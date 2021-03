Juan José Liarte, ex diputado de Vox en Murcia: "A nadie se le oculta que estamos más cerca del PP"

Juan José Liarte, ex diputado de Vox en la Asamblea de Murcia, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE las principales claves que están detrás de su negativa a aceptar la moción de censura de Ciudadanos y PSOE al Gobierno de Fernando López Miras: "Resulta muy curioso y seguro que este jueves escuchamos todo tipo de acusaciones. Creo que a nadie se le oculta de que de quien más cerca estamos es de los planteamientos del Partido Popular y de una parte de Ciudadanos en lo que se refiere a las posiciones más propias de un planteamiento liberal. Esa es nuestra orientación más cercana. Pero no negamos que hemos hablado con otras fuerzas en la Asamblea. Nosotros tenemos un compromiso con las personas que nos votaron y nuestro mayor deseo es poder conseguir el mayor número de objetivos que teníamos en nuestro programa, que era el programa de Vox".

También ha explicado que han mantenido conversaciones cordiales con el Partido Socialista: "Yo no he hablado de eso con el Partido Socialista, pero nuestro principal planteamiento es que no queremos adoptar medidas que sean fruto de una imposición. No porque seamos especialmente generoso, sino que pensamos que aquellas medidas que sean fruto de un debate son las que van a ser efectivas. Estábamos incluso abiertos a hacer algún tipo de reformulación. Tengo que decir que mis negociaciones, tanto con unos como con otros, siempre han discurrido por unos cauces de respeto y de franco deseo. Creo que la política por desgracia no está acostumbrando ver a las personas enfrentarse y eso no es nada bueno".

En cuanto a su posible incorporación al gobierno regional de Fernando López Miras, Liarte ha explicado que las negociaciones se encuentran ahora mismo en otro punto: "En este preciso instante no está resuelto. No lo estamos negociando, exactamente. Lo que estamos negociando son asuntos de carácter programático. Tenemos unas líneas de actuación muy interesantes que se plasman en el proyecto de Presupuestos para el año 2020".

En este sentido, ha pedido un esfuerzo de todo para conseguir que Murcia sea el punto de inicio de la refundación del centro-derecha: "Pensamos que si Murcia es el punto de partida para la refundación del centro-derecha tiene que haber sitio para todos. No puede ser que el Partido Popular pretenda fagocitar al resto de los partidos. Habrá que encontrar la manera de reconciliar a todos los partidos".

Por último ha vuelto a recalcar la cordialidad demostrada por el PSOE en todas las negociaciones que han mantenido: "El Partido Socialista, en lo que a nosotros se refiere, se ha comportado con mucha corrección. Realmente los contactos que ha habido con el PSOE los ha tenido uno de mis compañeros, no yo. No hemos estirado el chicle, hemos intentado ser honestos en todo el momento y no pedir cosas complicadas. Aprovecharse del estado de alguien más allá de lo honesto no es nuestra línea de actuación".