Herrera: "Arrimadas ha protagonizado la versión más cruel del cuento de la lechera"

Ya son las 08:00, son las 07:00 en Canarias de este primer lunes de primavera, este lunes 22 de marzo del 2021, que es lunes de la Semana de Pasión que precede a la Semana Santa. Es una de las grandes fiestas de la Cristiandad, con la Navidad, con las Pascua de Resurrección, que vivimos muy intensamente en las ciudades más cofrades, que no va a ser como la del año pasado, que estábamos metidos entre cuatro paredes. Será diferente, pero está lejos de la Semana de la Pasión que se acostumbra a vivir en algunos lugares donde la Semana Santa tiene no solo dimensión religiosa, sino también antropológica, civil, festiva, hermosa, artística, grande...

El primer lunes de primavera llega con sol y con temperaturas que se van recuperando del fin de semana, donde ha habido fresquito en algunos lugares. En algunos lugares, además, han vivido un puente porque el día de San José era festivo y donde Sanidad echó el cierre y dijen ya volvemos el lunes. ¿Qué sabemos? Que hay repunte en algunas autonomías, pero no solo sabemos eso sino sabemos que el capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud, que acaece prácticamente en toda Europa. Hay un contraste con otros lugares que es muy llamtivo. Antes les hablama de la página web de timehealth.com, que muestra el tiempo que cada país del mundo necesita para llegar al 70% de vacunados. El país que va en cabeza es Israel, que le quedan 40 días para tener inmunizado al 80% de la población. Usted me dirá, pero los israelíes son pocos y por aquella zona mal avenidos entre unos y otros, pero siendo eso cierto, a EE.UU., que es inmenso, le qudan 150 días, y son 230 millones de criaturas.

LOS RETRASOS EN LA VACUNACIÓN

Bueno, pues según esa misma clasificación a España le quedarían 649 días. Eso son dos años para, esperemos que esto sea una visión pesimista de la realidad, porque quedarían dos años para tener inmunizados al 70% de los españoles. ¿Esto a qué reflexiones nos llevan?

Miren, si con la vacuna de AstraZeneca han empezado otros países a vacunar en cuanto se ha demostrado que no hay relación causa efecto con los famosos trombos que se habían desencadenado, aquí esperamos hasta el miércoles y hoy conoceremos el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sobre quién va a recibir esa vacuna, con la posibilidad de que lo hagan también mayore de 65 años, que hasta ahora estaban vetados.

Sorprende que con la campaña de vacunación tan retrasada, con el temor a una cuarta ola, España se haya tomado el puente festivo para tomar esa decisión que casi toda Europa adoptó el viernes. Y el Gobierno ha enmarañado hasta el máximo el calendario, las fechas, las previsiones sin explicación. Casi semanalmente, sobre todo para diluir una inquiterante evidencia: estamos casi en abril y en España solo hay 1,8 millones de ciudadanos inmunizados.

LA CURVA DE CONTAGIOS HA DEJADO DE BAJAR

Al galimatías con las vacunas, además, se le añaden unas restricciones que se resumen en una paradoja que, además, cuesta mucho entender. Mientras París se confina, cierra los comercios, los alemanes están estudiando seriamente volver al confinamiento porque hay una ola. Bueno, pues los franceses y los alemanes pueden venir a casi cualquier lugar de España al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad, es decir, los de aquí no podemos ir a Baleares, ni siquiera con un PCR, pero los alemanes sí pueden ir. Y, oigan, la curva de contagios ha dejado de bajar. El riesgo de una cuarta ola sin vacuna extendida es más que evidente. Y, además, se detectan nuevas cepas que proceden de Sudráfrica, Brasil, Nigeria, California, Nueva York o Portugal, lo cual está poniendo en guardia a los especialistas sanitarios con los que hablaremos a lo largo del día.

Y en lo demás, anuncia el Gobierno que vamos a tener aquí la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis, pero no crean que van a llegar 20 millones de golpe, no, van a llegar 300 mil dosis a partir del 15 de abril, todavía quedan tres semanas, luego en mayo un millón 300 mil dosis, y ya en junio cerca de cuatro millones de dosis. Les estoy hablando de junio, es decir, cinco millones de vacunas en el segundo trimestre del año. Seguirán faltando cuantísimas. Cada vez que le digan vamos a llegar con el 70% de inmunizados al verano, ríanse abiertamente porque es que les están tomando el pelo. Y nos estamos jugando el verano con todo lo que eso implica en lo económico y en lo emocional.

CATALUÑA Y MADRID, EN CLAVE POLÍTICA

Hoy en lo político hay el acuerdo político en Cataluña y la moción de censura en Castilla y León. El acuerdo político se resume a que ERC y la CUP, que son dos grupos de carcamales fanáticos, han llegado a un acuerdo para que se invista a Pere Aragonès, es decir, para que, al menos, se proceda a la investidura, que tiene un voto más que el señor Illa, que quiere también presentarse a la investidura, pero la presidenta del Parlament, Laura Borràs no le va a dejar. Y luego un acuero con Puigdemont para formar un gobierno que lo primero que quiere es quitarle a los Mossos d'Esquadra determinados armamentos, supongo que para que sus cachorros puedan quemar Barcelona tranquilamente, y que quieren hacer un referéndum de nuvo. Y eso lo está diciendo el partido que apoya a Sánchez.

GRAFCAT1555. BARCELONA, 18/12/2018.- El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, durante la segunda jornada del pleno del Parlament, en la que se verá la interpelación del PPC sobre la competitividad de la economía catalana y el debate sobre la protección de la infancia, solicitado por Ciudadanos. EFE/Quique GarcíaQuique García

Y hoy previsiblemente fracasará en Castilla y León, porque hasta el rabo todo es toro, salvo sorpresa inesperada, el acuerdo del PSOE y una parte de Cs, para que luego diga Arrimafas que no había una plan de la mano de Sánchez y que todo ha sido casualidad. Esto puede ser ir a por lana y salir esquilado porque Arrimadas ha protagonizado la versión más cruel del cuento de la lechera. Se veía gobernando en media españa, desplazando a Podemos como socio de Sánchez y quién sabe si gobernando. Y se ha encontrado con que el cántaro no tiene leche. Se ha quedado sin vajilla. Y a Sánchez no le ha ido mejor. Podemos le ha cogido la matrícula y ahí están.

POOL

Ahora la batalla en la Comunidad de Madrid, en la que se va a disputar un gobierno, populismo o democracia. Ayuso le llama comunismo o libertad, bueno, populismo o democracia, es decir, a un Pablo Iglesias que va por ahí diciendo que va a meter en la cárcel a Isabel Díaz Ayuso. Estos llegan al poder y meten a todo el mundo en la cárcel porque la acusa de no se sabe bien qué y no se sabe por qué razón de verdad habría que meterla en la cárcel, pero ya lo va diciendo. ¿De verdad quieren ustedes que pase lo mismo que ha pasado en otros lugares llenos de Colaus, Puigdemones o Junqueras, que han dejado sus territorios como Sánchez está dejando España? ¿De verdad quiere que pase lo mismo a Madrid?