Herrera: "Sánchez y Arrimadas, en contra de Vox, han forzado a tres exdiputados para sacar la moción"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es jueves 18 de marzo del 2021. Miren, hay personas, hay seres humanos que han formado parte de nuestra vida sin que nosotros lo tengamos anotado en el listado de las personas más próximas, personas que a través de su trabajo han hecho que nuestra vida tenga banda sonora, por ejemplo, como el caso del compositor español contemporáneo más importante, sin duda alguna, Antón García Abril, el turolense fallecido ayer con 87 años, autor de operas, de cantatas, de bandas sonoras de película como 'La Colmena', como 'El crimen de Cuenca', como 'Sor Citroën', como 'La ciudad no es para mí' o de grandiosas series de televisión. El Hombre y la Tierra', sin ir más lejos, una sinfonía hermosísima. O en colaboración con Baldo de los Ríos, 'Curro Jiménez'. Y así podríamos estar media mañana: 'Fortunata y Jacinta', 'Anillos de oro'. Grandioso siempre y monumental Antón García Abril, a aquí en la tierra le sea leve. Y gracias por tantísimos años de esfuerzo y de talento para hacer más agradables nuestras vidas.

Hoy es hoy jueves 18 de marzo del 2021. Hemos estado entretenidos en el terremoto murciano, en pasión de madrileños, en otras cosas, y ahora le contaré algo de todo ello, pero le doy una alerta en primer lugar. Ayer subieron los muertos diarios a 228, han subido los contagios levemente unas décimas la incidencia acumulada. Eso desde enero era la primera vez que no bajaban los indicadores. Están subiendo los indicadores en países de nuestro entorno como Italia, como Francia, como Alemania. Cuidado, no significa nada en sí mismo, significa que a veces en todas las tendencias hay momentos en los que salta en sentido contrario. Eso son accidentes, pero también nos dice que indudablemente tenemos que guardar la compostura. Las medidas restrictivas parece que son imprescindibles en ese sentido. Oiga, tenemos 11 autonomías que están con repunte. Si nos encontramos ante un cambio de tendencia en un momento en el que la vacunación no mejora nos podemos encontrar, efectivamente, a las puertas de una situación indeseada, así que lo que parece más sensato es que, efectivamente, se tomen medidas y extremos la precaución.

Hoy es el día en el que la Agencia Europea publicará el informe definitivo sobre la vacuna de AstraZeneca y veremos si se ha sobreactuado paralizando la vacunación, aquí en las neveras en España ahí 750.000 dosis de AstraZeneca, o si es preferible parar unos días la vacunación para saber si el hecho de haber pasado la covid puede aumentar la posibilidad de sufrir trombos con determinadas vacunas o no. A la espera de ese informe europeo, de momento habrá que seguir con las dosis en la nevera. Luego también esperar la vacuna de Janssen, que ahora se hablar el 15 de abril como la llegada masiva a España. Bueno, ya veremos si es masiva o no es masiva porque todo iba a ser masivo y masivo aquí no ha sido nada, lo único que ha sido masivo son contagiosos y muertes.

EL FRACASO DE LA OPERACIÓN MURCIA-HERZEGOVINA

Bueno, le decía, salvo sorpresa de última hora, hoy va a fracasar la moción de censura pactada por el PSOE y una parte de Ciudadanos para desalojar al gobierno de Murcia del que también formaba parte Ciudadanos, que le adelantamos hace una semana en 'Herrera en COPE'. La moción no fracasa por el transfugismo de PSOE y Ciudadanos que se han negado a apoyarla, sino por el auténtico transfugismo de otros tres diputados apoyados por Arrimadas no ha sido suficiente para apoyar el pacto de PP y Cs. O sea, tanto Sánchez como Arrimadas, fíjense ustedes, partidarios de la exclusión de Vox de cualquier acuerdo en toda España, cuando no del cordón sanitario, han forzado al máximo a tres diputados para que les ayudaran a lograr el cambio de gobierno. O sea, ahí la ultraderecha sí que es válida, incluso se planteaban aceptar hasta esta cuestión del pin parental si era necesario con tal de darle la vuelta al gobierno en la Región de Murcia.

El fracaso en Murcia-Herzegovina está teniendo efectos devastadores. Miren, Cs ha perdido en una semana dos gobiernos, Murcia y Madrid, ha sufrido la baja de importantes dirigentes, incluyendo un diputado y dos senadores, se queda sin grupo propio en el Senado, lo cual es también quedarse sin el dinerito, y ha colocado al partido al borde de la desaparición. El PSOE, por su parte, ha desestabilizado a su propio gobierno. Todos sus socios o todos sus aliados, Podemos, Esquerra fundamentalmente, han entendido que Sánchez apostaba por otras alianzas y se lo han devuelto con ruptura, con alejamiento, con endurecimiento de exigencias, con esas cosas.

La polémica de Murcia-Herzegovina, además, ha activado el calendario preelectoral porque todos han entendido que las elecciones generales pueden adelantarse y que el resultado de las autonómicas en Madrid puede acelerar ese proceso. La inestabilidad que ha provocado esta 'operación Murcia', este fracaso de la 'operación Illa' en Cataluña también colocan a la Moncloa en un momento de debilidad. Por eso, no se engañen con eso de que Iván Redondo es un ser superior, una especie de Rasputín del siglo XXI, que todo lo consigue y todo lo controla. En Murcia ha sido un siniestro total por el descalabro de un partido político que soñó con llegar a la Moncloa como Ciudadanos y por el fracaso estrepitoso del primer movimiento verdaderamente estratégico de la Moncloa. Lo que ha habido hasta ahora era cortoplacismo político, creación de eslóganes, improvisación, volantazos y esas cosas.

EL CONGRESO SACA ADELANTE LA LEY DE EUTANASIA

La jugada de pactar con toda la anti-España para crear un oligopolio político entre la izquierda, el separatismo, tal y que cual, eso se lo dio hecho Pablo Iglesias. Iván Redondo le puso el pie de foto, 'la foto de Colón', bien, vale, pero el primer movimiento verdaderamente estratégico salida de las entrañas de Sánchez y de Redondo ha sido acercarse a Ciudadanos sin alejarse de Podemos diciéndole a Arrimadas, mira, Inés, vete tú y monta el lío de Murcia a ver si esto... Y eso ha acabado como el rosario de la aurora.

Hoy es un día muy señalado en el Congreso de los Diputados porque se va a aprobar de forma definitiva la polémica ley de la eutanasia, que en este frenesí por derechos y más derechos y tal y cual, que los antisistema ya piden en la calle, pues el derecho a odiar, a desear la muerte a personas concretas, tal y que cual. Pues la izquierda aprueba hoy el derecho a acabar con una vida antes de tiempo. Algunos lo quieren ver como un logro, aunque no lo sea porque cuando estableces que alguien que está enfermo sea una carga por su dependencia puede acortar su vida desincentivando todo esfuerzo por proteger la vida humana hasta el final. Y el médico puede negarse. Pero, claro, para negarse tiene que apuntarse a una lista donde objete en función de su conciencia en vez de hacerlo al revés. El que quiera poner en marcha la ley, pues que lo haga y se apunte a una lista. Es el triunfo de quienes piensan que una persona solo tiene que vivir si es útil, nada más, no le den ustedes muchas vueltas.