¿Por qué Rusia quiere atacar Ucrania? Estas son las claves para entender el conflicto

La tensión en la frontera de Ucrania no deja de aumentar y Rusia continúa con su amenaza de invadir el país vecino. Putin mantiene la presión militar en la frontera, donde ya cuenta con más de 100.000 soldados, una cifra que se podría "duplicar" en "poco tiempo", según apuntan desde Washington. Un despliegue que arrancó a principios de 2021, pero que tiene su origen años atrás.

Fechas clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Ucrania pasó a ser un país independiente en 1991, con el fin de la Unión Soviética, aunque la tensión de Rusia con su país vecino ha estado siempre latente. En noviembre de 2013, el presidente de Ucrania suspendió la firma de un acuerdo de asociación a la Unión Europea, debido a presiones de Rusia, que a cambio le dio contraprestaciones económicas. Este hecho provocó el descontento de la población, que se manifestó el 24 de noviembre contra el Gobierno.

El presidente ucraniano se vio obligado a huir, mientras fuerzas rusas intentaban forzar la anexión de Ucrania a su país. El 16 de marzo de 2014, Crimea aprueba su anexión a Rusia en un referéndum con el 97% de votos a favor. Un hecho que provoca el fin de la colaboración de la OTAN con Moscú, y sanciones por parte de EEUU y la Unión Europea.

Dos meses más tarde, después de protestas en varias ciudades ucranianas a favor de integrarse en Rusia, se inicia una guerra en el este de Ucrania. En septiembre de 2015, se firma, en Minsk, un acuerdo para poner fin a la guerra, con un alto al fuego que dura apenas unos días. Finalmente, en diciembre de 2019, Putin y el nuevo presidente ucraniano, Zelenski, acuerdan retomar la paz en Ucrania.

Hace un año, Rusia empieza a situar tropas en sus fronteras con Ucrania, y en abril, desde la OTAN ya apuntan a "la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión a Crimea". En agosto de 2021, un grupo formado por 46 estados y organizaciones, entre los que se encuentra la OTAN, firman lo que se conoce como la Plataforma de Crimea, en la que exigen a Rusia la devolución de la península a Ucrania.

Hace poco más de un mes, a principios de diciembre, Estados Unidos ya aseguraba que Rusia preparaba una invasión de Ucrania, y la Unión Europea amenazaba con "sanciones enormes" si esto ocurría. Hace escasos días, tanto Washington como la OTAN se han reunido con Rusia para rebajar la tensión, pero las reuniones han concluido sin avances.

Despliegue militar ruso

En las últimas horas, Moscú ha intensificado la presión con el envío de nuevas tropas, y es que, además de los soldados, procedentes de guarniciones de Siberia y el Lejano Oriente ruso, este jueves llegaron en tren a Bielorrusia tanques, vehículos blindados y camiones de transporte militar, que se suman a los ya presentes en los distintos puntos de la frontera entre Ucrania y Rusia.

Por otro lado, la armada rusa está preparando maniobras navales a gran escala, calificadas como unas de las mayores de la historia. Contarán con 140 buques, 60 aviones y casi 10.000 soldados. Los buques y aviones rusos se ejercitarán tanto en las aguas territoriales como en las internacionales, y también se llevarán a cabo maniobras separadas desde el mar Mediterráneo al del Norte y Ojotsk, al Océano Pacífico y la parte nororiental del Atlántico.

Ucrania acerca posturas con occidente

La amenaza de Rusia está más viva que nunca, pero hay que tener en cuenta las diferencias entre Ucrania y Crimea. El país rodeado de tropas rusas, en una frontera de 1.200 kilómetros, tiene una extensión similar a España y una población de unos 44 millones de habitantes, de los cuales tres cuartas partes aspiran a integrarse en las instituciones democráticas europeas. Además, desde la llegada al poder del actual presidente ucraniano, Zelenski, en 2019, el país no ha dejado de mostrar su intención de acercarse a la OTAN, un hecho que ha puesto en guardia a Putin, que espera disuadir a Ucrania de sus intenciones, con una posibilidad real de invasión.

En 2014, Ucrania selló un pacto con la OTAN para modernizar su ejército, y dos años más tarde, firmó un acuerdo de libre comercio con la UE. Zelenski es el presidente más proeuropeo que ha tenido el país; actor, guionista, productor y director de cine antes de llegar a la presidencia, lleva dos años afianzando sus relaciones con occidente, aunque no ha conseguido su ingreso en la OTAN, ya que la organización lo está dilatando, con el fin de evitar un nuevo enfrentamiento con Moscú.

Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el presidente ucraniano y el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, tras la cual, Zelenski se dirigió a su país, pidiéndole que no caiga "preso del pánico".

"¿Acaso no es esa la realidad desde hace ocho años? ¿Acaso la invasión no comenzó en 2014? ¿Acaso la amenaza de guerra surgió solo ahora? Estos riesgos no existen un día y ahora no son mayores, simplemente hay más expectación" afirmó el líder ucraniano, añadiendo que su país "no quiere la guerra, pero está siempre preparado para ella".