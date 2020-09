Herrera: "El cinismo es Sánchez prometiendo unidad a Ayuso y suscribiendo las protestas contra ella"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 8 de la mañana de un día que hace el 23 de septiembre del 2020 en un escenario, el que nos encontramos, que yo no me atrevo a decir el peor escenario posible porque las cosas siempre pueden empeorar. Siempre. Y, además, la tendencia es a empeorar. Hombre, qué optimista amanece usted hoy. No, miren, aquí como dice mi amigo Antonio Jiménez, hasta que no llegue Fleming, que llegará, Fleming llegará, igual que llegó con la penicilina, llegará el Fleming de ahora y nos pondrá un... Pero mientras no llegue Fleming vamos a volver a reverdecer aquellos dias en los que la gente se moría por cientos. Porque ayer en las últimas 24 horas murieron 242 personas. Y no le digo el pico de contagios, pero bueno, creo que se confirmaron 10.800 casos nuevos que ya... Cada día es un récord.

¿Eso quiere decir que las decisiones de las autoridades técnicas, sanitarias, políticas, administrativas van a tomar o van a ir encaminadas a aumentar el número de zonas confinadas que no viven solo en Madrid, por cierto, porque hay más lugares con zonas confinadas? Es posible porque se junta todo. Se junta escasez de personal sanitario, que está agotado también, que ve con pánico volver otra vez a lo que ya pasaron en mayo, al desbordamiento de los centros de atención primaria y a las plazas de UCI ocupadas en España. Ahora mismo las plazas de UCI ocupadas en España debido al Covid son el 16%. Dira usted: “Ah, solo el 16%”. No, son ya el 16%, que es la tendencia. Lo importante a mirar en estos casos es la tendencia. Es decir, vamos camino de la pasada primavera. Si quieren luego buscamos la responsabilidad y la echamos en cada platito como si echáramos un poco de sal, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que en diferentes zonas de España asoma el fantasma de la fase 1. La fase 1 que fue aquella en la que abandonamos la 0 y se entreabrieron las puertas. En algunos bares, mesas muy separadas y todo lo que ustedes quieran y pocos por la calle y no en grupo. Bueno, pues en ese punto seguramente en algunos lugares se van a encontrar.

SANIDAD ESTUDIA REDUCIR LA CUARENTENA A 10 DÍAS

Ahora, en este contexto, se estudian decisiones que curiosamente, como la de reducir las cuarentenas, que ayer lo anunció Cataluña y Sanidad lo está estudiando para toda España. Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positovo es tendencia en los países de nuestro entorno, pero no deja de ser la asunción de un riesgo. Si reduces la cuarentena de 14 a 10 días, hay cuatro días en los que lo normal es que ya no de cara la enfermedad, pero no es descartable. Este caso de las cuarentenas ilustra muy bien el marasmo en el que estamos metidos, pero al mismo tiempo tenemos la tentación de no tomar medidas para no colapsar el funcionamiento de la sociedad. Y en esa tesituta está, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que está acuciada por la pandemia, presionada en lo político hasta la náusea. Y la Comunidad de Madrid con aciertos y errores está buscando la manera de reducir los contagios sin tener que dar garrote a la economía. En fin, ya veremos porque, miren, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a la gente de Madrid que estén o no en una zona restringida, que salgan de casa solo lo imprescindible,

Bueno, pues qué quieren que les diga. Esto es aquello del cuerpo me pide confinarte, pero es que no quiero matar la economía. Hoy es el primer día en que en Madid se multará en las zonas que llevan dos jornadas bajo las restricciones.

Como les decimos, ayer se confirmaron 10.800 nuevos casos y unos días antes, el 11 de septiembre, el récord era hasta ahora, incluyendo el mes de marzo, no llegaba a esas cifras. Cuando nadie conocíamos al virus, no teníamos mascarillas, encontrar gel era tan difícil como dar con una aguja en un pajar, aquel día de la Diada de Cataluña, de las Torres Gemelas en Nueva York, llegamos a 10.972. Estamos en peores cifras de infecciones que en los peores momentos del comienzo de la pandemia con una tendencia a los 10 mil casos diarios, que parece desgraciadamente estable, con una mortalidad diaria que empieza a parecerse a la de marzo. Y tenemos registrados 680 mil de los 31 millones de contagios oficiales en todo el mundo . Eso sgnifica que con solo el 0,6% de la población, padecemos el 2,5 de las infecciones, cuatro veces más de lo que nos correspondería por población. Y no somos los que hacemos más test de Europa como alegan para justificarse en Moncloa. Eso es mentira, somos los octavos. ¿Por qué entonces hubo un confinamiento total y ahora discutimos si se tiene que cerrar o no una calle de Madrid y montan manifestaciones para evitarlo desde el propio Gobierno?

Bueno, hora mismo el Gobierno ha logrado que el problema sanitario parezca cosas de las comunidades. Yo me quito de en medio, te haces cargo tú y, además, sin instrumentos, que yo estoy de oyente, de observador. Y si llega el caso me pondré el casco azul de la ONU.

EL PSOE SUSCRIBE LAS PROTESTAS CONTRA AYUSO

Miren, decretar estado de alarma nacional más o menos intenso le devolvería una responsabilidad que él no quiere, Sánchez no la quiere, aunque siempre la ha tenido. No me canso de recordar todos los días que la Ley de Salud Pública determina que ante emergencias sanitarias procedentes de alertas internacionales que superan el ámbito autonómico, la máxima responsabilidad es el Gobierno. Pero es que, además, tendría un problema Sánchez, además de enfrentarse a decisiones importantes. Se anularía el relato de la pandemia que ha consistido en borrar los errores previos y traspasar las culpas y presumir de haber encontrado soluciones. Este es, no vayan a creer ustedes, y no otro, el panorama.

Con todo ello, el cinismo del PSOE es de medalla olímpica. Ha sido tan grande la poca vergüenza de prometer unidad a Díaz Ayuso y luego anuncia manifestación contra Ayuso y el PSOE da un pasito atrás, pero no del todo porque sigue suscribiendo el manifiesto de la protesta callejera del próximo domingo. Estos mismos que cuamdo se confinó a toda la población no dijeron ni pío, pero que ahora cuando se toman medidas restrictivas en determinados barrios de Madrid, empiezan a buscar en el zurrón los argumentos. Vamos, encerráis a los pobres para que los ricos vayan en Audis, como decía el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Cuando estaba en Málaga, cuando se empezó a hacer el Metro dijo: “Ah, hacen el metro para que nosotros vayamos por debajo mientras ellos pueden ir por arriba con sus Audis”. Con estos tíos dónde quieres ir.

Oiga, en seis meses han hecho un agujero del siete en todas las instituciones. Seis meses más y esto va a ser el sálvese quien pueda. Nunca nadie antes tuvo la osadía de desestabilizar un país por cada frente: económico, laboral, monarquía, la justicia, el Parlamento. ¿Quieren ejemplos? De todo tipo. Y en medio de una pandemia el PSOE sigue suscribiendo el manifiesto de protesta callejera del domingo, pero dice que, hombre, como partido no acudirá, lo cual es de un cinismo absolutamente insufrible.

Pero tengo más cosas que contarle, no solamente de pandemia y del ser humano. Vivimos de otras más, de no dejar que el Rey vaya a Cataluña a entregar los despachos judiciales. Es otra de las consesiones al separatismo de este Gobierno.