Herrera: “El caos en la gestión del dinero europeo lo reconocen hasta en los documentos internos del Gobierno"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana, ¡qué tarde! Las 8 de la mañana de un día en el que va a haber nubes en casi toda España, en lo que respecta a la mitad sur de la Península quizá alternarán con el sol; también en el archipiélago canario; ciudades autónomas; en el resto, nubes, nubes, con agua que va a caer con intensidad en Galicia, Cantabria y País Vasco.





SESIÓN DE CONTROL: PSOE CONTRA FEIJÓO





Es 3 de noviembre ya, jueves de este 2022, que veremos cómo acaba. ¿Por qué le digo eso? No, no, un canto aquí a la ceniza, ni nada parecido. Es que sencilla llanamente cada vez que vemos una sesión de control, un algo; qué es lo que falla, qué gotera está funcionando y no es reparada, y la labor de Gobierno, y la labor de funcionamiento del Estado, etc, etc… pues un día antes o después se cae. Pero bueno. Miren, ayer, por ejemplo, tenía que haber sido, según el guion, el día de la escenificación parlamentaria de la bronca entre el Gobierno y el PP a cuenta de la ruptura de las negociaciones del Poder Judicial. Hubo algo de eso, porque los 700 tíos que pagamos todos, tíos y tías, señoras y señores, que hay trabajando en la Moncloa, asesores de Pedro Sánchez; el papel que le preparan es: ‘hay que decir que Feijóo es una calamidad, hay que descalificar a Feijóo como sea’, porque este ha llegado, tiene un background, tiene tres mayorías absolutas, ha sido un buen gestor en sus diferentes épocas en las administraciones diferentes , administraciones del Estado, es un tipo que ha funcionado razonablemente… bueno, pues hay que decir que Madrid le queda ancho o hay que decir lo que sea. Bueno, y efectivamente, como todos son los loros aborregados, pues van todos con la misma consigna.

La metralla argumental: ‘cumpla con la Constitución’. También hubo consigna en el PP, todos los imputados que interpelaban a miembros del Gobierno les preguntaban si eran ellos los negociadores en los contactos con Puigdemont para convencerle de que venga a España con la promesa de rebajar el delito de sedición. Pero lo más importante de la jornada no fue esa pelea del PP y el Gobierno, lo más importante, desde el punto de vista político, fue la tensión entre el Gobierno y sus socios, con discrepancias que eran sonoras en casi todos los frentes. Por ejemplo, la Ley Trans, sale igual que los tiempos de Iglesias; Podemos ha conseguido reconstruir el bloque de investidura, o sea la alianza con Esquerra, Bildu, bloque… en fin, toda la pandilla basura para mantener la Ley Trans en su versión original: rechazar las enmiendas que ha planteado el PSOE para rebajar mínimamente el texto. Si el PSOE quiere seguir adelante con sus enmiendas tendrá que pedir ayuda al PP, fíjese, o a Vox para que se las voten; o renunciar a esas enmiendas.









PODEMOS Y BILDU PIDEN CREAR COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LO OCURRIDO EN LA VALLA DE MELILLA

Me gusta el asunto de Melilla, de la valla de Melilla. Bildu y Podemos quieren crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido el pasado mes de junio en la avalancha de inmigrantes contra la frontera española en Melilla. Saben ustedes que oficialmente murieron 23, algunas ONG dice que llegaron hasta 70. El asunto ha vuelto a primer plano de la actualidad porque hay un reportaje de la BBC que cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes y pone en la picota al ministro Marlaska, incluso el Parlamento Europeo ha pedido la comparecencia del ministro más achicharrado y desacreditado del Gobierno, que ya es decir, habida cuenta lo que hay ahí dentro. Nos podemos creer a la BBC o no, yo no soy de los papanatas que se creen que la BBC es la verdad revelada, porque además la BBC, Gran Bretaña después del brexit… pero miren, lo cierto es que quienes han convertido las acusaciones de la BBC en dogma de fe son los socios de Sánchez: Podemos y Bildu. ¿Por qué? Porque de esa manera denigran a las fuerzas de seguridad, no tengan dudas.

