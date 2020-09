Herrera: "¿Cs va a firmar un acuerdo con un Gobierno que crea una mesa para la independencia de Cataluña?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es viernes. Es 4 de septiembre. Si usted me pregunta cómo va la cosa del Covid, yo le digo cómo iba ayer con el incremento del día. Las cosas del Covid nos acercan varias realidades: aumentan los contagios, se hacen más pruebas, sigue enfermando la gente y entrando en los hospitales, hay gente que fallece... Desde luego, nada que ver con las cifras de otros meses. Hay un dato que quizás sitúa las cosas un poco mejor de lo que parecen: es ese 6% de las camas hospitalarias las que están copadas en toda España por enfermos de Covid. Hay más contagios, pero se solucionan algunos sin llegar al hospital y algunos en el hospital sí llegan a la UCI. Ya veremos, parace que se adelanta un poco el calendario de vacunación e, incluso, hay quien afirma que en noviembre podríamos ya tener dispuesta la vacuna de Oxford previsiblemente para preparar un calendario de vacunación que es en el que estarán, por ejemplo, la Junta de Andalucía estará en eso.

La noticia de hoy es bancaria porque estamos en tiempos de fusiones. Saben ustedes que las fusiones bancarias con el tiempo han sido una constante en todos los órdenes al tiempo que las fusiones bancarias permiten crear un banco de más embergadura, crecer, tener la mitad de las entidades financieras que se tienen, que eso supone menor gasto, y ahora esta es muy peculiar porque se trata de dos antiguas cajas de ahorro: Caja Madrid, que pasó a ser Bankia, y la Caja de Cataluña, que pasó a ser CaixaBank, es decir, que son dos bancos: Bankia participada por el Estado en más de un 60% y CaixaBank por la Fundación CaixaBank.

¿Qué significa esta fusión? ¿Para qué se fusionan? ¿Tiene trascendencia? Este es un viejo sueño, una vieja idea de Isidro Freiné, siempre lo soñó, se intentó en 2012, pero presiones políticas y otras cosas, también tribunales, no permitieron aquel trabajo, pero ahora el Covid hace que dos empresas de gran tamaño se fusionen no tanto para crecer como para no debilitarse. El negocio de la banca es un negocio ahora mismo muy debilitado por varios factores: fundamentalmente por la baja rentabilidad y los tipos de interés negativos que, además, van a seguir así. El mantenimiento de los mismos costes hace que montar un banco, tener un banco, tengas que hacer auténticas peripecias.

Llega un tiempo ahora con la Covid en el que los bancarios se malician un aumento de la morosidad. Claro, con duplicidad del gasto en oficinas, si tú formas una sola entidad, que sería la primera entidad bancaria en España, te permite hacer un ajuste de plantilla. Siempre preocupante y doloroso, desde luego para quien le pasa, y a lo mejor algo de baja en la competencia entre entidades bancarias. Pero, oiga, es una buena noticia por varias cosas: primero, porque eso supone una conexión política nacional Madrid-Barcelona muy interesante. En estos tiempos en los que, ya ven ustedes, mesas de no sé qué, la independencia, bueno, pues el sector financiero conectado a través de estas dos grandes instituciones es una respuesta serena y sensata a todas estas locuras que todos estos chalados están poniendo en marcha y haciendo que muchos se la crean y que muchos confíen en ella.

Esto también evita que Pablo Iglesias meta las manos en Bankia que, ya saben ustedes, quería crear un banco público, que es una forma muy práctica que tienen estos de la extrema izquierda de hacer un banco de amiguetes. Un banco público donde mando yo y yo decido para quién es el dinero. Con esto ya no va a poder porque el Estado pasaría del 61% al 20% .Y, sobre todo, porque esto le supone al Estado liquidez. El Estado va a ingresar liquidez, que puso ahí un porrón de millones, como yo le he recordado antes, y de esta manera podrá ver cómo algo se ingresa en Hacienda, que no es mala noticia, así que, oiga, bueno, vamos a asistir a este fenómeno de la fusión entre Bankia y CaixaBank, que se la están peinando, y creo que está más peinada de lo que parece, y que, bueno, nos traslada una buena noticia dentro de lo que cabe.

