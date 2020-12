Herrera: "El exacerbado nacionalismo solo sirve para empobrecer y empequeñecer"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es lunes felizmente y son las 08:00, las 07:00 en Canarias felizmente de este 14 de diciembre del 2020. En 15 días más le hemos dado carpetazo a este año y seguramente en 2021... El día 1 de 2021 se parecerá mucho al 31 de 2020, pero digamos que psicológicamente vamos a aparcar uno y vamos a abrir un año lleno de esperanzas con especialmente un argumento que si se hace cierto lo que ha dicho el ministro de Sanidad, que si se hace prácticamente cierto esa prevención de que a la altura del verano ya habremos conseguido el 70% de inmunidad de rebaño, entonces la vida es otra y las cosas son otras. Problemas siempre habrá porque el mundo se fundamenta precisamente en tener problemas y cuando no los hay crearlos literalmente.

Es lo que hicieron los británicos con esta coña del Brexit a la que le quedan también 15 días. Este Brexit sin acuerdo. ¿Qué quiere decir sin acuerdo? Que si el 31 de diciembre no hay una pauta clara de comportamiento de lo que va a pasar el día siguiente de año nuevo, pues, hombre, se van a las bravas y ahora el asunto de la pesca, de las importaciones o exportaciones será lo que cada uno quiera entender. Y eso es un cacao. Tremendo cacao.

Ahora mismo las negociaciones están dándose días. ¿Pero como que dándose días? Han tenido dos año para pactarlo todo. Ya, ya, pero cuando tú tienes gobernantes delante como el señor Johnson, pues ya sabes que cualquier salida de pata de banco es posible. El exacerbado nacionalismo sirve solamente para eso: para empobrecer, empequeñecer y empobrecer. Es lo que le ha pasado a Gran Bretaña con el Brexit digan lo que digan sus exégetas.

Miren, ayer moría uno de los que decía, aseguraba que el Brexit era la tontuna más grande que habían hecho los británicos en su historia reciente. ¿Quién es eso hombre? John le Carré, es escritor que moría ayer a los 89 años y que se marcha con una campaña de electores muy importante debajo del brazo. La gente que hemos leído a John le Carré podríamos formar varios ejércitos juntos. El problema de le Carré, es una opinión muy personal, pueden escupirme si quieren, cuando decidió que quería hacer literatura, además de hacer grandiosas novelas inspiradas en la Guerra Fría. Y entonces, queriendo hacer literatura, había libros que eran... Pero los que son legibles, hombre, bueno, dan de sí para muy mucho: que se entienden, vamos, en una palabra.

Bueno, pues el Brexit es eso . Al final esperar. Les decía a las 06:00, oiga, es que van a estar contándose las uvas y a la séptima estaremos a punto de llegar a un acuerdo, pero no se preocupen que antes de que caiga la décimosegunda hay acuerdo. Sobre la campana, pero habrá acuerdo. Un acuerdo comercial amistoso que permita un acuerdo marco, por ejemplo, en el asunto de la pesca. Imagínense lo que tendría que ser cada año negociar un tratado de pesca porque es que allí hay mucho barco faenando. Hay buen pescado y buen marisco en esas aguas. No se lo diga a nadie: el marisco que ve usted en las plazas gallegas viene un poquito de más arriba. Oiga, está muy bueno, pero los que saben, lo saben diferenciar. Pero es que eso pasa aquí mismo en el sur con los caladeros marroquíes. ¿De dónde se cree que viene el boquerón? Pues la diferencia de 14 kilómetros. Bueno, que me lío, que nos metemos en las cosas que no...



Bueno, decíamos, ¿qué nos ha llamado la atención de las últimas horas? Pues, miren, la manifestación de la hostelería ayer en Granada, la hostelería en granadina. Granada ha sido el punto más ardiente de este coronavirus en Andalucía, en el que se han tomado las medidas más severas de las que ya se va recuperando. Ayer se manifestaban los hosteleros de Granada. Salieron a la calle a pedir ayuda y coreaban esto. Y ahora usted dirá: claro, con todo lo que se habrá tomado usted en las barras de Granada. Ahora dicen “ayúdenos” tú a nosotros. Que más quisiera yo que ayudarles a mis amigos de la hostelería de Granada, que es de las mejores del mundo.

Uno piensa en El Asador, El Elefante, Los Santanderinos, la Tana, las Tinajas, los Diamantes... Si es que me podría llevar el día entero, donde ha pasado media vida, pues yo solamente tengo un micrófono que, efectivamente, sirve para reivindicar la vida en los bares y en los restaurantes, que son lugares donde se galvaniza muy bien el alma de España, de los seres humanos. Celebramos cosas, nos conocemos, nos despedimos, aprendemos, descubrimos, abrazamos, saludamos, ahora abrazamos poco, discutimos, limamos asperezas... Los bares y los restarantes son una prolongación de casa. Están ahí. Recordamosque la vida hay que bebérsela a tragos y que saborearla sin tapujos. Y hay que ayudarles porque una ciudad también es lo que son sus bares y restaurantes. Y la hostelería que quieren qué les cuente, así que con ellos a muerte. Literalmente a muerte.

Pero claro, la pandemia, miren, ojo con los contagios porque el efecto puente podría estar dando la cara. Los datosvuelven a ser parciales. Esta tarde se hace la actualización oficial, pero ojo que hay una cierta tendencia. El domingo pasado se registraron algo más de 4.700 contagios y por lo que sabemos ahora mismo este domingo nos dejaría un mínimo de 5.500. Bueno, pues lo que hoy es más contagios, dentro de unos días es más ingresados y dentro de otros días desgraciadamente es más fallecidos. También es verdad que hay datos positivos, por ejemplo en andalucía se ha registrado el menor número de fallecidos desde comienzos de noviembre.

Y, desde luego, si uno da un vistazo o echa un vistazo a cómo están las cosas por ahí ve que en Europa o están en la tercera ola o yo ya me pierdo de las olas. Creo que Italia ha tenido 488 fallecidos. En Alemania la señora Merkel ha decretado el cierre de todo lo no esencial. Los colegios ya no abren hasta el día 10 de enero, lo cual, le ha dado un gran disgusto a los niños alemanes.

Bueno, aquí, pues hay un par de horizontes temporales, por ejemplo, el más inmediato lo ha dado Núñez Feijóo, el presidente gallego, que ha sido el primer dirigente autonómico en dar una fecha concreta para empezar la vacunación. El día 29 de diciembre la Agencia Europea del Medicamento aprueba las vacunas y dice Feijóo que las agujas y las jeringas podrían ponerse en marcha en la segunda semana de enero.

Y como les digo, el pronóstico de Salvador Illa, el pronóstico del Ministerio de Sanidad, aquí la pareja cómica Illa y Simón para comérselos, pero dice que podría haber inmunidad de rebaño a comienzos del próximo verano. Hombre, eso es muy importante porque eso quire decir que con el suficiente número de personas inmunizadas, de tal manera que los que no lo están, si enferman, no te colapsan el sistema sanitario, no ponen en riesgio el normal funcionamiento del sistema y esperemos, pues, que eso sea así y que esta Navidad va a poner a prueba más que nunca la frialdad de la gente, pero que esta Navidad no sea propicia.