DE FONDOS EUROPEOS Y DEMÁS...





La Ley de la Vivienda, pues al igual que con la Ley Trans, los socios del Gobierno quiere sacar adelante esa ley por la que pretenden maniatar aún más el mercado inmobiliario, especialmente el de alquiler. Y también han condicionado su apoyo a los presupuestos a la aprobación de 4 enmiendas a estar ahí que endurecen aún más la condición de alquiler de viviendas.

Y luego están los fondos. ¡Ah!, amigo mío, los fondos europeos. El PNV entró ayer en la fiesta de bofetadas al Gobierno a propósito del caos en la gestión de los fondos europeos, al preguntarle al presidente del Gobierno por el asunto. Hoy cuenta ABC que la Comisión Europea está preparando un reglamento de penalización a aquellos países que incumplan los compromisos en la gestión de los fondos Next Generation. El caos en la gestión del dinero europeo ha sido reconocido hasta en los documentos internos el propio Gobierno. Hoy ‘Lo País’ se hace eco de uniforme del Ministerio de Transportes donde se reconoce que el ritmo de ejecución es insuficiente; eso ¿qué pone en peligro? La nueva remesa de fondos, o la siguiente; porque la nueva parece que ya está más o menos encauzada. Y tal y como se esperaba, eso le afecta directamente a su bolsillo, la Reserva Federal americana ayer aprobó un subidón de los tipos de interés; el precio del dinero de en Estados Unidos el 4%, y ha sugerido que a partir de ahora las subidas de tipos sean más moderadas pero también advirtiendo que el precio del dinero posiblemente llegará hasta un 5 %, si los precios no se estabilizan. Y esto no parece que vaya a suceder en breve porque tanto en Europa como en América la inflación subyacente no baja; en Europa le recuerdo tenemos los tipos en el 2%, pero seguirán subiendo; entre otras razones porque aquí la inflación aún es más alta que en Estados Unidos pero el gobierno sigue insistiendo en su versión optimista de la realidad que no comparte nadie.

Ayer se fue al Congreso con dos cifras que le favorecen: el crecimiento del PIB este año y la inflación más moderada que la media europea. Sin embargo, los síntomas del frenazo radical de la economía son crecientes: el índice de producción industrial ha caído más de 4 puntos, el consumo eléctrico ha experimentado el mes pasado la mayor caída desde la pandemia y el índice de confianza del consumidor, un indicador al que nadie parece prestarle atención hasta ayer, ayer lo conocimos este año el 54,7; ha perdido más de 40 puntos, está el que teníamos en el 2013, en lo peor de la crisis de la deuda.

A las 9 conocemos datos de paro, a ver qué dice Yolanda Díaz que serán positivos pero vamos a ver qué esconden las cifras. El número de fijos discontinuos, el número de trabajadores que acumulan más de un contrato indefinido en el mes… todas esas cosas.

LA 'CONDENA' DE IRENE MONTERO AL CRIMEN DE LA PEQUEÑA OLIVIA





Y cómo no Irene Montero, por fin, ayer se dio por enterada del asesinato de la pequeña Olivia por su madre. Un delito que como saben no es violencia vicaria porque la asesina es la madre, no el padre; y tú no eres víctima si no te mata un hombre. Si lo que te mata no es un hombre, entonces no. Montero no fue capaz de condenar este crimen perpetrado por una mujer, pero tuvo que hablar de ello en el Congreso porque ayer la presión en medios y… era absoluta, estaba literalmente forzada a hacerlo. Y se puso muy digna para pedir que no se utilice a las últimas para generar odio, ella que ha hecho toda su carrera política agitando el odio, y ahora pone cara de ofendidita. ¡Qué asco, utilizar políticamente a las víctimas! Qué farsante y qué hipócrita. Eso es lo que llevas haciendo tú y tu partido desde el día en que aparecisteis en nuestro país: utilizar a las víctimas, utilizar el dolor, reventar cualquier resquicio de convivencia. Sois los que habéis traído el odio a la política española, como trajisteis los escraches; y también la desvergüenza. Se os cayó la careta hace mucho tiempo, supongo que ya no engañáis a nadie.