Herrera: "Este gobierno de izquierda extrema no se atreve a que se inunde el mercado de test de antígenos"

Señoras señores buenos días.

¿Cómo les va damas y caballeros? Aquí en covid y en Cope todo bien. Como decía el inolvidable Antonio Garmendia, parece que hoy estoy un poco peorcito no nada preocupante.

PRECIO DE LOS TEST

Hoy teóricamente es el día que el Gobierno nos va a fijar el precio de los test de antígenos después de que hayamos pasado todas la escalada de la sexta ola pagándolos a precios que triplican la media europea, triplican. Pero miren, regularizar los precios o intervenir en los precios tiene dos caminos; uno a través del mercado y otro a martillazos, a través de la acción de los gobiernos. ¿por qué fracasaron los gobiernos totalitarios que querían otro tipo de economía planificada? Porque decidieron que quien tenía que poner el precio de las cosas eran los ministros y no el mercado y por eso fracasaron.

Bueno estos iluminados absurdos, pazguatos, elementos de este gobierno de izquierda extrema y de extrema izquierda no se atreven que aquí precisamente se inunde el mercado -hay test de antígenos para aburrir, para que nos metamos un palito cada uno por la nariz cada 10 minutos.- que se venda en determinados establecimientos como ocurre en otros países europeos y el precio se abarate. Pero no, como tienen aversión a la libertad de mercado, -es lógico en un gobierno social comunista-, este gobierno ha dicho que ellos van a fijar el precio de las cosas. En la mayoría de países de Europa se puede comprar los test en los supermercados y a bajo precio, aquí no, hay que comprarlos en farmacias y al precio que diga el gobierno o la ministra esta estupenda que tenemos de Sanidad o cualquier tonto de economía.

CAOS EN LAS BAJAS

Por otro lado sigue el caos con la tramitación de bajas. Muchas empresas están teniendo serios problemas de funcionamiento por la acumulación de bajas que están mermando las plantillas. Sin ir más lejos, aquí estamos en cuadro y el nuestro es un trabajo que nos permite teletrabajar a la mayoría. Otros no. En EE.UU. la falta de trabajadores por contagios está causando un bloqueo de las redes de suministro y el desabastecimiento de productos en supermercados. Y ojo a esta cuestión porque el Gobierno ni está ni se le espera una vez más

Algunas comunidades han decidido agilizar trámites admitiéndo la baja y el alta en el mismo acto. Otras autonomías creen que esa fórmula no tiene seguridad jurídica y reclaman al gobierno una respuesta de carácter nacional y el gobierno ha respondido con un tweet. A él que no le molesten, oiga que yo estoy decidiendo el futuro de las flores y del mundoo de sí nos tenemos que alimentar con quinoa en lugar de chuletones, que las comunidades hagan ajustes informáticos para realizar esos trámites, osea que se apañen como puedan.

La medida reduciría en un 50% la presión sobre la atención primaria. Hay médicos que están dedicando el 90% de su tiempo en atención primaria a dar altas y bajas y no a tender a un señor o una señora que tenga una determinada cuestión que no siempre está relacionada con el covid.

¿Y de la gripalización qué?

Pues el Gobierno mantiene la idea de cambiar las métricas de la enfermedad pero dice la ministra que después de superar esta ola de enfermedad hay una cosa que es cierta. Las cifras de la pandemia muestran estabilización. Hay muchos contagios pero se mantiene la situación con estabilidad, la de ocupación de UCIs y la ocupación de plantas, incluso desde algunas comunidades se informa de que efectivamente se estabiliza el número de contagios, es decir aquellos que advirtieron antes de acabar el año anterior que en llegando a la mitad de enero estaríamos en el pico de las cosas y a partir de ahí veríamos qué tipo de descenso se producía, seguramente estaban en lo cierto.

EL PRECIO ERAN LOS ASESINOS DE ETA

Luego hay algo que se veía de venir. No había que ser un lince para entender políticamente que efectivamente todo aquello que decía unas veces Bildu, todo aquel acercamiento del PSOE a Bildu como partido progresista, esa incorporación del PNV al movimiento Frankenstein para que fuera presidente Pedro Sánchez, tenía un precio y el precio eran los asesinos de ETA, que los asesinos de ETA pudieran dejar la cárcel.

Como no se puede -a algunos les gustaría- coger y decir tú vete la calle, como indultaron a los golpistas catalanes ¿qué hacemos? trasladarlos a todos lo más cerca posible del País Vasco y a los que podamos dentro del país Vasco y luego le damos las llaves de la transferencia al gobierno Vasco y que se inventé algo para sacarlos a la calle.

Eso no había que ser un lince para adivinarlo. Pues ahora el gobierno vasco se prepara para poner en la calle a los etarras que tiene recluidos en sus cárceles, ¿cómo? apuntándoles a cursillos de artesanía o de jardinería, incluso además ha tenido la felicidad de crear un lema para esta campaña que se llama 'abrir la puerta a una nueva vida'. Se necesita ser además obsceno, abrir la puerta a una nueva vida que es lo que hicieron los asesinos de ETA con sus víctimas, le abrieron la puerta, te vas a ir al cielo, eso sí, con bastante plomo dentro.

Bueno pues el gobierno vasco ¿verdad Urkullu? le va a abrir la puerta a una nueva vida porque tiene las competencias penitenciarias, con recochineo, es decir convirtiendo a los asesinos en jardineros y artesanos y peleando con Bildu para ver quién es el más generoso porque el PNV está viendo como Bildu se le acerca a las barbas. Un Bildu-ETA-Otegui, el que dijo hay que mantener a este gobierno de Pedro Sánchez porque con este es con el único con el que podremos sacar a la calle los 200 presos que tenemos.

Verán que dentro de cuatro días ninguno de los asesinos que todavía tienen años muchos años por purgar estará en la cárcel.

Bildu-ETA con el que podría pactar el partido socialista Vasco, que ha puesto unos cuantos muertos sobre la mesa a lo largo de estos años en colaboración con Podemos para desplazar al PNV.

Es decir, un gobierno Bildu- partido socialista vasco, Podemos y todos los presos en la calle organizando todos los ‘ongi etorri’ necesarios y una vez se vacíen las cárceles de presos de ETA se llevan a los que estén cerca del País Vasco al interior del País Vasco. Con lo cual verán ustedes que dentro de cuatro días ninguno de los asesinos que todavía tienen años muchos años por purgar estará en la cárcel. Podrán celebrarlo gracias a que Pedro Sánchez quería ser presidente del Gobierno y estaba dispuesto a dar todo lo que hiciera falta saltándose cualquier límite de decencia para que eso fuera así; abrir la puerta a una nueva vida. Déjenme que sujetando el vómito les cuente otras cosas.

