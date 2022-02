Herrera: "La Ley de Vivienda es injerencia, invasión, populismo, chavismo y, sobre todo, propaganda"

Audio

8 de la mañana del miércoles 2 de febrero. Como les decía a las 6:30h, para los antiguos maristas, para los maristas, educados en los maristas, el 2 de febrero es el día de la Virgen de la Luz, la Candelaria. Que hoy está presente más que nunca en su iglesia de San Nicolás, en Sevilla, para el que quiera ir a verla, hermosísimo altar. Bueno, y a todos los maristas un abrazo muy fuerte. Hoy eran los días de las fiestas del colegio y esas cosas, que suponía bueno dos días allí en medio, usted sabe alguna parada en la rutina escolar tan necesaria pero a veces tan pesadita ¿verdad chavales?, que vais al colegio ahora.





LA TRETA DEL GOBIERNO PARA SACAR ADELANTE EL DECRETO DE LAS MASCARILLAS EN EXTERIORES





Hoy es el día de España la Expo de Dubái y se ha ido Pedro Sánchez allí, pierdan la esperanza de que se quede, volverá. Podría quedarse él y volver el Rey Juan Carlos, pero no, volverá. Volverá porque aquí tiene varias cosas que le ponen –políticamente hablando-: una, el saber que gracias a la reforma laboral y la aprobación de la reforma de la reforma laboral, mete en aprietos un poco a su socio parlamentario Podemos y él queda como el omnívoro que come de todo y pacta con todos; dos, la Ley de Vivienda a través de la cual puede, sobre todo, seguir ejerciendo ese gusto suyo por la propaganda, que no solo es gusto, es también, además, del gusto por la propaganda el dinero que ha doblado exactamente la cantidad en inversión en propaganda este Gobierno, ha doblado. El que se utiliza en cosas para mayor gusto de este ególatra y que no se utilizan en ir, entre otras cosas, menguando todas las deudas que va adquiriendo el Gobierno de España en nuestro nombre, es decir, quienes la tenemos que pagar somos nosotros.

Bueno, y luego tiene por delante unos días en los que es dedicarse a ver si sigue bajando la cosa de la pandemia y las incidencias y los contagios y la ocupación de los hospitales, jugar con la mascarilla: a que se pone o no se pone, a que se decreta o no se decreta aunque eso sí vaya tener que torear algunas embestidas constitucionales que le van a seguir llegando. Por eso qué es lo que se encuentra Sánchez cuando vuelva de su paseíto por Dubái y por Abu Dabi: primero, que la mascarilla queda aprobada en el Congreso y lo han hecho con unatreta infame típica de este Gobierno. Juntarlo o meterlo en el mismo decreto que la subida de las pensiones más bajas, claro quién se opone a la pensión más baja, por lo tanto se aprueba la mascarilla en exteriores, que es un absurdo reconocido pues prácticamente por todos los expertos. ¿Qué tendrá que ver la mascarilla con la subida de las pensiones? Las churras con las merinas, bueno las churras con las merinas, ya les decía antes que al final son ovejas, al menos. Pero es que esto, qué tiene que ver. Bueno, es el desprecio a los procedimientos que tiene este Gobierno que por delante mañana tiene la aprobación o no de la reforma laboral. De esa reforma laboral que en realidad es el retoque de la reforma laboral de Mariano Rajoy y Fátima Báñez que es la que ha permitido seguir creando empleo, incluso en situaciones tan adversas con tanta destrucción como ha habido en España que es el país que más ha destruido, que más ha caído en su PIB y que más tarda en crecer, ya lo verán después con los datos de empleo del mes de enero.

