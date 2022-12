Comienza el macropuente de la Constitución y la Inmaculada, ¿a qué precio están la gasolina y el gasóleo?

A partir de las 15:00 horas de este viernes y hasta última hora del domingo 11, se esperan más de 13 millones de desplazamientos por carretera. Son las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de los puentes de la Constitución y la Inmaculada, ante los que se pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico.

Además, el lunes día 5 comienza una nueva campaña de intensificación de la vigilancia de alcohol y drogas al volante, que supondrá un mayor número de controles en carretera, según informa la DGT, que calcula para estos días dos millones más de viajes por la red viaria española que en 2016, cuando estas fiestas coincidieron igualmente en martes y jueves.

¿Seguirá en pie la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible en 2023? La medida entró en vigor el pasado mes de abril, costó más de 4.500 millones de euros y caduca el próximo 31 de diciembre. 20 nov 2022 - 16:41

En cuanto al tiempo, la entrada en escena de borrascas atlánticas va a favorecer la llegada de lluvias abundantes durante toda la semana del puente, que pueden extenderse por toda la península, según apuntan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pese a que parece que el tiempo no va a acompañar, se esperan muchos desplazamientos, ¿cuánto nos va a costar llenar el depósito si salimos este puente?

¿Cuánto vale el litro de gasolina y gasoil este viernes 2 de diciembre?

Este viernes, 2 de diciembre, el litro de gasolina se paga de media a 1,70 euros, mientras el del gasóleo lo encontramos a 1,77. De media, llenar el depósito cuesta 94 euros, lo que supone 11 euros más para aquellos que tienen coches de gasolina y 22, en el caso de los gasóleo.

Tras las últimas caídas, ambos carburante se mantienen lejos de los máximos de julio cuando se superaron los 2 € el litro, aún así el diésel es un 32% más caro que hace un año y la gasolina casi un 15%. Esto supone que, de media, llenar el depósito nos cueste en torno a un 20% más que hace un año.

El pasado mes de abril, el Gobierno aprobaba la bonificación de 20 céntimos. A día de hoy, tanto la gasolina como el gasóleo están por debajo de los niveles que encontrábamos en esas fechas, cuando se pagaban a 1,82 y 1,85 el litro, respectivamente. Por ahora, el descuento se mantiene en vigor hasta el 31 de diciembre, mientras el Gobierno está estudiando prorrogarlo para el próximo año solo a las clases más vulnerables.

Víctor García de Aevecar, patronal de gasolineras, explica a COPE cómo valoran esta opción: "La medida de los 20 sentimos a mí particularmente no me parece mal, ahora discriminar a ver cómo se hace en la realidad. Si se hace a profesionales y no profesionales todavía, porque al profesional en el último caso le dices, si quieres que yo te descuente dame las facturas, pero entre ciudadanos normales y corrientes discriminar quién tiene derecho a los 20 efectivos y quien no, es imposible".