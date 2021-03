Los ‘fichajes’ de Iglesias: del exjemad puesto ‘a dedo’ a la activista que pidió el cierre de las cárceles

La directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, el coordinador autonómico de Podemos en la región, Jesús Santos, y la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, o el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez acompañarán al vicepresidente Pablo Iglesias en su candidatura para las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Estos son algunos de los nombres que figuran en la candidatura del líder de Podemos para las primarias internas para estos comicios. Una vez estén avalados sus integrantes, los representantes de cada lista deberán registrar la misma en el formulario que publicará el partido.

Este miércoles se publican las candidaturas, abriendo también en plazo de campaña para que los aspirantes expongan su proyecto. Los días 26 y 27 tendrán lugar las votaciones telemáticas y el 28 de este mes se publicarán los resultados. Por ahora, Iglesias ya ha elegido a sus personas de confianza.

Isa Serra, un nombre que estaba en todas las encuestas

El nombre de Serra figuraba en todas las quinielas para acompañar a Iglesias y cuya situación judicial está pendiente del recurso del Supremo a la condena de inhabilitación distada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que participó en unos altercados durante un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014. La Fiscalía ha pedido al Supremo que confirme la condena de un año y siete meses de prisión a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

En el escrito, el Ministerio Público impugna el recurso de la defensa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, al margen de la pena de prisión, impuso una multa de 2.400 euros que se suman a los 5.250 euros de indemnización a los dos agentes heridos y los 19 meses de inhabilitación para "el derecho al sufragio pasivo". De hecho, en caso de que la sentencia se ratifique antes de las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo, Isa Serra no podría concurrir en ninguna lista electoral, pero en cambio si podría hacerlo siempre que la resolución del Supremo fuera posterior.

Claves de su condena

El TSJM la condenó a 19 meses de prisión por un delito de atentado en concurso ideal con otro de lesiones leve y daños, al que aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, aunque en principio la condena no implicaría el ingreso en la cárcel, por unos hechos que sucedieron antes de que Serra obtuviera un escaño en la Asamblea. En su recurso, la defensa alega que "no había existido una valoración racional de la prueba de cargo" y "cuanto menos, existía una duda razonable acerca de la autoría de los hechos".

Sin embargo, la Fiscalía avala la tesis del TSJM al defender que las declaraciones de los agentes "habían sido precisas, claras y contundentes, sin atisbo de duda o reserva". Al respecto, recuerda que "cinco de los agentes reconocieron sin lugar a dudas a la acusada y manifestaron que la misma, que era de las que llevaba la voz cantante, les insultó -con especial escarnio a las mujeres policías- y les lanzó objetos" además de dirigirse a ellas con "especial inquina".

Por tanto, "frente a esas contundentes afirmaciones, realizadas por unos agentes de la ley, las incompletas declaraciones de los testigos de la defensa o las seleccionadas fotografías de los hechos aportadas no sirven para cuestionar la decisión adoptada". A ello, añade que "consta que la acusada se integró en los grupos que acosaban a los agentes de policía y que ella personalmente dio empujones y lanzó objetos contundentes", lo que acredita su participación en los hechos.

Su trayectoria en Unidas Podemos

La figura de Isa Serra siempre ha sido destacada dentro de Unidas Podemos, siendo una de las voces más críticas con el 'aparato' de su partido. En este sentido, Serra se enfrentó al que ahora es su compañero de lista, el exjemad Julio Rodríguez, para intentar convertirse en la secretaria general de Podemos en la Ciudad de Madrid. Esa batalla la perdió, pero fue una buena oportunidad para que diese valor a su discurso claramente anticapitalista.

Otro de los hechos por el que destaca fue cuando la corriente anticapitalista de la formación morada no se presentó a las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, donde fue elegido Íñigo Errejón. En este punto, Serra se enfrentó a la corriente anticapitalista, abandonando esta tendencia ideológica, pero siguiendo vinculada a Podemos y siendo uno de los rostros más conocidos de la formación en la Comunidad de Madrid, donde es diputada de la Asamblea de Madrid desde el año 2015.

