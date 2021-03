Herrera: "A las Azúcar Montero las mujeres les importan regular, sobre todo si son de derechas"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es 24 de marzo, es miércoles y son las 08:00 horas. Miré, mañana será 25, que tiene muy buena rima, y así seguiremos hacia el futuro espléndido que caminamos. Hoy, miren, muchas alegrías no tengo, una de ellas es que se reanuda la vacuna de AstraZeneca, hay 900 mil dosis ahí en frigo y van a sacarlas a pasear. Y también la cuarta ola está ahí, está llamando a la puerta. Dirán, es usted un agorero, temerario... Todo lo que usted quiera, pero los datos de repunte indican que la cuarta ola está ahí. Puede ser más plana, más sosa, lo que ustedes prefieran, pero está ahí. Y llega la Semana Santa y ya verán ustedes como esta tarde en el Consejo Interterritorial se insta a las comunidades a que tomen alguna medida de mayor restricción. A lo mejor, esto que quedamos a las 23:00 horas que sea a las 22:00, que no sean seis en una mesa, sino cuatro.

Con todo, esta no sé si es la peor previsión de todo lo que nos tiene que ocurrir a lo largo de estos meses que quedan por delante. Insiste la ministra Darias que la vacuna va a llegar en grandes dosis en abril. Escúchenla.

Menos mal que también a las españolas porque ya pensaba que no las iban a vacunar. Con esto del lenguaje inclusivo me llevo unos sustos tremendos. Y no llevan seis millones de vacunados, llevan seis millones de inoculados, que no son seis millones de vacunados. Eso nos sigue poniendo en una cantidad que está muy lejos del 70%. Que no nos cuenten milongas, que se afronte la realidad como la ha afrontado el Banco de España.

El último informe ha sido como el árbitro cuando se gira, niega con la cabeza y dice que no ha sido gol porque el Banco de España ayer consultó las cuentas del Gobierno y le ha dicho al Gobierno que ni siquiera el 6,8% de crecimiento, en contra del 9,8% que espera el Gobierno, se va a producir, sino que como mucho a lo largo del año España puede crecer el 6% porque hay retraso en todo. Entre que no hay vacunas y que no hay fondos europeos, no hay ayudas... Le faltó decir que no hay cabezas excesivamente bien amuebladas, no lo ha dicho, y nos va a lastrar irremisiblemente.

Decimos ejecución de fondos europeos porque aquí la historia no es ya que esos fondos vayan a llegar tarde y seguramente menos de lo que estaba previsto, es que el Gobierno bonito de Sánchez anda retrasado en los planes de ejecución. Estamos en abril, no tienen todavía proyectos susceptibles de ser asociados y el primer trimestre del año se prevé una caída del 0,4 del PIB. Entonces, ¿cuándo va a ser la recuperación? ¿A partir de abril con una cuarta ola, con la Semana Santa capada? Ya veremos el verano qué es lo que nos da . Hombre, un país vacunado, con fondos y con ganas de ponerse en marcha evidentemente se recupera, pero los ritmos de recuperación...

Miren, en Italia esto lo han comprendido bien y han puesto a un tío como Mario Draghi al frente. Aquí lo que tenemos es a los fantásticos de la memoria histórica con ministras y portavoces parlamentarias que se dedican a comentar programas de televisión, a comentar sentencias apriorísticas, a no respetar la presunción de inocencia. Y, además, la mitad de ellos son cuando poco amateurs.

Miren, Pablo Iglesias no va a poder seguir siendo vicepresidente del Gobierno porque la ley electoral de la Comunidad de Madrid dice que tiene que dejar de serlo, no puede presentarse ni el presidente ni vicepresidente ni ningún ministro ni secretarios de Estado en ejercicio. Bueno, pues va a tener que dejar el Gobierno.

Ahora, la campaña de Madrid va a seguir siendo un festival de exageraciones, de imposturas que llevan a la vergüenza ajena, que si la presión homófoba como dijo Pablo Iglesias, que si Madrid no es una región segura para las mujeres, que si la Sanidad pública. Pero vamos a ver, dese una vuelta por Chueca, presión homófoba. Mira, cantamañanas, presión homófoba la de Irán, donde cuelgan a los homosexuales públicamente en grúas. A ti te financiaban la tele donde comenzaste a montar tu chiringuito político. Y las Azúcar Montero, hay dos Montero en el Gobierno, las Azúcar Montero ayer también intervenían. Irene Montero diciendo que Madrid es peligrosa para las mujeres. Hombre, desde luego para las que les hacéis escraches vosotros sí. El mismo día que decía esa estupidez fichábais a la activista que le montó un escrache brutal a Begoña Villacís cuando le faltaban dos días para dar a luz.

Y qué decirles de lo que consideran de la Sanidad Pública de Madrid. Lo de Irene, la que tiene 30 guardias civiles protegiendo la dacha de Galapagar de un peligrosísimo megáfono, la que tiene coche oficial y niñera y dice que Madrid no es segura para las mujeres. Seguramente se refiere a Ayuso cuando algún cretino pide degollarla o a Macarena Olona cuando le desea que pille un cáncer o a Villacís embarazada le hicieron un escrache la misma tipa que ha fichado Iglesias para su lista. Se refiere a Cifuentes o a Soraya cuando las acosaron a las puertas de su casa o a Esperanza Aguirre cuando le dijeron que estaría más guapa colgada de una candelaria porque, hombre, para esas mujeres sí que es peligroso cruzarse con alguno de esos individuos.

Desde luego, ni Madrid ni España son los lugares peores del mundo para ser mujer. Nunca será suficiente el esfuerzo para acabar con cualquier desigualdad, pero las mujeres a estas Azúcar Montero les importan regular. No digamos a los marqueses de Galapagar, que tienen el mayor paro femenino de Europa, no han dicho ni mu de las miles de muertes en residencias, ayudaron a infectar a otras miles el año pasado en el 8M y piden inmvestigar los abusos sexuales a menores en las Islas Baleares y aplauden con las orejas a cualquier animal de bellota que insulta y agrede a las mujeres si es de derechas. Ese va a ser el tono de la campaña en Madrid.

No solamente de estas cosas vive el ser humano. Miren, la Audiencia de Valencia ha reprochado a Mónica Oltra en el caso en el que fuera su marido, condenado a cinco años, educador, abusos a una menor y, además, la sentencia censura a la administración que realizara una instrucción parajudicial. Ha sido una repetición del juicio por abusos a este señor, Luis Ramírez, que era el antiguo marido de Mónica Oltra. Y estaban juntos y la sentencia dice que la Consejería, estando ella al frente, tardó cuatro meses en la denuncia de la menor. Bueno, por lo tanto, ¿a qué mujeres nos estamos refiriendo?