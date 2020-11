Herrera: "Cada uno elige lo que le gusta y Sánchez ha optado por la escoria: Podemos, Bildu y ERC"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00 y hoy es viernes 27 de noviembre del 2020 y hay varias cosas que contarle esta mañana como avanzadilla de la información del día, que tiene cosas importantes e interesantes. Importante es que hayamos sabido a estas horas de la mañana que la fusión entre el Banco Sabadell y el BBVA se haya roto, se haya truncado. ¿Por qué? Pues porque parece que el Sabadell no estaba de acuerdo con el intercambio de cromos o lo que va a valer el precio de cada uno, es decir, el precio de la absorción por decirlo de una manera rápida. Considera que es insuficiente el precio que ofrece el banco vasco y a partir de ahora dice el Sabadell que prevé centrarse en crecer en España. De la fusión iba a salir el segundo banco del país. Es la noticia más de alcance esta mañana.

La otra es la preocupación que seguramente tiene usted por ir conociendo cuáles son las normas a las que se va a llegar, normas consensuadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas cara a a la Navidad. ¿seis personas, diez personas, cómo hacerlo, hasta qué hora, desde qué hora...? La Navidad, y nos metemos ya en diciembre a la vuelta de esta semana, diciembre ya suena a Navidad, la Navidad sabemos que este año tenemos que sacrificarla de la manera que la conocemos, pero podemos hacerla de manera diferente, pero para que, no en Europa, en España en el mes de enero, efectivamente, esto no estalle como un volcán de nuevo, como una ola que nos lleve, bueno, a que los 337 muertos de ayer sean muertos diarios una vez y otra vez y otra vez más.

Luego, de los Presupuestos, que es un culebrón muy entretenido, el culebrón de Pedro y Pablo ha llegado ya a su conclusión con una escena que era cuestión de tiempo que se produjera, que es el levantamiento de la mesa de Cs con Inés Arrimadas al frente, o bajarse del carro, busquen la figura que quieran, y que diga hasta aquí hemos llegado porque estos Presupuestos no se los comen ni los lobos. ¿Por qué? Porque Sánchez ha optado por ese grupo que se va solidificando más cada día que forman Podemos Bildu y ERC. Y el PNV por ahí detrás. Pero esos tres fundamentalmente, que son los que le garantizan a Sánchez la Presidencia y el Falcon y demás. Y esos no quieren ni ver a Cs, pero el movimiento de Arrimadas, arriesgado si queremos, ha conseguido evidenciar que pudiendo haber buscado una solución algo más moderada, Sánchez ha optado por la escoria. Cada uno elige lo que más le gusta.

Como se esperaba, el que ha vuelto a decir lo que piensa es Felipe González. Ayer estábamos en la presentación del libro de Antonio Caño, dedicado a Rubalcaba, del que Felipe González dijo que sí tenía un proyecto político para España en contraposición a Pedro Sánchez. Y es que, todo lo que dijo Felipe González es una enmienda a la totalidad al “sanchismo”. Es de cajón. ¿Usted dejaría las gallinas ante el zorro, que está loco por comérselas? No. Tampoco González se amilanó ante esta luminaria que es Adriana Lastra, que le vino a decir que los mayores ya no tienen nada que opinar. No voy a consentir que nadie me diga que me tengo que callar. Es verdad que los socialistas de toda la vida democrática de verdad, los que creen en la socialdemocracia como una herramienta para consolidar la clase media, no para destruirla, ahora mismo no tienen en el PSOE a su partido. No lo tienen. Esto lo dijo Felipe y es una elegante enmienda a la totalidad de Sánchez. Yo no pactaría con Otegi ni con ERC porque es de sentido común, que es el que le falta a Sánchez, que es capaz de vender lo que haga falta por darse otra vuelta en el Falcon. Y como eso es tan claro, nadie tiene derecho a mirar para otro lado. Felipe no lo ha hecho, Guerra tampoco, desde luego, Rubalcaba no lo haría. Por eso, Sánchez ni le cogía el teléfono, aunque, eso sí, cuando se murió Rubalcaba se comportó como si la viuda fuera él.

Y ahí sigue coleando, por cierto, el asunto de la subida de impuestos a la gente de Madrid, que van pocas campañas más indecentes que la que han puesto en marcha de manera coordinada PSOE, Podemos, los separatistas para demonizar a Madrid en lo económico. Ya lo intentaron hacer con la pandemia. Acuérdense de que Madrid era una leprosería que nos contagiaba al resto de españoles, que Ayuso estaba loca, todo eso. El tiempo ha puesto las cosas en su sitio.

Ayer Ayuso, por cierto, se paseó por Cataluña para vender su receta para la hostelería, lo que le ha provocado hurticaria a más de uno. Pero, como son insaciables, han pasado de la leprosería al paraíso fiscal. Ojo, todo esto porque Madrid bonifica, por ejemplo, el impuesto de patrimonio como lo hace la práctica totalidad de los países europeos donde, por cierto, prácticamente todos han bajado impuestos como Italia, como Portugal.

¡Qué pena que no aprovechara Sánchez la cumbre del otro día como Guiseppe Conte en Mallorca para decirle: “Hombre, Conte, qué poca vergüenza tienes de hacer dumping fiscal cuando se bajan los impuestos”. El italiano yo me imagino que alucinó al ver las cuitas que nos traemos en España. Que esta gente está subiendo impuestos en plena pandemia como el loco que va contra dirección y el único territorio que tira de la economía española, Madrid, haciendo las cosas como el resto de Europa lo quieren criticar. Ciertamente es la conjura de los necios.

Miren, los territorios que realmente hacen dumping fiscal son País Vasco y Navarra. Y ahí no les dicen nada. Y eso que el resto de los españoles para casi la mitad de las pensiones de los vascos para que los vascos tengan, por cierto, pensiones más altas que el resto de los españoles. Vaya la injusticia social con la que la izquierda podría pedalear. Nada, callados como puertas. Y el territorio que más aporta, el más solidario como es Madrid, pues solo se queda uno de cada siete euros que recauda.

Cataluña sigue siendo la única comunidad cuya deuda continúa siendo considerada bono basura por las agencias de rating. Y eso no es culpa de Madrid. Eso es culpa del despilfarro identitario, de la corrupción de los separatistas, de la inestabilidad política y social. El bono basura. O sea, que ahora la cigarra es la que le dice a la hormiguita que se ponga de rodillas. Esto es... El problema para esta gente es que las comunidades que han cerrado filas con Madrid, del PP, aseguran que van a seguir bajando impuestos todo lo que puedan, lo cual demuestra que Sánchez mentía cuando dijo el otro día que algunos barones del PP le decían en privado que también le preocupaban los impuestos de Madrid.

Lo que preocupa, por ejemplo, en Andalucía es que aquí también obliguen a subirnos los impuestos, que aquí en Andalucía han bajado, y decirnos a los andaluces lo que tenemos que hacer en nuestra tierra con nuestras competencias. Eso lo explicaba el consejero y portavoz de la Junta Elías Bendodo.

Claro, estos, cuando lleguen las elecciones, que salga Susana Díaz de la cueva donde está de la manita de Rufián y Otegi y que le diga al señor de Málaga, de Huelva: “Oye, que te vamos a subir los impuestos porque lo dicen estos dos tíos que tengo aquí cogidos de la mano”. Susana Díaz, en una mano Rufián y en la otra Otegui. “Andaluces, yo quiero que os suban los impuestos porque lo dicen estos dos”. Ánimo, es una foto fantástica. ¡Qué buena idea le ha dado!