Siempre ha estado ligada al movimiento estudiantil, donde participó activamente contra el proceso Bolonia y también fue una de las fundadoras del colectivo Juventud sin Futuro. Su vinculación a Podemos esta ligada desde los comienzos, siendo una de las firmantes del manifiesto 'Mover ficha', que fue uno de los gérmenes del origen de la formación política. En 2014 formó parte de las listas de Podemos para las elecciones europeas, ocupando el puesto 16.

Entre algunas las frases que pueden resumir mejor su ideología está la que señala que las instituciones son trajes a medida que deben renovarse desde dentro para que dejen de estar "al servicio de los poderosos". En este sentido, en su mensaje siempre ha defendido su intención de combatir la "uberización de la economía" y la "precariedad", sobre todo entre los más jóvenes.

José Julio Rodríguez, el exjemad de máxima confianza de Iglesias

Respecto a Rodríguez, que actualmente forma parte del gabinete de Iglesias en la Vicepresidencia, ya intentó su paso a la política municipal de Madrid al presentarse a liderar Podemos en la capital y formar parte de la candidatura al Ayuntamiento en las pasadas elecciones.

A pesar de no haber ocupado un cargo importante como representante de Podemos tras unos comicios, Rodríguez se ha convertido en una de las personas de mayor confianza de Pablo Iglesias, siendo su mano derecha dentro del Gobierno de España. Fuentes cercanas a la Vicepresidencia del Gobierno señalan que se ha convertido en "una pieza imprescindible que guarda las espaldas a Iglesias de una forma muy discreta".

Pool

La confianza entre Iglesias y el que fuese jefe de Estado Mayor de la Defensa con Zapatero parece estar intacta desde el momento en el que decidió incorporarse a Podemos, más concretamente en octubre del año 2015 para las siguientes elecciones generales. En aquella ocasión, el exjemad dio el 'ok' a Iglesias para presentarse en las listas electorales, aunque no salió. Misma situación se repitió en elecciones posteriores, como fueron las elecciones generales del año 2016.

Tras estos fracasos electores, Rodríguez fue noticia por el puesto que consiguió dentro de la ejecutiva de Unidas Podemos, ya que Iglesias creó la figura de 'invitado permanente' para que pudiese entrar en la Ejecutiva, algo que fue analizado como la creación de un 'puesto a dedo' por parte del líder de la formación morada. Iglesias lo 'enchufó' como responsable de una 'secretaria de Defensa', y dado que el Consejo Ciudadano de Podemos se elegía en Asamblea se creó la figura de 'invitado permanente'.

Tras la dimisión de Ramón Espinar, como secretario general de Podemos Comunidad de Madrid en enero de 2019, fue designado por parte de la dirección del partido a nivel estatal como integrante de la gestora encargada del día a día de la organización. En definitiva, a pesar de sus diversos fracasos electorales, Rodríguez fue introduciéndose poco a poco la vida orgánica del partido, comenzando primero como miembro de la dirección en el área de Paz y Seguridad, elegido en la Asamblea del partido, Vistalegre II.

Beatriz Gimeno y sus polémicas declaraciones

La activista Beatriz Gimeno fue elegida en enero del pasado año por Irene Montero para dirigir el Instituto de la Mujer. Antes, Gimeno fue la encargada de presidir la FELGTB entre los años 2003 y 2007 y también fue responsable del área de igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid.

La figura de Gimeno ha sido muy criticada por sus diferentes declaraciones y posturas, por ejemplo las relacionadas con su opinión sobre los centros penitenciarios. La acompañante de Iglesias en las listas de Madrid se atrevió a decir tras conocer la condena de 'El Chicle' que España no necesitaba más presos en las cárceles: "No queremos prisión permanente revisable. No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar las cárceles y en algunos países se hace". Estas palabras fueron muy criticadas en redes sociales, entre esas quejas estaba la del padre de Diana Quer, víctima de 'El Chicle'.

