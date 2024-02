Herrera: “El batacazo del PSOE ha sido histórico y eso en cualquier partido normal obligaría a tomar medidas"

Audio

Carlos Herrera analiza como cada día la actualidad que este lunes pasa por las elecciones gallegas.

"La sorpresa fue que no hubo sorpresa y fíjense ustedes que andaba todo el mundo inquieto, unos asustados, otros envalentonados, depende de la afiliación política, porque las elecciones se habían convertido en una especie de juicio final de la legislatura", arranca el comunicador.

Pero todo ese nerviosismo, "se demostró irreal. En Galicia seguramente pasó lo que tenía que pasar. No hubo sorpresas, no hubo inquietud la victoria fue de Alfonso Rueda por mayoría absoluta, el Partido Popular".

"Si eso no es un paseo militar, se le parece bastante pero en ningún momento de la noche peligro su mayoría política, como sí algunos manifestaban a lo largo de los días que era posible. Tezanos, El País, se esforzaron en que apareciera un partido abierto y nunca hubo partido abierto".

"Hemos vivido un estado de excitación política inusitado y bueno, a la vista de los resultados completamente artificial, porque el Partido Popular ha ganado las elecciones de Galicia con absoluta, con rotunda autoridad y no estuvo en peligro la mayoría absoluta, necesitaba 38 escaños y obtuvo 40, dos menos de los que había logrado Feijóo hace cuatro años, pero algunos votos más".

"No ha calado la intoxicación en el electorado"

Se pregunta Herrera sí nos hemos enredado en debates artificiales ajenos a la realidad. "En Moncloa hay una fábrica de relatos que está instalada y que puede intoxicar las mentes del equipo de opinión sincronizada, pero eso no ha calado en el electorado gallego".

"Ayer Galicia esquivó la bala del separatismo casposo envuelto en ese brillo de disimulo, que no coló. Nacionalismo independentista eso es un alivio para los gallegos y desde luego para toda España o al menos para la España constitucional, hay otra que no, que lo lamenta mucho, pero también Galicia ha lanzado a toda España un mensaje de serenidad y de tranquilidad rechazando debates estériles, maniobras de intoxicación, el ruido, ignorando los espejismos de los gurús de despacho y diciendo 'no' a los barullos de un gobierno completamente disfuncional como el que preside Pedro Sánchez".

"Los gallegos han votado lo que decían que iban a votar,estaban razonablemente satisfechos con su gobierno y no han querido hacer experimentos ya han castigado severamente al gobierno de Madrid, que es el gobierno de la administración central, PSOE y eso debe ser lo que llaman sentidiño".

Carlos Herrera repasa los resultados de las elecciones. "El PP vuelve a salir en Galicia, revalida la mayoría absoluta con 40 escaños y ha logrado bastantes más votos que en el 2020. La victoria de ayer legitima el liderazgo de Alfonso Rueda que llegó a la presidencia de la Xunta como sucesor de Feijóo, pero desde luego ayer se ha ganado el liderazgo indudable de su partido. Y el PP tiene otro barón y la verdad es que Rueda vuela solo sin tutelas".

"El Partido Popular tiene en Galicia una hegemonía política abrumadora, ha cambiado de líder dos veces, no se ha resentido primero estuvo la era de Fraga luego la era de Feijóo y ayer se inauguró la era de Rueda, que veremos lo que va a durar. Y la victoria de anoche además le devuelve al PP en toda España la energía la convicción después del chasco de las generales, que ganó, pero que la maniobra de pactar con quien haga falta de Pedro Sánchez, le impidió gobernar".

"Feijóo respira tranquilo todos señalaban que había cometido un error en campaña pero lo cierto es que eso de haber sido así no ha tenido consecuencias".

Lo cierto, añade el comunicador es que "desde que Feijóo preside el PP, esa formación ha ganado todas las elecciones a las que ha concurrido, incluidas las generales".

"Jamás en toda su historia el PP ha tenido tanto poder territorial como tiene hoy y aún así algunos fantaseaban la última semana con jubilar al líder popular".

El 'batazazo' del PSOE

Destaca Herrera "el batacazo" del PSOE. "Ha sido histórico y eso en cualquier partido normal obligaría a tomar medidas. Ayer el PSOE sufrió una hecatombe electoral sin precedentes. Cómo será la cosa que ayer la participación en las elecciones subió 18 puntos respecto hace cuatro años, o sea hubo 150.000 votantes más. Pues con ese caudal de voto, 18 puntos más, el PSOE perdió 50.000 votos y casi el 20% de lo que obtuvo octubre en el 2020, que ya había sido su peor dato histórico".

"Tampoco puede sorprender mucho porque toda la estrategia en esta campaña fue potenciar al Bloque Nacionalista Gallego a costa de sus propios votantes, porque se trataba de seguir construyendo el muro de Sánchez, aunque en Galicia se cediera el liderazgo al Bloque y el resultado de la vista está".

"Sánchez lo va a liquidar en aras de sus acuerdos con todos los grupos independentistas extremistas de toda España. Es que los ha blanqueado, incorporado a la estrategia frentista, se ha declarado como ellos". " A Sánchez le va bien a las siglas del PSOE le va de pena".

El Bloque, un aspirador de voto útil de la izquierda

El gran beneficiado, continúa "es el Bloque gran subida gana 150.000 votos, es un éxito de su candidata y también el resultado de haber cerrado todas las guerras intestinas del independentismo gallego durante este tiempo, pero ha sido un aspirador de voto útil de toda la izquierda, veremos si PSOE y Sumar pueden recuperar alguna vez los votos que le han prestado al Bbloque".

Yolanda Díaz, triturada

"Yolanda Díaz sale triturada de las elecciones en su tierra, está en caída libre, sus paisanos no quieren saber nada de ella. Han triunfado los encuestadores -no Tezanos, que no es un encuestador, es un golfo que manipula encuestas para favorecer a su señorito Sánchez. Hizo tres encuestas, la última otorgaba al PP entre 34 y 38 escaños, logró 40".

Una victoria del Bloque en Galicia era abrir en esa comunidad una senda de inestabilidad, deslealtad a constitucional, como la de Cataluña, País Vasco, los gallegos han conjurado ese fantasma de la inestabilidad", ha concluido el comunicador.