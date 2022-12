Herrera: “Conocimos lo de los sobres de Moncloa a la vez que el Congreso debatía anular el delito de sedición"

Audio

Es viernes 2 de diciembre. Hoy hay algunos que conectan ya con la semana que viene y con el puente que repartido, la semana que viene coge día laborable, festivo, laborable, festivo y así… Bueno, la salida, a lo mejor de grandes, ciudades puede ser pletórica ¿eh?, vayan ustedes con cuidado.





Igual que con los sobresaltos del corazón si son aficionados al fútbol y ayer estuvieron viendo a la Selección. Vaya rato malo, malo, malo, que pasamos. O sea que mejor hablar lo justo del partido de anoche, que mucha euforia con el 7-0 a Costa Rica, buena imagen con el empate contra Alemania pero ayer, pero ¿qué les pasó? Allí estaban los japoneses, agazapados, y en 2 minutos hacen banzai y Oliver y Benji te meten dos goles, uno de ellos no es que fuera dudoso es que directamente había salido la pelota por el fondo del campo; pero bueno, da igual. Pudo hacer lo que quiso con el equipo español, todo lo bueno que habíamos visto en la selección española hasta la fecha se evaporó, iban andando, el ‘gilitoque’ y estas cosas. Bueno, nos clasificamos gracias al pundonor de Alemania, pero durante unos minutos mientras Costa Rica iba ganando a Alemania estuvimos fuera del Mundial. Y ahora seguimos, y tenemos que enfrentarnos a Marruecos que es un equipo bastante sólido y bastante bueno. Y nos toca mejorar muchas cosas para encarar lo que queda por delante.

Estamos en pleno jaleo político por la derogación de la sedición, por la guerra de guerrillas que tienen los diferentes ministros del gobierno, este gobierno disfuncional, los graves problemas políticos del titular de Interior Marlaska. Bueno, pues ayer asistimos al despliegue, al baile de los paquetes explosivosen distintos puntos de Madrid. Gran despliegue para informar de interceptación de estos seis paquetes, solo explotó el enviado a la embajada de Ucrania, pero también llegaron al complejo de Moncloa, a Defensa, y tal y que cual…. Quien envió esos paquetes, no eran bombas, eran pirotecnia; pero bueno, cuidado te pueden quemar la mano si lo abres mal. Y el que lo envía, supongo que sabe que los sistemas de detección que tienen, vamos cualquier empresa ya, anula la posibilidad de que esos artefactos exploten. El que lo envía lo hace con fines propagandísticos, habrá que investigar y esperemos que los investigadores tengan más éxito que los que investigaron el envío de 4 balas al despacho del ministro del Interior hace más de un año, aún estamos esperando, no se sabe nada; ¿quién enviaría aquellas balas en plena campaña electoral de Madrid? El paquete que se envió a Moncloa fue detectado hace una semana, pero la noticia la difundieron ayer en el marco de un espectáculo mediático de alarma, en fin, casi terroritas. Es lo que tienen las casualidades ¿no? Que lo conocimos a la vez que el Congreso debatía la anulación del delito de sedición, se ve que con lo del fútbol no tenían bastante. Ayer se avanzó un paso más en el proceso para la derogación de la sedición, se rechazaron las enmiendas a la totalidad, continúa al trámite, con ausencia del Gobierno que habían huido del debate hasta donde habían podido. Hace una semana todos se levantaron a una para votar el trámite de la derogación y ayer todos huyeron del hemiciclo para no asistir al trámite, porque ojos que no ven estómago que no siente lo indigesto.

Hablando de tragos, trago el del presidente de Aragón, Javier Lambán que ayer fue obligado a rectificar casi hasta la humillación pública, el rasgo de gallardía que tuvo el miércoles pasado. Sólo le faltó mortificarse en público por su pecado de lesa sanchidad, parecía un penitente desmintiéndose a sí mismo y tal. Ya saben ustedes que ha había dicho que "a España le iría mejor si en vez de Sánchez hubiera sido otro secretario general", particularmente Javier Fernández. Y ha sido reprendido, llamado al capítulo desde Moncloa, desde el partido, pero bueno lo dicho, dicho está. Aunque ayer dijera que no piensa eso, sí que lo piensa. Porque lo que piensa Lambán es lo que dijo el día anterior, eso lo puedo asegurar yo. Todos los votos que creía haber ganado con su gesto de independencia del miércoles, a lo mejor los perdió ayer. Primero ante Sánchez por sus críticas de anteayer, ante los críticos a Sánchez con la comparecencia de ayer en el que decía que no, que fue desafortunado. Al menos no dijo aquello de no se me ha entendido, porque sí que se le entendió bien ¿no?; tremendo. Hoy hay un artículo imprescindible de Félix Ovejero en 'El Mundo' sobre la figura de los barones socialistas, señala una deriva que comparten no solo los varones, también los cargos públicos, hasta buena parte de los votantes socialistas, lo que en principio se tragan haciendo de tripas corazón, lo acaban defendiendo con fanatismo por pura supervivencia política. O sea para quererse a sí mismo tienen que engañarse.

Y hoy conoceremos las cifras de parodel mes de noviembre, vamos a estar atentos a la categoría de demandantes de empleo ocupados, denos para los amigos. ¿Por qué hay que atender a este dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales, que siguen teniendo contrato pero no tienen trabajo. Casi todos los estudios para el mercado laboral están pidiendo al Ministerio que mejore la estadística para reflejar de manera más adecuada la realidad del mercado laboral. Fedea ha sido la primera en dar la voz de alarma, en España hay -según ellos- 138.000 parados que no figuran como parados- pero que son parados efectivos y debería crearse esa nueva categoría en la estadística de trabajo. En septiembre estos demandantes de empleo ocupados eran 837.000, en octubre fueron 960.000, y hoy veremos cuál ha sido la cifra de noviembre. Y hay que atender a esa cifra para tener el cuadro completo de la situación del mercado laboral en España, más allá de la cifra de parados del INEM, porque si no vaya a ser que el triunfalismo del Gobierno con las cifras de empleo resulte tan engañoso como el 7 a 0 de España a Costa Rica; que fue lo que fue. Pero no se olviden, es decir, quédense con lo que ayer ocurrió en el Congreso, con los sobres y las ocurrencias varias; quédese con las cifras del paro, con las rectificaciones de algunos y con el estado de nuestro fútbol, que –hombre, ciertamente, no es el ideal. Ya veremos qué pasa después.