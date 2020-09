Ferrari: "Presumir de que Martín Villa es un genocida es tan ridículo como nominar a los Emmy a la Tuerka"

Hoy miro para recordar un pasado nada lejano en el que España gozaba de hombres de Estado. Políticos que comparados a los liliputienses tan llenos de rencor como ignorancia e ineptitud que hoy copan el puesto de mando de la Nación, y de alguna que otra autonomía, nos resultan auténticos gigantes. Y no sólo me refiero a los primeros espadas sin olvidar a Leopoldo el breve que se inmoló en la hoguera de las vanidades de una UCD en estado de putrefaccion, para dar paso al PSOE, a la izquierda desaparecida durante cuarenta años, y así se pudiera culminar la Transición.

En la segunda fila había personajes tan notables como quien ayer tuvo que padecer la ignominia de declarar ante una juez peronista. Una representante de la Justicia Argentina que es una contradicción in terminis, elevada, eso sí, al rango de Justicia Universal por tipos como el señor Garzón, don Baltasar, expulsado de la Judicatura por demostrarse en sentencia firme su delito de prevaricación. Presumir de que Martín Villa es un genocida, es tan ridículo como nominar a los premios Emmy ese engendro llamado la Tuerka, con K, de Iglesias y Billetero, que lo de Monedero le queda chico.

Y todo con la complicidad de la Fiscal General del Estado, las ex ministra de Justicia que en sus sobremesas con Villarejo le falto decirle aquello de NO ME LLAMES DOLORES, LLÁMAME LOLA