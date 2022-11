El recorte de la demanda de vivienda por la subida de tipos no hará bajar los precios

El interés que se paga por la compra de una vivienda se ha triplicado en apenas seis meses. Ha pasado del 1% al 3% por la subida del Euribor empujado a su vez por el incremento de los tipos de interés. El diferencial al que están vinculadas las hipotecas variables ha cerrado octubre en el 2,62%, su nivel más alto desde enero del 2009 y eso se ha traduce en el encarecimiento de las hipotecas. Dependerá del capital prestado y de las condiciones contratadas, pero para una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del 1% más Euribor supondrá pagar unos 235 euros más al mes.

Hipotecarse cuesta cada vez más y eso dificulta el acceso a la compra porque la cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos. De momento, la subida de tipos ha dejado fuera al 12% de los potenciales compradores según cálculos del portal inmobiliario Idealista, que asegura que si el interés por hipotecarse pasa del 3% actual a superar el 4% el 30% de los actuales solicitantes quedaría fuera del mercado de compra. Y ese escenario no es descabellado con unos tipos de interés están en el 2% pero por poco tiempo ya que el BCE volverá a incrementar el coste del dinero antes de final de año y los analistas se decantan por una horquilla de entre el 2,5% y el 2,75%.

La caída de la demanda no hará que bajen los precios

El encarecimiento del crédito ya enfría la compra de vivienda, pero también la concesión de hipotecas por parte de los bancos. De hecho, la última Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco Central Europeo (BCE) constata que el 50% de las entidades españolas han aumentado los niveles de exigencia para conceder crédito por el aumento del riesgo de impagos, una tendencia que va a continuar hasta final de año.

¿Cómo impactará esta caída de la demanda en mercado de la vivienda? ¿Habrá rebajas de precios?

Desde el sector inmobiliario dejan claro que no y que a lo sumo veremos una ralentización en la subida de precios. Desde la sociedad de Tasación Tinsa, su portavoz, Susana de la Riva asegura que "podríamos terminar el año con un incremento de precios de entre el 6% y el 7% para ya terminar el 2023 con subidas de entre el 1% y el 5%. De la Riva explica que "la demanda se va a reducir, pero va a seguir existiendo. No olvidemos que todavía sigue habiendo unas bolsas de ahorro considerable y para aquellos perfiles solventes el crédito va a seguir abierto. Y por otro lado tenemos la demanda más puramente de inversión que sigue jugando un papel relevante" y concluye " no hay suficiente oferta para tanta demanda, y ese gap entre la demanda y la va a contener la bajada del precio de la vivienda".