Herrera: "Con el sanchismo ni siquiera el BOE va a quedar incólume, lo van a convertir en el Súper Pop"

Audio Carlos Herrera

“Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

A ver vamos a ver es lunes 3 de mayo, ¿qué tiene este lunes 3 de mayo que es un día feriado en Madrid? Que además tienen que repasar la campaña y ver a quien votan mañana día 4.

Pues hombre que estamos en el mes de las flores, que esperamos más vacunas, hoy va a llegar un cargamento de casi dos millones de dosis de Pfizer y puede que con todo lo que llegue empezarían a vacunar a gente de a partir de 56 años. La cepa india parece controlada, la gente del barco de Vigo sigue en cuarentena y hay un chaval en Extremadura que estuvo en Madrid en un curso con un indio que se ve que lo traía están los dos en cuarentena. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si la cepa india es más contagiosa que la británica, menos, etc...

Las cifras de transmisión y de contagio digamos que en España van siendo razonables, no pueden lanzarse campanas al vuelo, pero los datos parciales que manejamos este domingo, la tendencia es una pequeña bajada de contagios en en alguna comunidad.

La tocata y fuga de Iglesias

Hoy en Madrid reflexionan, siempre hay alguien que a ultima hora se pone a ver que han propuesto estos, estos, estos… A ver a quién le doy el voto con la proyección que esto tiene para dos años porque al cabo de dos años volverá a ver elecciones en Madrid. Miren, hoy en Madrid podríamos hablar de una campaña tóxica como pocas se recuerdan, campaña tóxica que que paró cuando Díaz Ayuso recibió una carta con balas, que no la recibió ella, que detectaron en Correos, ahí empezó la cosa a desmantelarse. Pero lo guionistas de este sainete nos entretenían con la tocata y fuga de Iglesias de un debate radiofónico con espectáculo de amenazas, por sentir el infierno fascista en que se había convertido Madrid y tal y cual.

Y fíjense ustedes como que dos tipos del entorno de Podemos, del círculo de seguridad de Pablo Iglesias habían sido detenidos por las agresiones a la Policía en Vallecas y eso el Ministerio del Interior no nos lo contaba con lo diligentes que estuvieron para hacer llegar a la opinión pública las amenazas con las cartas y la otra, la ridícula ministra esta con la navaja con pinturita roja diciendo “mira lo que me ha enviado Vox” y luego era un pobre hombre de El Escorial, al que rápidamente el diario Público, lo de Roures buscando si era primo segundo de un tercero que había salido y había conocido a uno que era primo de una prima de una tía de Espinosa de los Monteros. Cada uno hace el ridículo como quiere.

Bueno pues con lo rápido que estuvieron con todo esto y al ministro del Interior se le olvida comentar, ni que fuera de refilón, que entre los agresores a los policías en Vallecas y a miembros de Vox había gente del entorno de uno de los candidatos, en concreto del señor Pablo Iglesias. Uno, conductor de su logística, Alberto R.R. y otro Daniel J.J. relacionado con una empresa de Toledo, hermano del Pirrakas el líder del grupo de ultraizquierda de los Bukaneros – de esa basura que rodea al Rayo Vallecano-, que hace de vigilante no oficial en el chalet de Galapagar. Ya el simple hecho que un vicepresidente tenga de machaca en la puerta de su casa al líder de un grupo ultra de fútbol es tremendamente edificante.

Los detenidos fueron a mediados de abril y aquí no se supo nada hasta el viernes. Es decir, en lo que se vendía la idea de que se acababa el mundo por culpa del fascismo imperante en Madrid, se ocultó por parte de Marlaska -qué vergüenza Marlaska- que tipos de la órbirta de un vicepresidente del Gobierno y candidato a la Comunidad de Madrid, habían sido detenidos por incidentes que acabaron con agresiones a policías y no es lo único que han ocultado, siendo muy grave que dos matones de Iglesias, de Podemos ha sido detenidos.

No, no, es que para que los madrileños no se entararan del plan de reformas que ya veremos a partir del día 4 ocultaban que los recortes de la izquierda como se llaman, impuestos, entre las medidas del Plan de Recuperación venía la medida que ayer vio la luz para disgusto del PSOE y Podemos que es la eliminación de la tributación conjunta de los matrimonios del IRPF -esto nació en una sentencia hace muchos años siendo Borrell ministro de Economía y Hacienda y paralizó la declaración de Hacienda aquel año-. Dos millones de hogares, a cuatro millones de contribuyentes se les quiere quitar la reducción de 3.400 euros de la que ahora se benefician porque así hacemos más posibles que la mujer encuentre trabajo. Son golfos hasta en las excusas que buscan. Hachazo fiscal con perspectiva de género y eso hace daño a Amancio Ortega o a Roig. Eso hace a daño a las clases medias. Recortan, esconden el recorte y cuando sale a la luz dicen que no, que están pendientes de los expertos, esos expertos que nunca existen les digan el qué, el sí y el no y en eso estamos.

Seguramente, saben que hubo manifestación sindical y el Gobierno para exigirle cosas al propio gobierno, que no prohibieron por eso no prohibieron los toros el 2 de mayo. Momentos delirantes, el Gobierno manifestándose contra el Gobierno.

Van a convertir el BOE en el Gramma o en el Superpop

Pero la más delirantes es la última del Boletín Oficial del Estado que con el sanchismo ni siquiera el BOE va a quedar incólume, lo van a convertir en el Gramma, o en la revista superpop.

Con los creadores del BOE, con la línea editorial llega el BOE con el lenguaje inclusivo que vendría a ser un intento definitivo para que ya nadie se lea el BOE, ya es farragoso imagínense con lenguaje desdoblado

BOE 28 de abril Real Decreto en el que se modifican normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Bueno, pues el Ministerio de Industria se marca una disposición adicional con la única intención de dejar claro que son muy del lenguaje no sexista.

"Disposición adicional única. Uso de lenguaje no sexista. La referencias que en el texto de este real decreto se hacen a instalador, reparador, conservador, los trabajadores, los operarios cualificados, un técnico titulado universitario, el responsable técnico, los socios, operador de grúa, el médico, un profesional habilitado, el fabricante, el titular de la empresa o al representante legal, así como al interesado, deben entenderse hechas respectivamente a instalador o instaladora, reparador o reparadora, conservador o conservadora, las personas trabajadoras, las personas operarias cualificadas, un técnico o una técnica con titulación universitaria, el personal responsable técnico, las personas socias, operador u operadora de grúa, el médico o la médica, un o una profesional habilitada, la o el fabricante, la persona titular de la empresa, la o el representante legal de la empresa, así como la interesada o el interesado".

Jooo, madre mía, ha quedado claro porque si no hacemos esta aclaración qlo mismo las mujeres no se dan por aludidas o los machirulos que hay por ahí quizás creían que la cosa solo iba con tíos y no con tías, es la revista La Codorniz. Da miedo el nivel de estulticia que estamos alcanzado y el nivel de idiotas y de idiotos y de idiotes. Cuidado porque igual que decimos reparador o reparadore también teníamos que decir conservador o conservadora o conservadores... Esto está lleno de imbéciles"

