Herrera: "¿Merecemos los españoles que Sánchez nos cuente cuál es la postura, de verdad, del Gobierno?"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya es 25 de enero, ya son las 8 de la mañana, lson as 7 en Canarias de un dío que sigue ucraniano en general, pero también con la vista puesta en dos cosas, una a ver si el Gobierno saca la reforma laboral que la quiere sacar con sus socios de investidura, pero no están por la labor y la va a tener que sacar Cs y con lo que le pague al PNV por su voto y ya veremos, ya veremos. Y con la Ley de Vivienda que el Poder Judicial acaba de emborronar diciendo que eso es churrete, pero que, a pesar de ello, en Consejo de Ministros quiere sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Consejo de Ministros que se va a celebrar hoy y en el que me imagino que hablarán de Ucrania. De lo que no podrán hablar es de lo que hayan dicho en la videoconferencia que ha convocado el señor Biden con líderes europeos y en la que no ha estado el señor Sánchez. Y ahora, si quieren, analizamos por qué no ha estado el presidente de un país que va a ser sede de la cumbre de la OTAN, bueno, sobre papel, pónganlo en interrogante porque vaya a saber lo que pueda pasar.

El Gobierno español tiene dos partes: está el del ardor guerrero y los del 'no a la guerra'

Vamos a ver, Sánchez ha entrado, la verdad, en ardor guerrero y se ha puesto a disposición de la OTAN. Y digo Sánchez y no digo el Gobierno español, porque el Gobierno español tiene dos partes, y una, está en el ‘no a la guerra’ que es un no a la guerra no dicho a Putin, sino dicho a los Estados Unidos. La firmeza que exhibe Pedro Sánchez en este ardor que le ha entrado por ser un miembro más de la OTAN tiene algunas claves que vamos a intentar desentrañar. Miren, España tiene que lidiar con bastantes dislates internos que pueden arruinar cualquier estrategia, por mucho sentido que pueda tener esa estrategia. ¿Qué busca España, decirle a Estados Unidos aquí está el tío?; por si se ponen las cosas feas, ¿aquí están mis fragatas? Bien, es un socio de la OTAN, es un aliado fiel de EE.UU. tiene que hacerlo. Hombre, tú buscas que EE.UU te tenga en cuenta como socio preferente y te pueda echar un capote si lo de Argelia y Marruecos se sigue poniendo feo, o si a Marruecos le da por hacer una tontería en Ceuta y Melilla. Pero nuestra credibilidad es muy limitada porque tienes dentro del mismo Gobierno a un partido pro iraní, pro ruso y eso te hace un bicho raro como país occidental.

Y luego el pasado antiamericano que se labró el PSOE con Rodríguez Zapatero yéndose a Iraq, sentándose ante la bandera y tal y que cual, eso son cosas que los americanos no olvidan. ¿Por qué no han estado Sánchez en las conversaciones que ha organizado el señor Biden con el primer ministro polaco, el francés, el alemán, el italiano, el británico y el Secretario General de la OTAN? Pues por la presencia de ministros comunistas anti OTAN a los que no se les quiere dar información sensible. España tiene altos cargos, secretarios de Estado ligados al narcoterrorismo de las FARC como es el tal Enrique de Santiago. ¿Qué esperan?

Biden y la OTAN no se fían de Sánchez

Miren, la videoconferencia de Biden era una videoconferencia archi encriptada, muy encriptada, con las normas de seguridad de la OTAN que tienen distintos niveles: confidencial, secret, top secret y cosmic top secret. Pues esta última era cosmic top secret.

Se estudia mucho los riesgos de los contactos de quién va a ser el interlocutor, de qué debilidades tiene y qué debilidades puede crear a la seguridad activa. Y, cuando tú tienes un Gobierno social comunista, con aliados totalitarios, enemigos de la democracia, enemigos de las democracias más avanzadas, partidarios de regímenes abyectos, lógicamente, no te puedes permitir ninguna filtración. Además, si quieren hablamos de la irrelevancia de España en el mundo.