LA MONEDA DE CAMBIO PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS

Ayer Sánchez recibió a Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, que ama España; también recibió al del PNV, que ama España tanto que por ella sangra, y también al de Bildu, que ama tanto España que tiene una formación que apoya a los que mataron a españoles durante tanto tiempo. Bueno, a estos tres la ministra Montero, que es portavoz del Gobierno, les calificó como grandes amantes de España. No sé qué se fumó o no sé quién le escribió la frase o no sé si es que nos considera imbéciles, posiblemente las tres cosas.

¿El amor por España? ¿Gabriel Rufián, que entró para hablar de Presupuestos y lo que salió de la reunión no fue un acuerdo de presupuestos, sino para volver a convocar la mesa de la autodeterminación? Eso es lo divertido que tiene la política española, que se ha vuelto tan imprevisible, tan emocionante, tan alejada de la realidad que es una montaña rusa. Oiga, la gente está preocupada por los ERTE, si van a continuar o no tal vez hasta Semana Santa como parece tal vez hasta el verano, por el ingreso mínimo vital, por las bajas laborales si tiene que cuidar a un niño en casa porque tenga cuarentena o porque se ha contagiado y lo que ofrece el Gobierno en sus negociaciones presupuestarias es la celebración de un referéndum de autodeterminación, que es inconstitucional y que es una traición al resto de Españoles porque, oiga, si hay un referéndum yo también quiero votar. Yo soy ciudadano de Sevilla, pero quiero votar.

Rufián actuó como persona interpuesta de Iglesias que, desde luego, está decidido a dar la batalla para que los Presupuestos no salgan con el apoyo de Cs, sino con el bloque de investidura, con la presencia de ERC, etcétera. Y, además, sabotear siempre que pueda. O lo hace él mismo en la tele amiga o manda a los amigos independentistas. Y más allá del papelón que sigue haciendo Cs con ese voluntario sacrificio para apoyar a Sánchez. El Gobierno no tiene ni es posible un acuerdo transversal ERC-Podemos-Cs. ¿Cómo que Cs va a poder firmar un acuerdo con un Gobierno que crea una mesa para la independencia de Cataluña, aunque les una el amor a España? Ahí tienen un problema.

LA TRANSICIÓN FUE LO CONTRARIO A UN GENOCIDIO

Y ayer el exministro de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, compareció telemáticamente en un juzgado argentino. ¿Tiene algún litigio en Argentina? ¿Tiene tierras y se las han ocupado? ¿Resulta que en un paseo por Argentina fue atracado? No, no, es que una juez boluda, la señora Servini, ha considerado que en virtud de la justicia universal tan del gusto de Baltasar Garzón tiene ella derecho a incoar diligencias sobre lo que ocurrió durante la Transición Española. Esta sostiene que en la Transición Española hubo genocidio. Hay que ser muy borrachuzo ideológicamente para sostener eso. Y fue Martín Villa, le dijo que transición y genocidio son cuestiones que no se pueden mezclar. Eso cualquier persona sensata lo sabe.

Pero miren, en España, esto es importante sostenerlo, no hay otra jurisdicción que la nuestra. Ningún juzgado de por ahí puede iniciar diligencias conytra un español por hechos pasados en España hace 45 años, pero aquí esta bruja Lola con el permiso y el parabién de Dolores Delgado, la fiscal general de España, se ha puesto a hurgar en esas cosaas de manera grosera. Muy grosera. La Ley de Amnistía anulo delitos de intencionalidad política y hasta asesinos etarras salieron a la calle. Convendría no recordarlo.

Asegurar que la Transición Española fue un genocidio solo lo puedes asegurar si, efectivamente, una borrachera ideológica ahora mismo, además de la personal, te obceca de esa manera. Ahora, el papelón de la Fiscalía General del Estado es deplorable, pero tampoco se puede esperar mucho de Dolores Delgado.

Y, por cierto, miren, ya que me pongo, ¿será verdad que Dolores Delgado ha dado instrucciones para que la Fiscalía pida el archivo de la causa abierta por violencia de género contra un magistrado del Constitucional que se llama Valdés Dal-Ré? O sea, ¿hemos pasado del 'hermana yo te creo' al 'hermana ahí te apañas'? ¿Las instruccionrs para investigar de manera eficiente y eficaz los casos de violencia de género dejan de ser aplicables cuando el supuesto agresor es un magistrado considerado progresista? ¿De haber sido otra la característica del magistrado estaría silbando y mirando para otra parte Lolita Delgado?