Emiliano García-Page también fue blanco de las críticas de Beatriz Gimeno, al que acusó de "homófobo" por haber planteado pactos entre PSOE, PP y Ciudadanos para dar estabilidad a España: "Es que no sé si se me entendió bien la primera vez. La homofobia de García Page da mucho asco. Que ande proclamando que prefiere un gobierno con el PP antes que un gobierno de izquierdas para la mayoría social algo tendrá que ver", dijo en Twitter.

Gimeno también es muy crítica con la heterosexualidad, que relaciona frecuentemente con el "heteropatriarcado". "Las feministas lesbianas y las feministas heterosexuales deben tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado", "La heterosexualidad obligatoria es una herramienta del patriarcado para poner a las mujeres en una posición subordinada respecto a los hombres" o "La heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres", son algunas de sus 'perlas' más destacadas.

La activista también asegura que "en la mayor parte de los periodos históricos las mujeres, si hubieran podido elegir, hubieran escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres , no vivir con ellos y no relacionarse con ellos" e invita a las féminas "a tener sexo con penetración inversa". Por último, también se muestra a favor del aborto con frases como "los derechos del feto son una ficción" o "las ecografías son efectos especiales para simular vida".

Sus polémicas dentro del Ministerio de Igualdad

Han sido varios los escándalos que ha protagonizado Gimeno durante este poco más de un año en el Ministerio de Igualidad. Las redes se hiceron eco de la polémica que suscitó el plus de responsalidad con el que fue premiada por Irene Montero, un total de 58.000 euros, que se suma a los 59.000 euros anuales, que es el máximo que cobra un director general. Esta suma hace un total de 113.404 por 11 meses de trabajo el pasado año 2020 según informó Libremercado.

También llamó mucho la atención la carta, que llevaba su rúbrica, dirigida a una empresa de decoración. El escrito generó mucha polémica en redes sociales. En dichas líneas, desde el ministerio del que es titular Irene Montero, se instaba al empresario a cambiar su publicidad "con el fin de velar por un correcto tratamiento de la imagen de las mujeres en la publicidad y los medios de comunicación".

"Me pongo en contacto con usted porque he tenido conocimiento, a través de una queja recibida en dicho Observatorio, de la venta por parte de su compañía de modelos de placas de puerta para habitaciones infantiles en las que ofrecen versiones diferenciadas en función de si son para niños o niñas, representando piratas y héroes en el primer caso, con los mensajes "Aquí duerme un pirata", y representando princesas en el segundo, con mensajes como "Aquí duerme una pequeña princesa" o "Aquí duerme la reina de la casa", escribía la directora, que plasmaba su firma al final de la carta.

En este sentido, desde el Ministerio de Igualdad señalaban lo siguiente: "En este tipo de diseños, teniendo en cuenta sobre todo para el público al que están dirigidos, contribuye a fortalecer los estereotipos de género, vinculando exclusivamente a las niñas con el papel tradicional de princesas y a los niños con roles vinculados a la acción, como los personajes de piratas o súper héroes".

Por último, desde la cartera de Montero se le pidió que cambiase el rumbo de su campaña publicitaria: "Por este motivo, quiero acogerme a la responsabilidad social que como empresa tienen para trasladarle estas observaciones y solicitarle que las tengan en cuenta en el diseño de sus productos en general, pero muy especialmente en aquellos dirigidos al público infantil. Con ello puede contribuir a avanzar hacia una sociedad mucho más igualitaria para mujeres y hombres, lejos de roles estereotipados y discriminatorios". Este escrito fue muy criticado en redes sociales por rostros conocidos de nuestra sociedad, como el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte.

Jesús Santos y sus diversas sentencias juidiciales

El líder de la formación morada en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, acumula a sus espaldas varias sentencias judiciales que le han puesto en el epicentro de la polémica. La última, revelada por OKDiario, se refiere al espionaje y posterior despido llevado a cabo por la empresa de Santos en Alcorcón hacia una empleada de baja por discapacidad.

