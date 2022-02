ERC mantiene su no a la reforma laboral y provoca una crisis entre el Gobierno y sus socios de investidura

Este miércoles, a última hora de la tarde, UPN y el PDeCAT confirmaban que van a votar a favor de la reforma laboral que este jueves se vota en el Congreso. Con estos apoyos, el Gobierno se asegura que la nueva ley, que tantas negociaciones acumula, saldrá adelante. Eso sí, los socios de investidura de Sánchez votarán en contra, una decisión que debilita la alianza entre estos y la coalición.

Tras cerrar el texto con patronal y sindicatos, Yolanda Díaz se centró en recabar los apoyos necesarios para dar luz verde a la reforma, pero sus socios habituales no se lo han puesto nada fácil. La titular de Trabajo apostó desde el primer momento por pactar con ERC, como socio preferente del Gobierno, pero finalmente no ha conseguido su objetivo.

El 'no' de ERC a la reforma laboral

Este mismo miércoles, Díaz avisaba de que había propuestas sobre la mesa "sin responder", en una clara advertencia a los de Rufián, mientras que los comunes en Cataluña amenazaban con retirar su apoyo al gobierno de ERC si los republicanos no avalaban la norma. Consideran que esta falta de apoyo supone una ruptura de la confianza y creen que ERC "hace pasar motivos electoralistas por encima de los avances que supone la reforma", pese a que el portavoz de los republicanos en el Congreso lo niega.

Gabriel Rufián, que acusa indirectamente a Díaz de no moverse y hacerles apoyar un "trágala", reiteraba que no se sentirán culpables si vuelve la reforma del PP, ya que el Gobierno les prometió derogarla y "y no se puede llegar aquí y decir que son lentejas". "Escucharemos hasta el último minuto, pero para negociar hay que hablar y hoy por hoy están más preocupados por vender su relato", eran sus palabras.

Bildu califica el apoyo de Cs como "una herida en el bloque de investidura"

Por su parte, EH Bildu también votará no este jueves en el Congreso, en lo que han calificado como una reforma "light". El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha afirmado que su partido "mantiene la mano tendida para recuperar los derechos arrebatados y nivelar la balanza entre los que mandan y los trabajadores" e insiste en una derogación "íntegra" de la reforma laboral para cumplir el compromiso que adquirió con sus votantes.

Además, el portavoz ha apuntado que el apoyo de Ciudadanos a la convalidación de la reforma laboral acordada entre el Gobierno, los sindicatos UGT y CC.OO. y patronal, supone "una herida en el bloque de investidura", aunque ha puntualizado que "no significa que haya una fractura definitiva". "Vamos a trabajar para rehacer el bloque de izquierdas. Si se apoyan en partidos de derechas dudo que la clase trabajadora vaya a ganar mucho", ha afirmado.

"Cuando se empiezan con estas cosas, dejan arañazos", asegura el PNV

El PNV también se mantiene en el no con los convenios vascos como argumento. Así lo ha reiterado este miércoles, el presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, que ha explicado que su partido ya trasladó con anterioridad a las tres partes que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales es "esencial", pero no se incorporó a la reforma, que, a su entender, no se "modifica" por la incorporación de este elemento.

Respecto al apoyo de Cs para sacar adelante la reforma, Suso ha señalado que hay "diferencias importantes" porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "no quiere saber nada de Cs y es su reforma". Además, a su entender, al PSOE "tampoco le interesa" un acuerdo con Cs porque "vienen más leyes, más problemas de este tipo" y, "cuando se empiezan con estas cosas, dejan arañazos". No obstante, ha precisado que al PNV le puede "molestar" esta situación pero, en función de cada ley, analizará "lo que nos interesa para Euskadi" y actuará al respecto.

Las cuentas para que la reforma laboral salga adelante

Salvo sorpresa mayúscula, el Gobierno conseguirá este jueves sacar adelante la votación para convalidar la reforma laboral que será aprobada gracias al apoyo de última hora del PDeCAT y de Unión del Pueblo Navarro, que se sumarán al voto garantizado de Cs y de media docena de pequeños partidos.

Los cuatro diputados del PDeCAT y los dos de UPN se unirán a los de Unidas Podemos, Cs, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC, que junto al PSOE alcanzarán los 176 votos a favor frente a los 173 noes de PP, Vox, ERC, PNV, JxCAT, EH Bildu, BNG, la Cup, Foro Asturias y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero.

Este acuerdo rompe momentáneamente la dinámica de mayorías parlamentarias con la que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se había ido apoyando durante toda la legislatura, de la que siempre formaban parte ERC, PNV y EH Bildu, e introduce en la ecuación a Ciudadanos, hasta ahora siempre en el bloque del "no". Un cambio de alianzas que puede ser un punto de inflexión en los acuerdos entre el Gobierno de coalición y los que fueron sus socios de investidura.