más allá, de la moto, todos los pesebristas son ridículos, mezquinos, contraproducentes como son las campañas contra el Rey contra Amancio Ortega, contra el gobierno anterior, contra periodistas críticos.

Oigan en ‘TelePodemos’ se están colando imágenes subliminales de Rajoy en sus reportajes para vincularle con esta tragedia, Rajoy hace dos años que no gobierna en España, bien es verdad que gracias a eso le han caído los 15 millones de ayudas que los demás medios no tenemos, pero buen el pesebre es el pesebre… Este tipo de campañas, este intento de manipular políticamente la tragedia para escamotear responsabilidades, para escamotear responsabilidades con monumentos a las mentiras, es particularmente miserable cuando tenemos ante nosotros una cifra de 10.000 muertos.

Deberían tener un poco más de respeto a los muertos, fíjense qué tristeza de dato arrojaban ayer las estadísticas de Seguridad Social: 8.300 pensionistas menos, la mejor generación de españoles vivos probablemente es esa, vivió si no la Guerra Civil, la posguerra pero posiblemente la Guerra Civil también y después de la posguerra el despegue, el trabajo 3, 4,5 trabajo si hacían falta para sacar familias adelante crearon la clase media aguantaron una dictadura en su juventud, hicieron una transición ejemplar a la democracia. Esos son los que levantaron España de la ruina y además nos han dejado en herencia la mejor versión de nuestra historia común, que ahora todos estos que les decía anteriormente se la quieren cargar y se está muriendo en silencio, en la distancia, se está muriendo lejos de los suyos y la crueldad de esta enfermedad se está cebando con ellos. Los retrasos acumulados en los entierros porque no dan abasto los servicios funerarios, son uno de los detalles; o esta estadística de la Seguridad Social que ayer lo que enseñaba era la dentellada feroz del coronavirus en nuestros mayores, y con esa realidad todos estos cuentistas tragaldabas, pesebreros, haciendo vídeos y repartiendo los por WhatsApp llenándolos de falsedades y buscando ahora mismo en change org apoyo para nuestro gobierno, apoyo para nuestro gobierno. No tenéis vergüenza, ni la habéis conocido en vuestra puñetera vida.

HERRERA HABLA DE LA MINISTRA DE TRABAJO

Si quieres ahora analizamos comparecencia de ayer de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, primero las risitas es mejor evitarlas, risitas nerviosas seguramente pero risitas irritantes y la forma de tratar a los periodistas como idiotas es verdad que hay alguno que lo son, pero hablando de falta de rigor en las preguntas, de la perplejidad por la incapacidad de entender sus explicaciones, mira más explicaciones que las peores cifras de empleo de la historia de España no vengas ahora colecciones eh ,que muchos de los que están allí tienen el culo pelado de escuchar a ministros que han pasado por ahí, mejores que lo presente ni qué decir tiene y luego esto de presumir del mecanismo de los ERTEs como si lo hubiera inventado ese departamento de Trabajo cuando eso se inventó en el año 2020 en la reforma laboral que estos se queiren cargar.

HERRERA ALABA LA ACTUACIÓN DEL REY

Bueno, saben ustedes que habrá nueva prórroga hola habrá hasta el 26 de abril y ¿será la última? pues soy incapaz de decírselo, pero aquí estamos. Mientras tanto llega material sanitario de forma caótica, es verdad, pero llega, cosa que no ocurría hace solo unos días. El último, el señor Donald Trump que nos ha enviado gracias por cierto a una gestión del Rey de España respiradores de EE.UU. donde también hace falta ¿eh?, que allí están cómo están y sobre todo estarán cómo van a estar. Pues gracias a la gestión del Rey de España, el mismo a los que estos los que venimos nombrando toda la mañana le hacían cacerolitas y jueguecitos de tontitos en los balconcitos.