En la frontera de Ucrania, hay más de 100.000 soldados rusos, 120.000 por un lado, más los que tienen en Bielorrusia. Y está Putin advirtiendo que, en cualquier momento, da el placet para ocupar un país y ponernos a las puertas de un peligro real de la guerra. Pero, miren, Rusia se puede poner farruca porque el gas y el petróleo que vende a Europa, se lo puede colocar en parte a China y otros países, y Europa está indecisa por varias cosas: primero, porque Alemania dependen al 100% del gas ruso y Rusia, también, tiene que calcular que puede haber sanciones de draconianas que le puede imponer la Unión Europea y, oiga, Rusia exporta la mitad de su petróleo a Europa y el 70% de su gas, en fin, nos vende demasiado como para estar a malas. Ahora mismo, los norteamericanos han establecido un contacto con Qatar, atención a eso, para que Qatar suministre gas a Europa y, de esa manera, se evite un escenario inflacionista que puede reventar la economía mundial y que tampoco les interesa a los países del Golfo. Ya les digo hay muchas conexiones en todos estos asuntos que hace que la prudencia sea algo más que un factor a tener en cuenta, aunque, evidentemente, la incertidumbre siempre es el escenario en el que nos encontramos cuando vemos por delante un enfrentamiento posible.

Pero más allá de todo ello, hay una reflexión que los españoles debemos hacernos. ¿Merecemos que nuestro Gobierno nos cuente, de verdad, cuál es nuestra posición? Sabemos lo que piensa Macron, sabemos lo que piensa Sholz, Dragui, algunos son partidarios de rebajar la tensión, otros de acercarse a Putin, otros de templar gaitas, pero ¿sabemos exactamente cuál es la posición de Pedro Sánchez? Hoy escucharemos en el Congreso al ministro Álvarez, pero el ministro de Exteriores lo que va a dar es la posición de la partes socialista del Gobierno, pero ¿y la otra? No es todo el Gobierno, ¿la otra está en ayudar a Ucrania para que no sean vasayos de Moscú, para que no se repita la historia o no?

Miren, Esquerra Republicana ha amenazado al Gobierno con enfriar todos los pactos si se aprueba la reforma laboral con Ciudadanos, por ejemplo, eso le incomoda enormemente a Pedro Sánchez porque él quiere que le apoye Frankenstein, igual que en esta cuestión de Ucrania quiere que le apoye su alianza, no el PP, pero no puede porque tiene a los del ‘no a la guerra’.

Tenía otras alternativas, pero se ha quedado con Bildu y Esquerra

Con ese escenario, con un Gobierno pactando con Esquerra, con Bildu, cómo va a tener ningún empresario inversor, ciudadano, confianza en España, si este Gobierno aprueba barbaridades, engaña sus socios , aprueba una cosa y la contraria, prepara palos fiscales. Los mismos chavistas -que apoyan a Rusia-, ayer arremetieron contra el Poder Judicial por decir en su informe sobre la Ley de la Vivienda que tenía trazos de inconstitucionalidad. ¿Cómo se puede gobernar con unos tíos, que cada vez que un poder del Estado actúa con solvencia e independencia, salen en manada a insultar y a intentar derribarlo? Pues estos son los socios que ha elegido Sánchez para gestionar Presupuestos, para gestionar la peor crisis económica desde la Guerra Civil, para aprobar leyes, para gastar millones de fondos europeos. Tenía otras alternativas, pero eligió esta y la ha mantenido contra viento y marea hasta tal punto, ayer decía Pablo Casado, de no informar al Jefe de la intervención de cuál es la postura española ante una crisis mundial de la categoría que estamos viviendo ahora mismo.

Sánchez no puede pedir comprensión y esperar que alguien en España o fuera de España confíe en él mientras esté intervenido por una coalición de majaderos que nunca engañan, que siempre defienden lo peor. ¿Merecemos los españoles que Sánchez nos cuente cuál es la postura, de verdad, del Gobierno español? ¿Lo va a hacer? Claro que no. Se hace fotos haciendo el Sanchinflas con un teléfono y el casco de Gila y la cartera de presidente haciendo ve que habla con alguien. Propaganda, exclusivamente propaganda y mientras tanto el mundo sigue girando a una velocidad que a veces se nos escapa”.