La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA) despidió en 2020 a una empleada que estaba de baja después de haberle pillado haciendo la compra y otras actividades "livianas" que según el juez no permiten concluir que su enfermedad pudiera ser fingida, tal y como quería demostrar la empresa, quien llegó a poner un detective privado.

Europa Press

Durante los días en los que trabajó el detective privado tras la empleada, esta, quien el 11 de noviembre de 2019 comenzó una incapacidad temporal por mialgia y miosistis nuem, el detective pudo verla hacer labores del día a día, lo que provocaron que el 11 de marzo de 2020 la empresa la despidiera acogiéndose al artículo 54.2 letra d del Estatuto de los Trabajadores así como el 58.3 del convenio general del sector para la limpieza pública.

Este despido, sin embargo, ha sido declarado como improcedente por el Juzgado de los Social n.º 1 de Móstoles, quien ha obligado a indemnizar con 60.245,19 euros a la empleada o bien readmitirla y abonarle los salarios que no ha recibido.

El fallo dictamina que la empleada tenía "las exigencias para mantener un periodo de incapacidad temporal teniendo en cuenta las tareas de su puesto de trabajo y el diagnóstico, que estaba justificando desde el punto de vista médico-legal, realizando los días investigados unas actividades livianas". Actividades, recoge la sentencia, que eran "puntuales" y por las cuales no se puede concluir que la empleada "haya fingido o simulado la incapacidad temporal".

Europa Press

Esta, sin embargo, no es la primera que pone en el punto de mira a Santos. El pasado 5 de febrero, el mismo juzgado, condenó a la compañía municipal de limpieza a pagar 49.537 euros a un empleado por el mismo hecho y tiene otros dos fallos, con los mismos motivos, pendientes de sentencias.

Alejandra Jancito, la protagonista del escrache a Villacís

Uno de los últimos 'fichajes' conocidos, a falta de que se cierren las listas definitivas, se encuentra la activista de la plataforma antideshaucios PHA y abogada, Alejandra Jacinto, para ir en calidad de independiente.

Después de 10 años tratando de conseguir que el Derecho a la Vivienda sea una realidad en nuestra región, he tomado la decisión de presentarme como candidata independiente en las listas de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.



Va hilo���� pic.twitter.com/d1lhBnXYqf — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) March 23, 2021

Jacinto tiene un pasado marcado por el activismo, pero en concreto es conocida por un suceso contra la ahora vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Jacinto protagonizó en 2019 junto a integrantes de la plataforma de la PAH un escrache a dirigentes de PP y Ciudadanos que se encontraban en una caseta de la Pradera de San Isidro, con motivo de la fiesta local. En dicho encuentro estaban destacados líderes regionales y nacionales, tales como Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, Albert Rivera, Pablo Casado. Cuando la dirigente de Ciudadanos abandonó el lugar, embarazada de 9 meses, varios activistas de la PAH la increparon e insultaron a escasos metros.

#LoMásVisto | Este es el 'escrache' que sufrió Villacís, embarazada de 9 meses, durante San Isidro



➡️Denuncia que "los amigos de Carmena y Colau han venido a acosarnos e intimidarnos" https://t.co/ae1pGE0ZiNpic.twitter.com/ymKx44p2BX — Europa Press (@europapress) May 16, 2019

Algo con lo que Jacinto se había mostrado 'orgullosa' en redes sociales."Hoy en la pradera de San Isidro 2019 hemos tenido Escrachazo contra aquellos partidos cómplices con la especulación y los desahucios. Los que gobiernan contra la ciudadanía rechazando por segunda vez la Ley de Vivienda en Madrid como han hecho PP y Ciudadanos", expuso en redes sociales Jacinto, pese a ser consciente de que en aquel momento Villacís estaba embarazada. Con posterioridad, cuando le han preguntado sobre esta cuestión, Jacinto no se ha mostrado arrepentida en ningún momento, excusándose en que "se echan a mujeres embarazadas de forma violenta de sus casas”.