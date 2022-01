Herrera: "¿Saben lo que significa para la Unión Europea un colapso en Ucrania?"

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Miren, todo este asunto del que venimos hablando a lo largo de la mañana, hoy, de repente, antes le ponía el símil -a las 7 de la mañana-, como si de repente se hubiera caído una bandeja de platos a la izquierda del comedor y nadie estaba fijándose en aquel lugar y, de repente, ese estrépito hace que todos miremos hacia ese lugar. Bueno, eso es Ucrania, el este de Europa, Rusia y demás. Y, de todas las informaciones que hoy podamos conjugar, elaborar, manifestar, seguramente, a usted lo que le interesa es la respuesta a una pregunta: ¿está dispuesta Rusia a invadir Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que cien mil, doscientos mil, trescientos mil tíos entren en un país -que antes formaba parte de la Unión Soviética-, y que si ven ustedes y analizan el mapa es un poco el vientre bajo de Rusia, por donde siempre ha temido Rusia que le lleguen todas.

Bueno, esa es la pregunta, ¿ quién está en condiciones de saber si el Kremlin pretende invadir Ucrania o no? Si lo que pretende es que se cumplan los acuerdos de Minsk II o no Minsk II, de los que se quieren luego hablamos. Agobiarse, agobiarse mucho con esa cuestión, en fin, el mundo suele tener tendencia a pensar que un conflicto armado, en cualquier lugar, puede reproducirse en la esquina de su calle. Seguramente eso tampoco es así, pero nosotros los españoles no estamos en una isla (aunque algunos quisieran), aislada del mundo, formamos parte del engranaje de diversos tipos de asociaciones políticas y militares, políticas como la Unión Europea o militares como la OTAN y en función de lo que se decida, nosotros tendremos que intervenir aunque no haya en España tradición de pensar que, efectivamente, hemos enviar hombres y mujeres a un conflicto que no forma parte de nuestros problemas internos.

Putin, como todo ruso, añora la URSS

Bueno, vamos a ver, Fukuyama, acuérdense, a comienzos de los 90 dijo aquello de que con la caída de la URSS, esto era el fin de la Historia: así que todo el planeta ya va a ser democrático, liberal, capitalista, etcétera, etcétera, y no ha sido del todo sí. Rusia tardó en recuperarse pasó la fiebre de Yelsin, que llegó a plantear que los rusos entraran de lleno en el capitalismo, pero luego vino este, Vladimiro -que lleva 20 años sin moverse del sitio-, y que hombre, sí, Rusia es una sociedad en la que formalmente el sistema capitalista funciona, pero es una autocracia, es otra cosa diferente, con sesgo autoritario, corrupto y con una obsesión nacionalista profunda que tiene todo ruso: que es el sueño de la gran Rusia, de la casa Rusia, de la madre de Rusia, rodina, el sueño de la Rusia zarista o comunista (llámenla ustedes cómo quieran), que efectivamente dominaba su escenario que es muy grande y el aledaño, que le servía de protección, y ahora mismo sigue siendo así. Cuántos rusos dicen 'pero si antes teníamos Checoslovaquia y teníamos Polonia y Hungría era nuestra y Bielorrusia, que para ellos es una región más de Rusia, y etcétera y etcétera... y los Bálticos, que ahora no son ya de la OTAN, son de la Unión Europea, encima.





Bueno, eso ha llevado a los sueños de Putin a recuperar el lugar en el mundo. Ucrania es un país que lleva 8 años de guerra porque Ucrania, porque Kiev movió ficha para ingresar en la Unión Europeo y eso a Moscú le descuajerincó, literalmente, y cómo respondió, quitándole Krimea con soldados sin bandera, pero quitándole Krimea con milicias de facto que han conseguido la independencia de territorios más al este de Ucrania.

El colapso del gas, lo peor para Europa y para España

¿Qué pintamos nosotros en Ucrania? ¿ Por qué nos interesa Ucrania? Es cierto, a lo mejor para la OTAN, que Ucrania -si mira en el mapa una vez más-, está muy cerca de Moscú, en términos militares es un paseo. Eso a Moscú le inquieta mucho. Y lo que quiere Rusia es que la OTAN y la Unión Europea den garantías de no van a permitir el ingreso de Ucrania en sus filas, es decir, la OTANy la Unión Europea, tras el petardazo de Afganistán, por cierto, están en la tesitura de reconocer que Rusia tiene derecho de tratar a sus países vecinos como vasallos, sin plantar cara. Biden dijo el otro día, en el aniversario de su toma de posesión, 'hombre, si solo es una incursión lo que hacen los rusos pues no responderemos'. Eso es como decirle a Vladimiro, 'Vladimiro tira pa alante que...', y Vladimiro ha desplazado a la frontera con Ucrania unos cien mil soldados, que tú no los movilizas para irte de romería, tú los movilizas porque ahí tienes todo lo necesario para invadir un país.





Bueno, así que entre una cosa y otra... y un elemento más: la Unión Europea necesita el gas ruso y ese gas ruso y el gas asiático pasa precisamente por Ucrania. Un colapso en ese lugar, ¿saben lo que significa? Si simplemente Vladimiro, reduciendo un 20%, este año, su su venta de gas, su exportación de gas, ha creado lo que ha creado en Europa, se ha puesto la tasa de inflación como se ha puesto en algunos países europeos, singularmente en España, imaginen si además estrangula esa zona del gas Europeo en un momento en el que Merkel jugó a cerrar las nucleares y el otro tres cuartos de lo mismo. Hoy hay una reunión a Ginebra entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores Ruso y ahí veremos qué es lo que se...

El Supremo ha creado un espacio de impunidad para el Gobierno

Y España, qué. Pues España, como les digo, esta disposición de lo que necesite la Alianza. Enviara pues algún buque, algunos aviones a Bulgaria, yo qué sé. Pero España tiene un Gobierno bicéfalo y hay una parte que sí, esté, pues Margarita Robles, para entendernos, pues lo que diga la OTAN. Pero hay otra parte, que es Podemos que está con Rusia, está con Vladimiro, no a la guerra, Vladimiro entra con con misiles sostenibles,eso sí, en Ucrania y que, además, sabe que Rusia si se enfada ejercerá una maniobra de apoyo a regímenes como Cuba, Venezuela, Nicaragua... Pero no una maniobra verbal, no, no, el envío de efectivos a cada uno de esos tres países, con lo cual, consolida a tres sátrapas muy del gusto de Podemos. Acabáramos, para qué querermos más.

Y de España, qué. De España hay dos cuestiones: una, lo mismo que había una pregunta para lo anterior hay una pregunta para estas dos, ¿sacará adelante la reforma laboral tal cómo está el Gobierno o no la sacará con sus propios socios, con sus propios socios?





Y, la otra pregunta es: ¿por qué el Supremo ha decidido no admitir ningún recurso a los indultos del procés? Es verdad que se veía venir, pero a base de requisitos imposibles, el Supremo ha creado un espacio de impunidad para la Administración y para un Gobierno que se permite dar indultos para golpistas, golpistas de una importancia capital, por su propia conveniencia, por su propia conveniencia . Y eso dice el Supremo que no es recurrible. Bueno, habrá que verlo”.

