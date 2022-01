Herrera: "Además del mejor del mundo, Nadal es una persona épica y singular, y en cualquier caso admirable"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias, de un día que hace en el que hace algo más de fresco que ayer, en el que se acaba el mes de enero. Esto se fue,una de las 12 partes del año se evapora hoy y queraán 11 para poder estar en las uvas. ¿Qué tendremos a lo largo de este año? Madre mía, vaya usted a saber. Es todo tan incierto, en todos lo ámbitos menos en uno. en el queRafael Nadal es el mejor del mundo, lo demás, admite discusiones.

HERRERA VISITA AL REY JUAN CARLOS I

Miren, este fin de semana aproveché para poder visitar la Expo de Dubai, que es todo lo espectacular que ustedes pueden creer que sea la expo de Dubai, y un poco más seguramente. Estando en Dubai, aproveché para ponerme en contacto con el Rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y que yo le agradecí y le agradezco, como siemprelo he hecho. De Dubai a Abu Dabi hay una hora en coche.

¿Cómo me encontré al Rey Juan Carlos? En la página de COPE.es pueden encontrar la fotografía, sin trampa ni cartón, que el Rey me permitió hacernos. Le verán mucho más delgado y, desde luego, con un aspecto enormemente saludable. Es decir, el estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que pueda ser el de una persona de su edad. Está de aspecto como, la verdad, no lo he visto en mucho tiempo, la verdad sea dicha. .

Permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa, escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otras, ve informativos de televisión, está en contacto permanente con España. Intercambia opiniones con sus amigos, contrasta otras opiniones diferentes.

Claro, la pregunta del millón de dólares: si usted estaba con el Rey Juan Carlos, le diría el Rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Vamos a ver, cuando estás con un jefe de Estado, que ha sido jefe de Estado durante 40 años, preguntas puedes hacerle las justas. Pero si charlas, evidentemente, sale el tema. Y la respuesta se ciñe a la misma carta que él usó para anunciar que se marchaba de España. Aquella carta en la que hablaba de los momentos y la oportunidad cuando se dieran las circunstancias, y dice "esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando". ¿Y cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos...Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno.

Recibe amigos en su casa, se mantiene en forma, con la ayuda de un buen fisio, hace todos los días mucho ejercicio...Y por cierto, es un gran aficionado al tenis y Rafa Nadal. Esa mañana de sábado habló con Rafael Nadal. Le deseó muchísima suerte y él le dijo: 'Hombre, yo habría preferido a otro que a Mevdeved, pero haremos lo posible para ganar'

RAFAEL NADAL, EL MEJOR DEL MUNDO

Y efectivamente, yo hoy digo lo que decía Félix Manchuca el otro día en ABC, “oigan ¿se puede clonar a Rafa Nadal?” ¿Podemos sacar de dos o tres pelos y con ellos sacar 20 o 30 embriones de Rafa Nadal para dedicarle y poner uno al frente de un laboratorio, el otro en un yo qué sé, a ver si sacamos alguna de las olimpiadas? ¿Podemos…? Lo ponemos a negociar con la UE, lo que haga falta. No hemos visto nada igual, ha rebasado a McEnroe, a Connors, a Lendl, a Sampras, a Agassi, a Federer a todos…

Rafa Nadal besa el trofeo de campeón del Abierto de Australia 2022, su 21 título del Grand Slam.EFE

Pero fíjense ustedes, no solo es lo que ha conseguido Rafa Nadal es cómo lo ha conseguido. Es un hombre que venía hacía unos meses, estaba con muletas, que ha tenido y sigue teniendo conseguido permanentes molestias en un pie, acaba de pasar el covid, inactividad por meses de lesión, que empezó el torneo de Melbourne y ha ido mejorando a medida que iba ganando las eliminatorias y que llega a la final frente número dos del mundo, número dos del mundo, que es 10 años más joven que él y que es un indudable campeón llamado Medvedev y empieza perdiendo dos sets.

Oiga, usted y yo, de ser tenistas, seguramente si estamos contra el número dos del mundo, nos va ganando el primer set, el segundo y el tercero nos rompe el servicio y se pone tres a dos; lo más fácil es que pensemos, bueno esto ya me lo ha ganado el tío pues vamos a intentar hacerlo bien hasta el final y la cabeza alta y… No, no, no, esa es la diferencia de Rafael Nadal, que en ese momento, además del brazo y de las piernas y de su conocimiento técnico empieza a trabajar la cabeza, que es lo mejor que tiene, así bola a bola hasta la victoria final. Los demás tenistas tienen, pues un brazo igual de bueno y seguramente las piernas igual de buenas y técnicamente pues sabrán más o menos lo mismo, pero no tienen la cabeza. La cabeza además de: el esfuerzo, la superación, la fe en la victoria y la elegancia, hacen de Rafael Nadal no ya el mejor del mundo, de la historia, el mejor de España, el mejor deportista español de todos los tiempos, hacen de Rafael Nadal una persona épica y singular, y en cualquier caso admirable.

DEBATE SOBRE LA CANCIÓN QUE REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN EUROVISIÓN

Ha sido uno de los debates del fin de semana, no el único porque como este país es capaz de hacer debates absurdos en todo, si usted se asoma a los medios hay un debate porque ganó una canción en un festival de TVE que no se puede utilizar políticamente, con lo cual no vale no vale para todo, sobre todo para toda esta colección de imbéciles que viven del cuento de politizarlo todo.

Tres canciones estimables, oiga, de una de gallegas muy bien, la verdad que muy bonita, era mi favorita, fíjense, les dirá. El de una joven cubana y el de una joven catalana, pues tres canciones me parecían interesantes.

Bueno, pues un sistema de votación que invita a las teorías conspiratorias, hace que se haya formado un debate absurdo, tan sumamente absurdo en España a cuenta del Benidorm Fest y la canción que representa a RTVE en Eurovisión, que la verdad que invita a la risa. Por cierto, enhorabuena a TVE, que ha hecho muy bien y ha obtenido muy buenos resultados de ese programa, lo celebro mucho.

Pero como he leído en alguna, oigan dejen de decir gilipolleces, por favor. ¿Alguien se acuerda de quién ganó Eurovisión el año pasado y, sobre todo, qué decía la canción que ganó? Vamos a ver, que es un concurso musical, que no es el Congreso de los Diputados, donde algunos quiere llevar ahora mismo el debate este de… Estos debates y sobre todo cuando se entremezclan transversalmente con el feminismo suelen acabar en absurdos y este es un auténtico absurdo.

