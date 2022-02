Herrera: "Yolanda Díaz tiene que disimular el asquito de que le vote un centro derecha su reforma laboral"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es jueves, 3 de febrero del 2022. Está volviendo Sánchez de Dubai porque quiere llegar al Congreso a certificar un éxito suyo y un fracaso de sus socios de Gobierno, a ver si le casan todas las cosas y él puede salir de salir del Congreso diciendo 'veis como yo soy el centro y la moderación y además puedo pactar con todos'

Al final no ha ido a la cena que los empresarios que habían pagado 200 euros por fotografiarse con él por cenar con él y les ha dejado ahí tirados, no se hace eso con empresarios españoles que viven en Abu Dabi.

REFORMA LABORAL

La importancia de las leyes está en lo que dicen, no tanto en quien ha aprobado esas leyes o de qué forma y negociación se ha llegado a que funcionen. Es decir, que de esta reforma laboral lo importante es lo que dice la reforma y no si se se apoya en Frankenstein o no en Frankenstein, porque eso será una cosa que tendrá repercusiones políticas, a lo mejor internas, pero que no altera el sentido de la ley.

TE PUEDE INTERESAR: ERC mantiene su no a la reforma laboral y provoca una crisis entre el Gobierno y sus socios de investidura

Y la reforma laboral que se aprueba hoy en el Congreso es poco más o menos que la misma reforma laboral que había establecido el gobierno de Mariano Rajoy a la que se le han recortado las puntas.

La reforma laboral es la de Rajoy, que le han recortado las puntas



Hay dos o tres cosas, dos o tres arreglos, especialmente buscar la lucha contra la temporalidad, para que haya más acuerdos, más contratos indefinidos, etc...es una buena intención que ya veremos si finalmente tiene su respaldo en los hechos.

Pero lo importante es lo que dice esa reforma laboral. Ahora mismo el morbo está en ver como el hecho de que el Gobierno no apruebe esta reforma laboral con los votos de su alianza Frankenstein, se traduce en inestabilidad en el Ejecutivo.

Vamos a ver, Gobierno, sindicatos y patronal negociaron y llegaron a un acuerdo; la reforma laboral de Rajoy queda así, más o menos lo que era, pero con algún retoque. Y las partes le dicen al Gobierno 'oye, esto es lo que hemos pactado, lo que no puede ser es que luego vaya al Parlamento y haya grupos políticos que lo retoquen. Entonces singularmente la patronal le dijo, 'yo me bajo del acuerdo'. Y el Gobierno responde, ' no, no te preocupes, de una manera o de otra sale adelante tal y como lo hemos contado'.

Pero llega un momento en el que Esquerra y Bildu, cuando oyen que no pueden introducir ninguna de sus sugerencias, dicen ' no voto a favor de esa reforma'l. Y el Gobierno se pone nervioso. Bildu y Esquerra le dicen al Gobierno 'nos habías dicho que se iba a derogar la reforma laboral, lo habías firmado hasta con Bildu, habías dicho que esto era un horror y que había que derrumbarlo y ahora vienes con todo lo contrario y encima no me pides la opinión y sí me exiges el voto. No te voto'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Yolanda Díaz tiene que disimular el asquito que le da que le vote un centro derecha su reforma laboral

Audio









CON ARRIMADAS SÍ

Entonces el Gobierno se pone a buscar voto alternativo y encuentra a Ciudadanos. ¿Se acuerdan de aquello de con Rivera no?, pues con Arrimadas sí.

Votos de centroderecha que creen que apoyando esa reforma sale una reforma que interesa el país. el PP no ha reconsiderado su voto, ¿se podía haber abstenido? seguramente sí, pero sabe cual es su estrategia.

¿Quién sale bien y quién sale en esto tocado? Yolanda Díaz sale muy tocada de este asunto porque si saca la reforma laboral con votos de ciudadanos y UPN ya no podrá presumir de ser la líder de las izquierdas que ha cambiado el sentido de los trabajadoresy su futuro gracias a la izquierda y por ahí dando vueltas por España recogiendo los detritos de la política, Colau, Mónica Oltra y demás.

Y además tiene que disimular el asquito que le da que le vote un centro derecha su reforma laboral. Eso hace que su proyecto se desmerengue.

Porque el 'no' de Esquerra hará que el PSOE retrase la mesa de dialogo con la Generalidad; lo que dice la Generalidad que es una mesa de negociación para conseguir la amnistía y lo que el PSOE dice, que es una mesa bilateral para ver avances de las trasferencias.

El Gobierno para sacar la reforma laboral que quiere Bruselas, tiene que aceptar la humillación de que le saque el acuerdo el centro-derecha

No habrá muchas trasferencias con las que Aragonés pueda presumir que está adelantando camino hacia la independencia soñada, que no va a llegar nunca. Eso hará que pierda el apoyo de los Comunes, Podemos, y por tanto traslade alguna inestabilidad al gobierno de la Generalidad

El Gobierno para sacar la reforma laboral que quiere Bruselas, tiene que aceptar la humillación de que le saque el acuerdo el centro-derecha.



Es un buen momento de preguntarse si se arrepienten de aquella palabrería, mentira de 'derogaremos la reforma laboral'. Pues miren, al final nada, negociaron gobierno, patronal y sindicatos un acuerdo que no podía ser retocado. Han enfadado a sus socios, queda mal Yolanda Díaz, y bien Pedro Sánchez, que piensa 'qué centrista soy, esto me conviene para los ciclos electorales que han de llegar'.

CRISIS DE UCRANIA: FILTRACIONES

Y la crisis de Ucrania nos ha dejado un posible capítulo de ridículo patrio que puede tensar todavía más la relación internacional. Ayer El País publicó en exclusiva unos documentos en los que Estados Unidos y la OTAN ofrecían a Rusia negociar un acuerdo de desarme sí Moscú se comprometía a rebajar la tensión en la frontera. Es una información muy sensible, información confidencial, que llega al periódico más cercano a Sánchez, bueno el periódico de Sánchez y que ha cabreado mucho a Rusia en el peor momento.

La crisis de Ucrania nos ha dejado un posible capítulo de ridículo patrio que puede tensar todavía más la relación internacional.

El Kremlin ha dicho que los documentos son veraces y que le pregunten a la Moncloa de dónde sale esa filtración. El único lugar donde se ha filtrado de todos los países que son miembros de la OTAN, es España. El Gobierno de momento calla, es otro manotazo la credibilidad internacional de España.

El Gobierno de momento calla, es otro manotazo la credibilidad internacional de España

Se estará preguntando Sánchez todavía por qué no le invitan a las cumbres europeas de Biden con los líderes europeos. Para qué, ¿para que al día siguiente salga filtrado en El País?

Y todo eso tiene consecuencias en conflictos abiertos como este. Porque filtrar esos documentos en plena crisis diplomática, el día en el que se presenta la embajadora de Estados Unidos al Rey, con tropas en las fronteras, con unos y con otros dando pasitos, no ayuda, hace más daño, especialmente a los ucranianos.



Y alguien sabrá quién lo ha filtrado ¿alguien del Gobierno? Pues hay que ser muy mastuerzo. A lo mejor incluso ha dicho Rusia ¿Quiénes son los tontos más tontos que hay por aquí? Los españoles. Lo vamos a filtrar y así tenemos nosotros la capacidad de decir 'cómo es la OTAN que va por ahí filtrando papeles'. No lo descarten tampoco, la maldad es infinita y la tontería también.

TE PUEDE INTERESAR: Herrera: "La Ley de Vivienda es injerencia, invasión, populismo, chavismo y, sobre todo, propaganda"

Audio