Herrera: “Cada semana de huelga de los transportistas supone unas pérdidas de 600 millones para la economía"

El 8 de noviembre es el día de hoy. 8 de noviembre, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Día nuboso en buena parte de España con algunas lluvias en Galicia, Extremadura, el centro peninsular aproximadamente y con el ambiente de conflictividad laboral en algunos sectores que empiezan a agudizarse, o descontento en varios sectores por cómo están las cosas; particularmente difícil para algunos.





NUEVA HUELGA DE TRANSPORTISTAS





Porque miren, tal como se barruntaba los mismos transportistas que en marzo consiguieron paralizar las cadenas de distribución en España, han vuelto a la huelga. Algunos podrán decir no es una huelga en sí misma, es un paro empresarial, pequeño paro empresarial. Bueno, como quieran, pero al final es que la Plataforma en Defensa del Transporte de la mercancía, minoritarios, pero ya se vio que siendo minoritarios en marzo consiguieron mucha repercusión; convocantes del paro, han demostrado sobradamente su capacidad de movilización. Y esta protesta de mantenerse podría poner en riesgo campañas comerciales el Black Friday, este viernes negro que se ha instalado ya en España como Halloween, son estas cosas que vienen y aquí se quedan; incluso la campaña de Navidad. Porque miren, cada semana de huelga o de pequeño para empresarial supone unas pérdidas de 600 millones para la economía del país. Y a nadie se escapa, tampoco, que cualquier deterioro de las cadenas de distribución tendrá consecuencias en el precio de los productos, que seguramente van a experimentar subidas adicionales que pagaremos los consumidores. Pero también lo pagarán los proveedores, sobre todo proveedores de productos perecederos que se arriesgan a no poder poner su producción en el mercado, fíjese si es importante.

A diferencia de lo ocurrido en marzo en esta ocasión las reivindicaciones económicas no son el motivo de fondo del todo de la protesta. Los camioneros, los transportistas, siguen beneficiándose de la subvención al combustible pero no han visto ningún avance en otra de las reclamaciones históricas como es el cumplimiento de la ley de la cadena del transporte, que debería impedir trabajar a pérdidas. Luego, a las 10:30 de la mañana hablaremos con ellos, con los que sí están de acuerdo con esta huelga y con los que no, que los hay. Desde el Ministerio se asegura que la administración ha cumplido los compromisos que adquirió en marzo para ponerle fin a aquella huelga, y han hecho un llamamiento a la responsabilidad ante la situación económica del país. Y las patronales de la distribución y de logística, así como los sectores de alimentación, de hostelería… los principales afectados por el paro han pedido al Gobierno que garantice el abastecimiento de materias primas, evite los problemas de seguridad que se produjeron en la protesta anterior.

5 MINUTOS DE PARO EN LA HOSTELERÍA





También hay un paro simbólico de 5 minutos en la hostelería por la subida de los precios de la energía que le suponen entre el 6 y el 8% de los gastos en los establecimientos, y algunos casos un poco más. A la gente de la hostelería, ayer hablábamos con ellos, no solo les ha subido el recibo de la luz, que ese gran irresponsable que es Escrivá dijo que no iba a subir, que no se iba a notar en las facturas. Lo dijo aquí, en este programa y ya ven ustedes; hay algunos que han pasado de pagar 1500 a 3500 €. Es que también las materias primas les han subido: la cerveza, el bidón de cerveza; el café, el pan, lo que sea. Tienen que decidir si eso repercute en los precios de la clientela, con el equilibrio muy difícil que hay que mantener en eso para que el cliente no se te vaya: o bien, reducir sensiblemente tu beneficio, que ya no es mucho. Por eso ese paro simbólico.





El SECTOR SANITARIO TAMBIÉN EN HUELGA





Y en Cantabria y en Madrid continúa la protesta del sector sanitario con la reciente reorganización del servicio dictado, por ejemplo, por el Gobierno Regional de Madrid. Ayer Isabel Díaz Ayuso reconoció que se enfrenta a un problema de falta de médicos.

Efectivamente falta personal sanitario, el que hay tampoco está excesivamente bien pagado; bueno, ni siquiera bien pagado. En Madrid y en toda España, también es verdad que la protesta de los sanitarios tiene en algunos sectores un tufo inconfundible de las campañas de la izquierda contra las administraciones del Partido Popular. Miren, probablemente la Sanidad de Madrid es de las mejores de España, desde luego es una de las que presentan listas de espera más cortas y también te las que presenta mayor número de médicos por habitante; pero curiosamente las protestas solo se destacan en Madrid cuando estamos a unos meses de las elecciones autonómicas, y esta película la hemos visto varias veces y casi nos la sabemos de memoria. ¿Recuerdan de las quejas contra el hospital de emergencia del covid en IFEMA? ¿Se acuerdan de los sabotajes a los servicios de las críticas al Zendal? Cuánto de esa falta de facultativos también está fundamentada por un exceso de bajas ahora mismo en la profesión. Desde luego, seguramente la Comunidad ha hecho algo mal en la reorganización de los centros sanitarios, pero también se le ha dado a los activistas de siempre la excusa para montar una escandalera cuando, insisto, la Sanidad de Madrid sobre el papel es una de las mejores de España. Y, en el resto ¿por qué no se produce también esa misma queja?

DE PODEMOS...

Lo de Podemos, bueno la uni dePodemos, hay que ver lo que está dando de sí la cursilería esta. La tormenta entre Yolanda Díaz y Podemos que viene cargada de fuerte aparato eléctrico y no sabría decirle si va acabar en ruptura o es una habitual pelea en este tipo de partidos. En el fondo de esta disputa está la cuestión de la candidatura de Irene Montero que exigiría ser número 2 por Madrid, o la número uno soy Yolanda Díaz se presenta por alguna circunscripción de Galicia. Pero esa posibilidad se plantea muy remota por el tirón electoral de Díaz en su tierra que es mínimo, será porque allí la conocen bastante bien.

Podemos junto con Esquerra y Bildu son los partidos que están viviendo una comisión parlamentaria para investigar la actuación de la Guardia Civil en la avalancha contra la frontera de Melilla el pasado mes de junio. Ayer, los integrantes de la Comisión de Interior del Congreso visitaron la zona de la valla, recibieron información de la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos en aquella jornada, los agentes admitieron el uso de pelotas de goma, de botes de humo para intentar frenar una avalancha masiva de inmigrantes que superó a los 80 agentes destacados en el lugar. Esta iniciativa de ERC y de Bildu no es contra el ministro Marlaska, que ahí el PP debería estudiar un poco el equilibrio de las cosas; porque es contra las fuerzas de seguridad del Estado.









ELECIONES EN ESTADOS UNIDOS





Y hoy los estadounidenses votan en las elecciones de medio término, la mitad de la legislatura y las encuestas dicen que se trata de una elección muy reñida pero con una ligera ventaja para los republicanos. Una ventaja de dos puntos y medio de republicanos para el Congreso que podrían hacerse también con la mayoría del Senado, si los demócratas vencen en Georgia y mantienen Pennsylvania pues ahí lo tienen. En Nevada, otro de los estados decisivos, la ventaja del candidato republicano se acerca al 3%; pero ya les digo, son encuestas. Veremos qué hace el voto hispano que está migrando a las filas republicanas a pesar de los excesos del trumpismo, que está presente en muchos candidatos. Bueno, todo parece indicar que los mensajes republicanos sobre el deterioro económico, la seguridad, la inmigración… han tenido más eco que las apelaciones de los demócratas a cuestiones ideológicas como el aborto y alguna que otra más.