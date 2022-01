Herrera habla claro del motivo por el que Biden ha dejado fuera a Sánchez de sus conversaciones sobre Ucrania

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación en Ucrania y por la evolución de la pandemia dentro de nuestras fronteras: "Están pasando muchas cosas en el mundo, pero en España seguimos con la preocupación de la pandemia porque seguimos en una especie de meseta. La tendencia a la baja pero muy poco y la situación en los hospitales parece estar instalada en esa meseta: "Este martes hay Consejo de Ministros, donde se hablará de Ucrania y también de otros asuntos como la subida de las pensiones y la ley de la vivienda, donde queda claro un churrete marca de la casa de este Gobierno".

En relación con la crisis de Ucrania, el director de 'Herrera en COPE' ha analizado cómo será la comparecencia del ministro de Exteriores este martes en el Congreso de los Diputados: "Hoy comparece el ministros Albares en el Congreso. No va a hablar en el nombre del Gobierno, va a hablar de la parte del PSOE dentro del Gobierno. Este conflicto se está produciendo antes de una Cumbre de la OTAN que, en teoría, se va a celebrar en España, esto se debe poner entre interrogantes, porque no se sabe si va a haber una cumbre de la OTAN en un país en el que dentro de su Gobierno hay enemigos de la OTAN y de Estados Unidos. Es verdad que a Sánchez le ha entrado una especie de ardor guerrero que muchas veces no demuestra en su propio país. Lo que sí se sabe que Sánchez no va a estar en las conversaciones de Biden con algunos líderes europeos. El motivo por el que no está es porque en su Gobierno hay ministros comunistas anti-OTAN".

También, el comunicador ha explicado el motivo por el que Sánchez está fuera de las conversaciones con Biden en el que se tratan asuntos secretos sobre la situación en Ucrania: "En estas videoconferencias van a dar una serie de pautas muy secretas. En la OTAN se valora mucho la seguridad de los interlocutores. Es decir, se estudia las debilidades en términos de seguridad que se pueden generar ante interlocutores no seguros. En este sentido, nuestro Gobierno, con socios totalitarios, no son una buena garantía. Esto es un bofetón en toda regla para Sánchez. Puede hacer todo lo que quiera con sus fotitos al estilo Gila, pero la realidad es muy diferente".

"No sabemos si Rusia va a atacar, pero sí ha creado un escenario de incertidumbre. Seguimos sin saber los españoles cuál es la postura del Gobierno, porque en estas cosas sabemos que piensan Macron o Scholz, pero deberíamos oír a Pedro Sánchez, que por lo menos tendría que informar al jefe de la oposición. Pero esto es otro problema, porque Sánchez está muy molesto porque el que le apoya es el PP y no sus socios", ha concluido el director de 'Herrera en COPE'.