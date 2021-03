El futuro de la pandemia en datos: ¿meseta o cuarta ola?

Los últimos datos de Sanidad apuntan a que los contagios en España se han estancado. El número de nuevos casos a 14 días por cada cien mil habitantes ha frenado su descenso y en varias CCAA incluso está subiendo. En COPE entramos al detalle de ellos.

En la tarde de este lunes 22 de marzo el Ministerio de Sanidad dará a conocer los últimos datos sobre contagios en España y arrojará algo más de luz sobre la situación que se está constatando en la última semana. Las últimas cifras conocidas corresponden al jueves 18, ya que el viernes 19 al ser festivo en varias CCAA el ministerio no las actualizó. Datos importantes teniendo en cuenta que acabamos de poner punto y final al puente de San José -con todas las CCAA perimetradas- y que la misma pauta se repetirá a partir del viernes 26, donde con el inicio de las vacaciones de Semana Santa, aumentará la movilidad aunque sea sin salir de la provincia.

¿Y qué dicen estos datos para empezar a ponernos en alerta sobre la posibilidad de que estemos en el inicio de la cuarta ola como ya está ocurriendo en varios países europeos? Pues que por lo pronto que hemos llegado a una meseta, a un estancamiento. Los contagios no descienden más. Las cifras no son malas en general. De hecho, son buenas y cumplen con el criterio de la Organización Mundial de la Salud de no sobrepasar los 200 casos por cada cien mil habitantes.

Hoy la media nacional está en 128. Pero hemos subido levemente desde el martes 16 que nos quedamos en 126. Muy leve sí, pero es que no se había registrado una subida en dos días consecutivos desde finales de enero, justo con el 'pico' de la tercera ola. El martes 26 de ese mes la Incidencia Acumulada a 14 días en España llegó a 893. El miércoles 27 a 899. Ya a partir del jueves 28 de enero comenzó la bajada. La parte positiva está en esa IA a 7 días. Aún hoy se contiene y según los datos del pasado jueves se sitúa en 61,47.

DIFERENCIAS ENTRE CCAA

La media nacional de contagios se mantiene porque no todas las regiones se están comportando igual. En unas los contagios ya están subiendo, en otras se han estancado y en las menos incluso siguen bajando.

-Las que suben: Canarias, Ceuta, Melilla, Extremadura, Navarra y País Vasco.

-Las que se mantienen: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Madrid.

-Las que bajan: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y La Rioja.

A resaltar aquí que la situación geográfica de Ceuta, Melilla y las islas Canarias ayudan a controlar la transmisión. En el caso de Melilla es importante porque ahora mismo la ciudad autónoma tiene la peor tasa de contagios de toda España con 514 a 14 días por cada cien mil habitantes. Que Extremadura que fue de las peores CCAA en cuanto a contagios en la tercera ola está viendo como de nuevo vuelven a subir. Y que ahora la región con mejores cifras es la Comunidad Valenciana con 36 casos por cada cien mil habitantes.

POSITIVIDAD DE LAS PRUEBAS

Es el porcentaje de las PCR o antígenos que se hacen para detectar el COVID y que dan positivo. Es quizás la mejor cifra que obtenemos. Hoy la media nacional se ha estancado en el 5,35%. Y de ahí parece no moverse aunque llegó a estar a mediados de marzo en el 5,33. La Organización Mundial de la Salud recomienda que esa cifra no supere el 5%. El 21 de enero llegamos al 'pico' de la tercera ola con 17,60.

Aquí es cierto que ya hay 10 CCAA que cumplen con este criterio. Son Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja. Y otras que lo superan por muy poco. Son País Vasco, Cataluña y Canarias. La peor cifra la obtiene también Melilla donde hoy 11 de cada 100 PCR que se hacen dan positivo en coronavirus. No es un buen dato, pero está lejos de los 33 de cada 100 que se llegaron a registrar en la Comunidad Valenciana a principios de este 2021.