Ahora bien, esta aprobación, si sale gracias a que Ciudadanos estaba ahí y dice me hago visible aprobando una reforma que es razonable y, sobre todo, evitando que metan mano los Frankenstein, bueno, vale de acuerdo. Lo único que hace es engordar el ego de Sánchez pero crea un problema en el seno del gobierno porque a Podemos le da asquito, asquito, asquito, votar a favor de esa reforma laboral que ha llevado adelante Yolanda Díaz igual que Ciudadanos, lo cual está tratando como sea que los Frankenstein se la apoyen también aunque luego le tenga que dar lo que tenga que darle. Si la reforma sale gracias a Ciudadanos, Sánchez se hinchará porque le deja el papelón a Podemosy él queda como el flexible que tiene alternativas. Todo lo que han dicho de la reforma laboral, todos estos “derogaremos, acabaremos…”, todo lo que izquierda dijo se ha quedado absolutamente en nada, porque además Bruselas quería este tipo de reforma y si no había, no había dinero con lo cual se acabó la palabra dada.

LEY DE VIVIENDA O PROPAGANDA





Y luego ayer también fue un día para enviar al Congreso una ley que entra dentro de esa especialidad de esta macrogranja que es el gobierno de Sánchez, las leyes que llevan incluida propaganda, simplemente propaganda. LaLey de la Vivienda que califican de avance social en contra de poderes reaccionarios. ¿Quién es el poder reaccionario? El Poder Judicial, que ¿qué hizo? Un informe diciendo, oiga, esta ley que usted va a sacar adelante desde luego se la pueden tumbar en el Constitucional, que seguramente es lo que pasará si hay recurso. Por varias razones: porque invade competencias autonómicas y porque además cuestiona la propiedad privada.

Pero, claro, la niña de la curva, Ione Belarra, dice que la Ley de Vivienda es un avance social pues tiente la ropa. Y, frente a poderes reaccionarios, que es el Poder Judicial, tiéntese la ropa. Las asociaciones de vivienda dicen que esta ley, hombre, reduce la oferta. Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España tiene que haber más pisos en oferta, eso es lo que hace bajar de verdad. ¿Qué tiene que tiene que pasar para que haya más pisos? Que el propietario de pisos, hombre, tenga seguridad jurídica elemental de que al menos no le van a pegar una patada en la puerta cuatro okupas y no los va a poder echar y que si uno no le paga, por la razón que sea, pueda solventar esa situación. Cuando no es así, pues qué quieren que les diga.

Es un ataque a la seguridad jurídica, además de un acto de chulería contra la Justicia. ¿Qué dice el Poder Judicial, que esto no va bien? Pues yo lo saco a ver ya… El Constitucional ya le he avisado varias veces y le ha dado algún que otro bochorno a este Gobierno, pero a ellos les da exactamente igual, no les disgusta, es al contrario, ellos hinchan el pecho. Es la esencia pura del populismo, que creíamos que solo era la característica de Podemos, no también es la de Sánchez.

Una enésima ley histórica, que además tiene dudoso recorrido. Le digo porque, mire: primero, el alcance máximo son 150.000 viviendas, se ha calculado, de un parque total en España de casi cuatro millones; que la aplican las comunidades autónomas, que ya han dicho los del PP que no la van a aplicar; tercero, que tardas en lo que estableces las tablas de referencia para decir a cuánto tiene usted que alquilar su piso, tardan 18 meses más o menos, que habrá hasta elecciones antes. Es una injerencia política, no es práctica, es una injerencia política en la propiedad que crea un precedente invasivo chavista, si me permiten ustedes. A los okupas aquí se les da barra libre, a los demás a apretarles. Podemos tiene mucho conocimiento de la vivienda, eso sí que es verdad, porque desde que han llegado al poder los tíos se han comprado unos casoplones con piscina, la verdad es que como agente inmobiliario saben mucho. Luego querrán incrementar el IBI de las viviendas vacías, ¿qué es una vivienda vacía? Un propietario que tenga un par de apartamentos en su ciudad ¿tiene obligación de alquilarlos? Es que lo tiene usted vacío, le voy a cobrar más. Y usted qué sabe si yo me doy un paseo por la tarde, y usted qué sabe si lo tengo para cuando vienen mis primos de visita, ¿qué es una vivienda vacía? Injerencia, invasión, populismo, y chavismo y propaganda, sobre todo, propaganda.